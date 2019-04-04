Названа причина низкой урожайности и ухудшения качества пшеницы в Костанайской области

Сегодня, 4 апреля, в Костанае прошло областное совещание по организации посевных работ. Один из проблемных вопросов, который на нем обсуждался, - недостаточное внесение аграриями в почву минеральных удобрений.

Первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ отмечал в докладе, что в Костанайской области увеличивается количество посевных площадей, на которых, по данным обследований, зафиксировано низкое содержание подвижных форм азота и фосфора.

- При этом объемы использования хозяйствами минеральных удобрений незначительны, - отметил Нурмухамбетов, - даже многие крупные сельхозформирования их не вносят. Пожалуй, это является одной из основных причин, по которой за последние 5 лет средняя урожайность зерновых в области не превышает 12,5 ц/га. Более того, существенно снизилось качество костанайского зерна. Если в 2014 году 10% зерна, поступившего на хлебоприёмные предприятия, было отнесено к 4 классу, то в 2018 году - уже 24%.

Заместитель акима привел в пример конкретные хозяйства, в которых повышение уровня минерализации почв привело к подъему урожайности на 6-16 центнеров в разных почвенно-климатических зонах. Напомнил об ответственности товаропроизводителей за сохранение плодородия земель, в противном случае по закону их можно изъять.

В завершение сообщил, что в 2019 году по программе приобретения и использования минеральных удобрений государство выделило костанайским аграриям 2,5 млрд. тенге субсидий, что на 1,3 млрд тенге больше, чем в прошлом году.