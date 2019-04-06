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Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: alex_60: При этом в самом Казахстане общество все сильнее раскалывается на бедное архаичное большинство, говорящее по-казахски, и «цвет нации» — образованное русскоязычное...
06.04.19 18:15
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: Ну а я про что и толдычу весь день? Всё относительно! кого считать "всем"? Вы не поняли? значит не попути! :lol:
06.04.19 18:05
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Проходили вроде уже сегодня! Вы не все, это точно! Вы хоть заметку читали, на которую он ссылается, ряд форумчан высказались, что там бред указан.
06.04.19 17:49
Гога
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
А это с сайта акимата города *ТОО «Тазалык-2012»Вывоз, захоронение твердых бытовых, жидких, строительных и иных отходов, содержание и обслуживание полигонов Кушнир Александр Петровичул.Плеханова, 79...
06.04.19 17:46
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: За всех не говори, Проходили вроде уже сегодня! :-x Вы не все, это точно! 8-)
06.04.19 17:42
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Два сельских акима остались без работы, семеро получили выговоры в Костанайской области

Галина КАТКОВА

6 апреля 2019, 13:29 |  Государство

Таким образом аким Костанайской области наказал их за нежелание и неумение пополнять бюджеты своих сельских округов. 5 апреля на областном совещании анализировали, как собирают деньги 45 акиматов в Костанайской области.

Именно столько округов, в каждом из которых проживает более 2 000 человек, имеют бюджеты четвертого уровня. Акимы еще в прошлом году получили право и обязанность их пополнять, собирая несколько налогов — индивидуальный подоходный, налог на транспорт - и 18 видов административных штрафов.

Как отметила в своем докладе руководитель управления финансов Алма ЖУСУПОВА, штрафами не занимается почти никто. За прошлый год их было собрано всего 469 тыс. тенге в 3-х округах из 45-ти.

Результативнее других пополняли доходную часть своих бюджетов акимы райцентров Затобольска, Житикары, Карабалыка, Федоровки, Аулиеколя, Сарыколя. В отстающих аким Узунколя, хуже всех - акимы села Убаганское (райцентр Алтынсаринского района) и села Торгай (Джангельдинский район), собравшие за год в бюджет 11,5 млн тенге и 11,1 млн тенге соответственно.

Говоря об округах не райцентровского уровня, Жусупова отметила неплохую собираемость доходов в Заречном, Качаре, Аманкарагае. В аутсайдерах оказались акимы аркалыкского села Родина, Диевского сельского округа в Аулиекольском районе, Банновского — в Федоровском, Озерного — в Костанайском, Железнодорожного в Карасуском районе. Обращает на себя внимание то, что в основном были названы неплохие поселки, на территории которых давно хозяйствуют крупные ТОО. Очевидно их традиционная поддержка и не способствует рвению глав сельских округов.

- Все хотят жить за счет областного и районных бюджетов, а надо самим создавать рабочие места, способствовать развитию малого и среднего бизнеса, налогами заниматься, - сказал аким области Архимед Мухамбетов.

И сообщил, что акимам Банновского, Озерного, Московского, Асенкритовского, Айсаринского, Узункольского и Костанайского (в Карабалыкском районе) округов объявляются выговоры, акимы Диевского сельского округа и села Убаганское от своих обязанностей освобождены. 

 
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Комментарии к новости
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§ Серый волк
Re: Два сельских акима остались без работы, семеро получили...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10033
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.04.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В бородатые времена ходил бородатый анекдот, как один гаишник, которому не хватало одной палки до плана и премии, сам себя оштрафовал за переход в неположенном месте! :lol:

В другие времена ещё рассказывали, как один сельский участковый на только появившейся границе весной на дорогу грейдер погнал и мост поправил, чтоб КАМАЗы с контрабандой через его подконтрольную территорию проехать смогли после распутицы.

Может стоит подумать, и перенять методику.
А то дороги развалились в тех районах, куда назарбаев не ездил настолько, что вся экономика банально развалилась и штрафовать банально некого, если только не самого себя. Руины по всей области ферм и МТМ Да и зимой эти несчастные останки дорог наверняка никто не чистил? Какая может быть экономика в зоне частичной недоступности? :lol:
Походу все эти праздно собравшиеся для галочки вообще ничего не понимают.
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* elektron
Два сельских акима остались без работы, семеро получили выговоры в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.04.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Может стоит подумать, и перенять методику.

Ну не знаю как насчёт подумать? :-x
А вот методику давно переняли вроде, у них уже в календариках отмечено где и кого с героином,
где и кого с марихуаной возьмут. Вот только пьяные вылазки не просчитаны, где сами залетают :lol: :lol: :lol:
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