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"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
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"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК

Ольга ЛИХОГРАЙ

4 апреля 2019, 15:50 |  Государство

Встреча с населением членов правительственной делегации, которая прибыла в Костанай из Нур-Султана сегодня, 4 апреля, проходит сейчас в ДК "Золотой колос" в Затобольске.

Вице-премьер РК Гульшара АБДЫКАЛЫКОВА заявила собравшимся, что большая делегация приехала для разъяснения социальных программ, которые будут приняты на ближайшие 3 года.

- На эти цели уже выделено 2,3 трлн тенге, - напомнила она. - На 2019 год выделено 444 млрд тенге. Это позволит создать новые социальные программы, которые улучшат благосостояние казахстанцев, позволят повысить заработную плату госслужащим, бюджетникам, увеличить количество получающих адресную социальную помощь. Сейчас адресную социальную помощь получает около 530 000 казахстанцев, по обновленным критериям ее смогут получать более 830 000 казахстанцев. Особое внимание будет уделено многодетным матерям и малообеспеченным семьям.

Министр труда и соцзащиты Бердыбек САПАРБАЕВ сообщил, что в Костанайской области адресную социальную помощь по новым критериям дополнительно получат 17 629 человек.

- Вы все хорошо знаете, что за 27 лет существования нашей республики благосостояние казахстанцев растет, - сказал Сапарбаев. - Несмотря на кризисы, в нашей стране никогда не было снижения заработной платы и сокращения работников. За последние 7 лет в мире было 2 крупных кризиса, однако в Казахстане за это время 4 раза повышалась заработная плата, что в среднем составило повышение в 2,5 раза. По новым социальным программам у сотрудников сферы образования и здравоохранения заработная плата в среднем повысится на 15-30%. Зарплата будет расти у плотников, сантехников, электриков, увеличатся пособия для многодетных и малообеспеченных семей. Елбасы на последнем съезде партии "Нур-Отан" заявил, что надо помогать остро нуждающимся семьям. Мы будем делать все а этом направлении. Но чтобы не получилось, что в Костанае люди получают по 100 000 тенге,  в Актобе - по 500 000 тенге, будет разработан единый пакет социальной помощи.

Министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ добавил, что зарплату повысят 225 000 медработникам, в Костанайской области эта цифра составит порядка 12 500 медработников, заработная плата которых вырастет примерно на 30%.

- К примеру, если сейчас медсестра получает около 75 000 тенге, то с 1 июня будет получать около 100 000 тенге, - привел пример министр. - Если врач получал 110 000 тенге, то будет получать 140 000 - 145 000 тенге.

После столичных гостей выступил глава региона.

- В Костанайской области 5 086 многодетных семей, в которых четверо и более детей, - сказал Архимед МУХАМБЕТОВ. - 1 273 семьи являются малообеспеченными. Главная проблема для многодетных семей - это отсутствие жилья. На данный момент мы уже предоставили жилье 22 семьям. 401 малообеспеченной семье помогли углем, дровами, 1 061 семью закрепили за предприятиями, которые помогают им продуктами питания, 31 семье - кормами для скота.

Встреча продолжается, в ней предусмотрены вопросы от населения.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блогер Жанна Иличьева не поехала
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§ Гога
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Болтовня все это .Только показать какие они хорошие . Добрые дела в тишине делаются. И сделавший доброй дело не кричит на всю округу , не хвастает - а просто продолжает дальше творить добро .
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§ Victor Yang
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11405
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.04.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вы все хорошо знаете, что за 27 лет существования нашей республики благосостояние казахстанцев растет, - сказал Сапарбаев. - Несмотря на кризисы, в нашей стране никогда не было снижения заработной платы Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34301

Спасибо что рассказали. А то я думал что снижение покупательской способности валюты и есть фактическое снижение зарплаты, при сохранении той же суммы. Ну и про благосостояние я тоже не знал, что оно растет - думал, оно упало в 2015 году.
Цитата:
однако в Казахстане за это время 4 раза повышалась заработная плата, что в среднем составило повышение в 2,5 раза Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34301#800475

... но жизнь подорожала также примерно в два раза - так что, на том же уровне и остались.

[Исправлено: Victor Yang, 04.04.2019 - 16:26]
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§ Добринцофф
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6440
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.04.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пустите эту делегацию по улицам Затобольска ,пусть посмотрят как дети в школу по грязи плывут.Если ,что могу сам провезти их на своей машине.
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§ Гога
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.04.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но жизнь подорожала также примерно в два раза - так что, на том же уровне и остались. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34301#800475
- Какие 2 раза ?? Поболее , да очень даже .Соляра в начале века где-то тенге 13 была , и какая сейчас ??
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§ Victor Yang
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11405
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.04.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Какие 2 раза ?? Поболее , да очень даже .Соляра в начале века где-то тенге 13 была , и какая сейчас ??

Он говорит про "последние 7 лет, за которые было два мировых кризиса".
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§ КГСПС
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.04.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-премьер РК Гульшара АБДЫКАЛЫКОВА заявила собравшимся, что большая делегация приехала для разъяснения социальных программ, которые будут приняты на ближайшие 3 года.///На эти цели уже выделено 2,3 трлн тенге, - напомнила она. - На 2019 год выделено 444 млрд тенге./// Программы ещё только будут приняты, но их уже разъясняют и деньги выделены!
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* drakon
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16010
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.04.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
про "последние 7 лет, за которые было два мировых кризиса".

Ну это в Мире был КРИЗИС. В Казахстане же небыло кризиса.
Сам ЛН, Первый Президент - говорил, что кризиса - нет... :lol: :oops: :-P
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§ КГСПС
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.04.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несмотря на кризисы, в нашей стране никогда не было снижения заработной платы и сокращения работников.///Пургомёт. Я лично был сокращён со многими другими работниками ССГПО в 1999 году.
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§ таноми52
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 626
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.04.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Программы ещё только будут приняты, но их уже разъясняют и деньги выделены!


Интересно, для чего это "хождение в народ", с какой целью? Получить одобрение?
И что, и для чего нужно нам, неразумным, "разъяснять"?
Всегда "умилял" приезд посланцев, разъясняющих провинциалам и "деревне" очередные "шаги,инициативы" Елбасы, выводящие страну на новый уровень. Сами-то мы, видно, считают они, не способны на умственную деятельность. А может, хотели сразу пресечь иное толкование и направить в нужное русло
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§ КГСПС
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.04.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

В чем и дело. Вот такие у нас министры, даже мало мальскую инициативу родить не могут, только чужие разъясняют. И то не всегда правильно (патамушта)
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§ Настенька
Re: "Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на...
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 04.04.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Сами-то мы, видно, считают они, не способны на умственную деятельность.

Причем заметьте,упор делается именно на работников госучреждений,значит про нас (туда не приглашенных) так не думают и хоть это радует в этом "хождении в народ".
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