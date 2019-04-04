Вице-премьер Казахстана Гульшара Абдыкалыкова посетила многодетную семью в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
Правительственная делегация, в состав которой вошли вице-премьер РК Гульшара Адбыкалыкова, министр здравоохранения Елжан Биртанов, министр образования и науки Куляш Шамшидинова и министр труда и соцзащиты Бердыбек Сапарбаев, прибыла в Костанай сегодня, 4 апреля.
Сразу после приземления в аэропорту Костаная вице-премьер посетила квартиру Жанат ШАКИРОВОЙ, которая воспитывает восьмерых детей: шестерых девочек и двух мальчиков, семеро из них - несовершеннолетние.
Сегодня костанайская компания "БК-Строй" подарила этой семье 3-комнатную квартиру стоимостью 9,6 млн тенге в микрорайоне Аэропорт.
- Я благодарна Игорю Романовичу Киму за такой подарок, - сказала Жанат. - До 1 апреля я получала чуть больше 106 000 тенге на детей, сейчас, после распоряжения Елбасы, буду получать 165 000 тенге.
Вице-премьер тоже поблагодарила застройщика, пожелала удачи семье, подарила новоселам корзинку с продуктами и угостилась баурсаком.
Пособие для многодетных семей в Казахстане решили увеличить после ужасной трагедии в Астане, где при пожаре во времянке погибли 5 девочек. В конце февраля первый президент РК Нурсултан Назарбаев дал старт программе "Бакытты Отбасы", в рамках которой предпринимателей призывают помогать многодетным семьям.
Семья Шакировых стала первой в Костанае, которой подарили квартиру в рамках этой программы. Всего, по данным областного акимата, местные бизнесмены помогли отремонтировать жилье 14-ти многодетным семьям, купили дома и квартиры 22-м многодетным семьям.
В дальнейшей программе визита делегации - посещение Центра занятости и ЦОНа в Костанайском районе и встреча с жителями в ДК "Золотой колос" в Затобольске.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Пользователей: 3
Всего: 238
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС
У нас столько бесполезной и ненужной степи. Конечно надо строить и не одну! Всю Азию можем завалить дешёвой и безопасной энергией! Хотя,и бензином можем залить,но строим экспо а не нпз. Умом,конечно,...
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно
Serg_Jyk: Круто, 70 лямов только доказанных спер А штрафа всего 600000-вывод: воровать только в крупных размерах,иначе посОдят :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Сегодня исполнилось 40 лет, как мы с Барбарой живём в законном браке. b.radikal.ru Цветы - купил,в квартире порядок - навёл. Ужин - приготовил. Жду с работы. Так что, Наша Газета - вы во Внучки ,...
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
таноми52: Сами-то мы, видно, считают они, не способны на умственную деятельность. Причем заметьте,упор делается именно на работников госучреждений,значит про нас (туда не приглашенных) так не...
Улицу Майлина в Костанае кронировали, не пощадив даже разбухшие на ветках почки
директор пляжа: почему люди так с этим кронированием страдают? Вот тоже задалась этим вопросом. Думаю, экология - да, не эстетично выглядящие насаждения -да, невежественное выполнение работ -да,...