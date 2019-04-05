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В Костанайской области полицейские отвечают на вопросы в «Приемных на дороге»
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В Костанайской области полицейские отвечают на вопросы в «Приемных на дороге»

Артём МАРУСИЧ

5 апреля 2019, 14:47 |  Общество

Акция проводится по всей республике. Мобильные пункты полиции организованы и в 20 населенных пунктах Костанайской области. Заявлено, что в них любой желающий может получить вопрос и получить ответ от компетентного сотрудника.


- Впредь она будет проводиться на постоянной основе, периодичность будем определять, возможно раз в месяц или раз в несколько месяцев в подобных передвижных пунктах, - рассказал «НГ» заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Негмет ИСМАГУЛОВ.

В Костанае 5 апреля мы нашли передвижной пункт на площадке АЗС «Мунай Онимдери» по улице Карбышева,  6 апреля он переместится на стационарный пост полиции «Женис» по улице Победы.


-  Прием ведут начальник миграционной службы, начальник местной полиции, начальник РЭУ, начальник административной полиции области, - отметил Исмагулов. - Обратившиеся получат исчерпывающий ответ на свой вопрос.

Акция будет проходить в течении двух дней, 5 и 6 апреля. Мобильные пункты будут работать с 09:00 до 19:00 часов.


В Рудном мобильный пункт расположен на пересечении улиц Франко и Ленина.

В Аркалыке - на ул.Байтурсынова 16, у столовой «Асхана»

В Лисаковске - на въезде в город, у кафе «Шлагбаум»

В Житикаре - в 5-м микрорайоне, дом 18, около кафе «Мадагаскар»

В Алтынсаринском районне - в Силантьевке на автодороге Костанай-Карасу, у Силантьевской СШ

В Амангельдинском районе - в с.Амангельды, ул. М.Маметовой 49, перед зданием «Нұр Отан»

В Аулиекольском районе - в селе Аулиеколь, ул. Жемилей 26, район Автовокзала

В Денисовском районе - п. Денисовка, ул Элеваторная, район Автовокзала

В Жангельдинском районе -  с. Торгай, перекресток ул. Дзенова и ул. Токина

В Камыстинском районе -  с. Камысты, ул. Кудайкулова, около  магазина «Азия»»

В Карабалыкском районе - п. Карабалык, ул. Гагарина, 34, у ТД «Грант»

В Карасуском районе - с. Карасу, ул. Комсомольская 65, торговый дом

В Костанайском районе -  п. Затобольск, ул. Механизаторов, 5, у ТОО «Союз ТС»

В Мендыкаринском районе - с.Боровское, перекресток ул. Т.Батыра и Летунова, у мини-маркета «Рахат»

В Наурзумском районе - с.Караменды, ул. Ш.Жанибека, площадь перед районным акиматом

В Сарыкольский районе - с. Сарыколь, 5 апреля - ул. Тәуелсіздік 102, площадь перед ЦОНом. 6 апреля - ул. П.Борцов 94 магазин «Достык»

В Тарановском районе - с. Айет, ул. Тәуелсіздік 71, около здания «Нұр Отан»

В Узункольском районе -  с. Узунколь, ул. Абая, площадь перед районным акиматом

В Федоровском районе -  5 апреля- с. Федоровка, ул. Кравцова у магазина «Астана». 6 апреля- п. Пешковка, ул. Ленина, у магазина «Особа»
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* drakon
Re: В Костанайской области полицейские отвечают на вопросы в...
drakon


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Сообщений: 16014
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.04.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Тарановском районе, нет с.Тарановского... :-o
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* drakon
Re: В Костанайской области полицейские отвечают на вопросы в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16014
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.04.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В Тарановском районе - с. Айет, ул. Тәуелсіздік 71, около здания «Нұр Отан»

Почти 20 лет - прожил - там.
Но где это место - убей,не знаю... 8-)
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