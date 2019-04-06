Два сельских акима остались без работы, семеро получили выговоры в Костанайской области
Галина КАТКОВА
Таким образом аким Костанайской области наказал их за нежелание и неумение пополнять бюджеты своих сельских округов. 5 апреля на областном совещании анализировали, как собирают деньги 45 акиматов в Костанайской области.
Именно столько округов, в каждом из которых проживает более 2 000 человек, имеют бюджеты четвертого уровня. Акимы еще в прошлом году получили право и обязанность их пополнять, собирая несколько налогов — индивидуальный подоходный, налог на транспорт - и 18 видов административных штрафов.
Как отметила в своем докладе руководитель управления финансов Алма ЖУСУПОВА, штрафами не занимается почти никто. За прошлый год их было собрано всего 469 тыс. тенге в 3-х округах из 45-ти.
Результативнее других пополняли доходную часть своих бюджетов акимы райцентров Затобольска, Житикары, Карабалыка, Федоровки, Аулиеколя, Сарыколя. В отстающих аким Узунколя, хуже всех - акимы села Убаганское (райцентр Алтынсаринского района) и села Торгай (Джангельдинский район), собравшие за год в бюджет 11,5 млн тенге и 11,1 млн тенге соответственно.
Говоря об округах не райцентровского уровня, Жусупова отметила неплохую собираемость доходов в Заречном, Качаре, Аманкарагае. В аутсайдерах оказались акимы аркалыкского села Родина, Диевского сельского округа в Аулиекольском районе, Банновского — в Федоровском, Озерного — в Костанайском, Железнодорожного в Карасуском районе. Обращает на себя внимание то, что в основном были названы неплохие поселки, на территории которых давно хозяйствуют крупные ТОО. Очевидно их традиционная поддержка и не способствует рвению глав сельских округов.
- Все хотят жить за счет областного и районных бюджетов, а надо самим создавать рабочие места, способствовать развитию малого и среднего бизнеса, налогами заниматься, - сказал аким области Архимед Мухамбетов.
И сообщил, что акимам Банновского, Озерного, Московского, Асенкритовского, Айсаринского, Узункольского и Костанайского (в Карабалыкском районе) округов объявляются выговоры, акимы Диевского сельского округа и села Убаганское от своих обязанностей освобождены.
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