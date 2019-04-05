«У меня ощущение, что цифры о создании рабочих мест берут с потолка» - вице-премьер Гульшара Абдыкаликова

Сомнения по поводу точности базового параметра для формирования госпрограмм содействия занятости заместитель премьер-министра РК Гульшара АБДЫКАЛИКОВА высказала во время визита в Костанайскую область. Вечером в четверг, 4 апреля, она провела совещание о ходе реализации программы «Енбек».

- Хочу попросить на местах четко считать создаваемые и требуемые рабочие места, - сказала вице-премьер. – Мы вчера буквально проводили совещание, там говорилось, что по республике прогнозируется создание 300 000 рабочих мест. Когда мы детально разбираемся, выясняется, что местные исполнительные органы одни данные дают, министерства по свои госпрограммам – другие, статистика – вообще третьи. Мое ощущение – эти 300 тысяч рабочих мест как сложились один раз, как назвали цифру, так с потолка и дают ежегодно. Прошу четко считать, какие рабочие места у вас создаются и какие профессии востребованы.

Абдыкаликова выслушала доклад заместителя акима Костанайской области Марата ЖУНДУБАЕВА о том, как реализуется программа продуктивной занятости и массового предпринимательства в регионе.

По словам заместителя акима, с 2017 года мерами содействия занятости в области было охвачено 60 000 человек. Планы на 2019 год – содействовать занятости 25 000 человек и освоить по программе 7,7 млрд тенге.

По мнению Абдыкаликовой, в области необходимо усилить работу по микрокредитованию в рамках программы «Енбек».

- В других регионах микрокредиты берут тысячи, у вас в Аркалыке – 5 микрокредитов, в Житикаре - 4, Лисаковске – 7, в Рудном – 10, - сказала она. – Понятно, у области есть специфика - зерносеющий регион. Но все равно у вас есть самозанятые, неработающие, надо вовлекать их в микрокредитование, объяснять… Моя коллега из Кыргызстана посмотрела нашу программу и отметила, какие большие деньги мы выделяем. А у них там люди без такого стимулирования со стороны государства стараются свой небольшой бизнес развивать. Надо нашим гражданам объяснять, какие государство дает возможности.

Вице-министр также отметила, что на первых этапах развития государства перед ним стояли задачи выполнять все социальные обязательства, обеспечивать все выплаты разным категориям нуждающихся. В последние годы акценты сместились в сторону создания условий для активной занятости населения.

Сегодня визит вице-премьера РК продолжится в Рудном.