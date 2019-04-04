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Вице-премьер Казахстана Гульшара Абдыкалыкова посетила многодетную семью в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

4 апреля 2019, 14:26 |  Государство

Правительственная делегация, в состав которой вошли вице-премьер РК Гульшара Адбыкалыкова, министр здравоохранения Елжан Биртанов, министр образования и науки Куляш Шамшидинова и министр труда и соцзащиты Бердыбек Сапарбаев, прибыла в Костанай сегодня, 4 апреля.

Сразу после приземления в аэропорту Костаная вице-премьер посетила квартиру Жанат ШАКИРОВОЙ, которая воспитывает восьмерых детей: шестерых девочек и двух мальчиков, семеро из них - несовершеннолетние.

Сегодня костанайская компания "БК-Строй" подарила этой семье 3-комнатную квартиру стоимостью 9,6 млн тенге в микрорайоне Аэропорт.

- Я благодарна Игорю Романовичу Киму за такой подарок, - сказала Жанат. - До 1 апреля я получала чуть больше 106 000 тенге на детей, сейчас, после распоряжения Елбасы, буду получать 165 000 тенге.

Вице-премьер тоже поблагодарила застройщика, пожелала удачи семье, подарила новоселам корзинку с продуктами и угостилась баурсаком.

Пособие для многодетных семей в Казахстане решили увеличить после ужасной трагедии в Астане, где при пожаре во времянке погибли 5 девочек. В конце февраля первый президент РК Нурсултан Назарбаев дал старт программе "Бакытты Отбасы", в рамках которой предпринимателей призывают помогать многодетным семьям.

Семья Шакировых стала первой в Костанае, которой подарили квартиру в рамках этой программы. Всего, по данным областного акимата, местные бизнесмены помогли отремонтировать жилье 14-ти многодетным семьям, купили дома и квартиры 22-м многодетным семьям.

В дальнейшей программе визита делегации - посещение Центра занятости и ЦОНа в Костанайском районе и встреча с жителями в ДК "Золотой колос" в Затобольске.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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§ КГСПС
Re: Вице-премьер Казахстана Гульшара Абдыкалыкова посетила...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.04.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном по плану две семьи должны облагодетельствовать
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§ Victor Yang
Re: Вице-премьер Казахстана Гульшара Абдыкалыкова посетила...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11405
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.04.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вице-премьер посетила квартиру Жанат ШАКИРОВОЙ, которая воспитывает восьмерых детей: шестерых девочек и двух мальчиков, семеро из них - несовершеннолетние. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34298

Тьфу! Популизм! Зачем это? Бедная женщина - ей бы детьми заниматься, а тут, наверняка, неделю с этим визитом её беспокоили. Тут больше интересы БК-строй видны.
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§ arman_kst
Вице-премьер Казахстана Гульшара Абдыкалыкова посетила многодетную семью в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно что БК-строй дарит в мкрн. Аэропорт по госпрограмме.
У них, в БК-строй дорого, 12,8 млн обошлась бы 3-комнатная. С нуля такую сумму собрать нереально.
Victor Yang, неделю на радостях так походить нормально. Я вот 3 года собираю, лишаю себя зп. У нас просто неправильно приоритеты расставлены, сначала дети, а потом жилье.

[Исправлено: arman_kst, 04.04.2019 - 15:06]
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