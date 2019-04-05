Министр объяснил, почему Путин не встречал Токаева в аэропорту
Tengrinews.kz
Министр информации и общественного развития Даурен Абаев объяснил, почему Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе его первого визита в Россию в аэропорту Москвы встречал глава департамента государственного протокола российского МИД, что стало поводом для обсуждений в соцсетях и средствах массовой информации.
Касым-Жомарт Токаев и замминистра иностранных дел России Александр Панкин (второй справа) в аэропорту "Внуково-2". © Кирилл Каллиников/РИА Новости
Об этом чиновник рассказал в программе "Открытый диалог с Дауреном Абаевым" на телеканале "Хабар", сообщает Tengrinews.kz.
"В данном конкретном случае поводов для широких дискуссий нет. Весь шум начался после того, как в некоторых СМИ журналисты забыли упомянуть, что среди встречающих был вице-министр иностранных дел России Александр Панкин. Тут я хотел бы прояснить один важный нюанс. В дипломатии визиты по уровню делятся на государственные, официальные, рабочие и неофициальные. И у каждого из них свои протокольные особенности, от которых не принято отступать. Вчера состоялся официальный визит, в ходе которого принято встречать на уровне послов или глав протокольных служб. Точно так же делаем и мы. Но даже при этом российская сторона направила заместителя министра МИД, что свидетельствует о высоком почтении к гостю. Главы государств и правительств встречают президентов других стран только во время государственных визитов", - пояснил Абаев.
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Министр объяснил, почему Путин не встречал Токаева в аэропорту
Ну так, Токаев - всего лишь временный и.о. )) Помпезность и личное присутствие Путина при встрече с ним были бы излишни.
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