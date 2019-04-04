Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане

Об этом 3 апреля на брифинге в городском акимате сообщил директор ГКП «Тазалык-2012» Александр КУШНИР. Из закупленных в 2018 году 300 контейнеров сломали или сожгли уже 30. Вандалов поймать не удалось.

- Пластиковые контейнеры дороже железных, - отметил Кушнир. - Да, они дорогие. Один такой контейнер на 40 000 тенге дороже, чем старый, железный. Но зато они дольше стоят и не ржавеют, если их, конечно, не ломать. У них больше вместительность и они закрываются крышкой, как положено по требованиям.

На вопрос о том, как предприятие намерено защищать свое имущество, директор ГКП "Тазалык-2012" ответил:

- Возможно, мы установим там камеры, но пока мы об этом не думали.

Убирать территорию вокруг мусорных контейнеров должны в радиусе 1,5 м, чтобы к ним можно было подойти в любую погоду. Но жители часто оставляют мешки или крупногабаритный мусор возле контейнеров, что значительно осложняет жизнь коммунальщикам.

Тариф на вывоз мусора до конца 2019 года менять не планируют. Сегодня он равен 224 тенге, а затраты ГКП на каждый кубометр мусора составляют 1 899 тенге.

- Мы можем себя обеспечивать при действующем тарифе, но выделять деньги на развитие нет, - заявил Кушнир. - По-хорошему, мне каждый год нужно закупать по 2 единицы техники, ведь сейчас средний возраст машин - 19 лет. Ещё я должен повышать зарплаты, в среднем в «Тазалык-2012» сотрудники получают 86 000, но не меньше 64 000 тенге. Жильцы справедливо могут возмутиться, что есть факты, когда работа выполнена плохо. Но мы готовы исправляться.

Чтобы реагировать на жалобы жильцов, ГКП открыло сайт, на который можно присылать обращения. По словам Кушнира, на телефон горячей линии раньше звонили очень часто, но после того, как разговоры стали записывать, количество обращений резко упало.

Он также сообщил, что в Костанае планируют запустить линию сортировки мусора, но срок реализации проекта не назвал. По предварительным оценкам, линия сможет за год пропускать 70 000 куб. м мусора при необходимых сегодня для города 50 000 куб. м. Строить будут с учетом того, что население областного центра будет расти.