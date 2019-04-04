"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК

Встреча с населением членов правительственной делегации, которая прибыла в Костанай из Нур-Султана сегодня, 4 апреля, проходит сейчас в ДК "Золотой колос" в Затобольске.

Вице-премьер РК Гульшара АБДЫКАЛЫКОВА заявила собравшимся, что большая делегация приехала для разъяснения социальных программ, которые будут приняты на ближайшие 3 года.

- На эти цели уже выделено 2,3 трлн тенге, - напомнила она. - На 2019 год выделено 444 млрд тенге. Это позволит создать новые социальные программы, которые улучшат благосостояние казахстанцев, позволят повысить заработную плату госслужащим, бюджетникам, увеличить количество получающих адресную социальную помощь. Сейчас адресную социальную помощь получает около 530 000 казахстанцев, по обновленным критериям ее смогут получать более 830 000 казахстанцев. Особое внимание будет уделено многодетным матерям и малообеспеченным семьям.

Министр труда и соцзащиты Бердыбек САПАРБАЕВ сообщил, что в Костанайской области адресную социальную помощь по новым критериям дополнительно получат 17 629 человек.

- Вы все хорошо знаете, что за 27 лет существования нашей республики благосостояние казахстанцев растет, - сказал Сапарбаев. - Несмотря на кризисы, в нашей стране никогда не было снижения заработной платы и сокращения работников. За последние 7 лет в мире было 2 крупных кризиса, однако в Казахстане за это время 4 раза повышалась заработная плата, что в среднем составило повышение в 2,5 раза. По новым социальным программам у сотрудников сферы образования и здравоохранения заработная плата в среднем повысится на 15-30%. Зарплата будет расти у плотников, сантехников, электриков, увеличатся пособия для многодетных и малообеспеченных семей. Елбасы на последнем съезде партии "Нур-Отан" заявил, что надо помогать остро нуждающимся семьям. Мы будем делать все а этом направлении. Но чтобы не получилось, что в Костанае люди получают по 100 000 тенге, в Актобе - по 500 000 тенге, будет разработан единый пакет социальной помощи.

Министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ добавил, что зарплату повысят 225 000 медработникам, в Костанайской области эта цифра составит порядка 12 500 медработников, заработная плата которых вырастет примерно на 30%.

- К примеру, если сейчас медсестра получает около 75 000 тенге, то с 1 июня будет получать около 100 000 тенге, - привел пример министр. - Если врач получал 110 000 тенге, то будет получать 140 000 - 145 000 тенге.

После столичных гостей выступил глава региона.

- В Костанайской области 5 086 многодетных семей, в которых четверо и более детей, - сказал Архимед МУХАМБЕТОВ. - 1 273 семьи являются малообеспеченными. Главная проблема для многодетных семей - это отсутствие жилья. На данный момент мы уже предоставили жилье 22 семьям. 401 малообеспеченной семье помогли углем, дровами, 1 061 семью закрепили за предприятиями, которые помогают им продуктами питания, 31 семье - кормами для скота.

Встреча продолжается, в ней предусмотрены вопросы от населения.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА