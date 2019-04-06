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ФК "Тобол" выиграл у ФК "Актобе" со счетом 2:1
6 апреля 2019, 17:03 | Спорт
Матч проходил на стадионе "Тобол Арена". Несмотря на то, что костанайцы уверенно лидировали, гости показывали хорошую игру. Но, если бы не ошибка костанайского голкипера Эмиля Балаева, игра могла бы закончиться "сухим" поражением актюбинцев.
В первом тайме счет в матче на 34-й минуте открыл капитан "Тобола" Азат Нургалиев, реализовавший пенальти на 34-й минуте.
Во втором сразу после перерыва успех закрепил Максим Федин, забивший мяч в пустые ворота противника.
И уже под конец встречи Эмиль Балаев пропустил мяч в свои ворота.
В итоге "Тобол" набрал 12 очков и сравнялся с "Астаной". "Актобе" потерпел четвертое поражение подряд.
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