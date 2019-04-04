Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС

Заместитель министра энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал возможное строительство атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Мнение казахстанцев однозначно будет учитываться. Что касается места, я уже сказал, что изучались различные площадки с точки зрения сейсмичности района, с точки зрения доступа к воде и так далее. Был определен так называемый шорт-лист - это площадка в Курчатове (Восточно-Казахстанская область. - Прим.) и площадка в поселке Улкен в Алматинской области", - сообщил Мирзагалиев в кулуарах после заседания Сената.

По его словам, несмотря на то что предложение прозвучало на высшем уровне, оно остается коммерческим.

"Вопрос обсуждается уже несколько лет, и до сих пор решения пока нет. Сказать, что решение будет принято в ближайшее время, я не могу. У нас пока баланс электроэнергии, сегодня профицита электроэнергии достаточно", - заверил он.

Замминистра добавил, что о стоимости проекта пока говорить нельзя, так как не определены ни мощность, ни сроки, ни точное место строительства.

Ранее Мирзагалиев сообщил, что в Алматинской области выделили место под атомную электростанцию на случай, если Казахстан решит ее строить.

Владимир Путин по итогам переговоров с Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что Москва предложила Нур-Султану строительство атомной электростанции.