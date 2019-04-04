Вице-премьер Казахстана Гульшара Абдыкалыкова посетила многодетную семью в Костанае

Правительственная делегация, в состав которой вошли вице-премьер РК Гульшара Адбыкалыкова, министр здравоохранения Елжан Биртанов, министр образования и науки Куляш Шамшидинова и министр труда и соцзащиты Бердыбек Сапарбаев, прибыла в Костанай сегодня, 4 апреля.

Сразу после приземления в аэропорту Костаная вице-премьер посетила квартиру Жанат ШАКИРОВОЙ, которая воспитывает восьмерых детей: шестерых девочек и двух мальчиков, семеро из них - несовершеннолетние.

Сегодня костанайская компания "БК-Строй" подарила этой семье 3-комнатную квартиру стоимостью 9,6 млн тенге в микрорайоне Аэропорт.

- Я благодарна Игорю Романовичу Киму за такой подарок, - сказала Жанат. - До 1 апреля я получала чуть больше 106 000 тенге на детей, сейчас, после распоряжения Елбасы, буду получать 165 000 тенге.

Вице-премьер тоже поблагодарила застройщика, пожелала удачи семье, подарила новоселам корзинку с продуктами и угостилась баурсаком.

Пособие для многодетных семей в Казахстане решили увеличить после ужасной трагедии в Астане, где при пожаре во времянке погибли 5 девочек. В конце февраля первый президент РК Нурсултан Назарбаев дал старт программе "Бакытты Отбасы", в рамках которой предпринимателей призывают помогать многодетным семьям.

Семья Шакировых стала первой в Костанае, которой подарили квартиру в рамках этой программы. Всего, по данным областного акимата, местные бизнесмены помогли отремонтировать жилье 14-ти многодетным семьям, купили дома и квартиры 22-м многодетным семьям.

В дальнейшей программе визита делегации - посещение Центра занятости и ЦОНа в Костанайском районе и встреча с жителями в ДК "Золотой колос" в Затобольске.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА