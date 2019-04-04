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Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане

Георгий ГОВОРОВ

4 апреля 2019, 15:02 |  ЖКХ

Об этом 3 апреля на брифинге в городском акимате сообщил директор ГКП «Тазалык-2012» Александр КУШНИР. Из закупленных в 2018 году 300 контейнеров сломали или сожгли уже 30. Вандалов поймать не удалось.

- Пластиковые контейнеры дороже железных, - отметил Кушнир. - Да, они дорогие. Один такой контейнер на 40 000 тенге дороже, чем старый, железный. Но зато они дольше стоят и не ржавеют, если их, конечно, не ломать. У них больше вместительность и они закрываются крышкой, как положено по требованиям.

На вопрос о том, как предприятие намерено защищать свое имущество, директор ГКП "Тазалык-2012" ответил:

- Возможно, мы установим там камеры, но пока мы об этом не думали.

Убирать территорию вокруг мусорных контейнеров должны в радиусе 1,5 м, чтобы к ним можно было подойти в любую погоду. Но жители часто оставляют мешки или крупногабаритный мусор возле контейнеров, что значительно осложняет жизнь коммунальщикам.

Тариф на вывоз мусора до конца 2019 года менять не планируют. Сегодня он равен 224 тенге, а затраты ГКП на каждый кубометр мусора составляют 1 899 тенге.

- Мы можем себя обеспечивать при действующем тарифе, но выделять деньги на развитие нет, - заявил Кушнир. - По-хорошему, мне каждый год нужно закупать по 2 единицы техники, ведь сейчас средний возраст машин - 19 лет. Ещё я должен повышать зарплаты, в среднем в «Тазалык-2012» сотрудники получают 86 000, но не меньше 64 000 тенге. Жильцы справедливо могут возмутиться, что есть факты, когда работа выполнена плохо. Но мы готовы исправляться.

Чтобы реагировать на жалобы жильцов, ГКП открыло сайт, на который можно присылать обращения. По словам Кушнира, на телефон горячей линии раньше звонили очень часто, но после того, как разговоры стали записывать, количество обращений резко упало.

Он также сообщил, что в Костанае планируют запустить линию сортировки мусора, но срок реализации проекта не назвал. По предварительным оценкам, линия сможет за год пропускать 70 000 куб. м мусора при необходимых сегодня для города 50 000 куб. м. Строить будут с учетом того, что население областного центра будет расти.
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Комментарии к новости
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§ Kairat stayer
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Кушнира, на телефон горячей линии раньше звонили очень часто, но после того, как разговоры стали записывать, количество обращений резко упало.

Причины какие, получается часть требовании, претензии граждан сократились, после того как стали записывать, что они необоснованные были что ли? Тем не-менее они-же имеются, хоть и уменьшились.
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§ Kairat stayer
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А.Кушнир: Из закупленных в 2018 году 300 контейнеров сломали или сожгли уже 30. Вандалов поймать не удалось.

Вот это одна из актуальных проблем, в данном случае предприятие терпит непредвиденные убытки.
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§ yudjin
Re: Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5845
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.04.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Убирать территорию вокруг мусорных контейнеров должны в радиусе 1,5 м, чтобы к ним можно было подойти в любую погоду.

Надеюсь товарищ Кушнир видел фото весенних пейзажей всего лишь одного городского района, в котором проживает начальник жкх?
Не поленюсь, повторю:






















Цитата:
Жильцы справедливо могут возмутиться, что есть факты, когда работа выполнена плохо.

А как не возмущаться... Это состояние соответствует цивилизованной стране?

Отправлял эти же фотки на ватсап ЖКХ... Ответ:
"за площадки отвечает пкск.... обращайтесь в пкск.. если не реагируют, в жилинспекцию 540888... Ремонтом плит и ограждения тоже занимается пкск"

Напрашиваются вопросы, так кто же за мусорное безобразие всё же отвечает? На какие шиши пкск должны обустраивать площадки иногда находящиеся ВНЕ ДВОРОВ, на городской земле?
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§ Kairat stayer
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А.Кушнир: По-хорошему, мне каждый год нужно закупать по 2 единицы техники, ведь сейчас средний возраст машин - 19 лет.

Тоже актуально, хорошо, что открыли сайт, возможно есть обратная связь, отмеченные гражданами недостатки и недоработки устраняете, с последующим оповещением. Желательно проблемы освещать хотя-бы раз в полгода, для спец. техники 19 лет наверное критично. По вандалам ломающим и жгущим контейнера, их надо ловить полиции, не в один-же день совершены правонарушения. Ну и другие имеющияся проблемы следует решать.

[Исправлено: Kairat stayer, 04.04.2019 - 16:13]
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