Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС
Tengrinews.kz
Заместитель министра энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал возможное строительство атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: unsplash.com
"Мнение казахстанцев однозначно будет учитываться. Что касается места, я уже сказал, что изучались различные площадки с точки зрения сейсмичности района, с точки зрения доступа к воде и так далее. Был определен так называемый шорт-лист - это площадка в Курчатове (Восточно-Казахстанская область. - Прим.) и площадка в поселке Улкен в Алматинской области", - сообщил Мирзагалиев в кулуарах после заседания Сената.
По его словам, несмотря на то что предложение прозвучало на высшем уровне, оно остается коммерческим.
"Вопрос обсуждается уже несколько лет, и до сих пор решения пока нет. Сказать, что решение будет принято в ближайшее время, я не могу. У нас пока баланс электроэнергии, сегодня профицита электроэнергии достаточно", - заверил он.
Замминистра добавил, что о стоимости проекта пока говорить нельзя, так как не определены ни мощность, ни сроки, ни точное место строительства.
Ранее Мирзагалиев сообщил, что в Алматинской области выделили место под атомную электростанцию на случай, если Казахстан решит ее строить.
Владимир Путин по итогам переговоров с Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что Москва предложила Нур-Султану строительство атомной электростанции.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
Пользователей: 3
Всего: 235
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС
У нас столько бесполезной и ненужной степи. Конечно надо строить и не одну! Всю Азию можем завалить дешёвой и безопасной энергией! Хотя,и бензином можем залить,но строим экспо а не нпз. Умом,конечно,...
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно
Serg_Jyk: Круто, 70 лямов только доказанных спер А штрафа всего 600000-вывод: воровать только в крупных размерах,иначе посОдят :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Сегодня исполнилось 40 лет, как мы с Барбарой живём в законном браке. b.radikal.ru Цветы - купил,в квартире порядок - навёл. Ужин - приготовил. Жду с работы. Так что, Наша Газета - вы во Внучки ,...
"Благосостояние казахстанцев растет, несмотря на кризисы" - министр труда и соцзащиты РК
таноми52: Сами-то мы, видно, считают они, не способны на умственную деятельность. Причем заметьте,упор делается именно на работников госучреждений,значит про нас (туда не приглашенных) так не...
Улицу Майлина в Костанае кронировали, не пощадив даже разбухшие на ветках почки
директор пляжа: почему люди так с этим кронированием страдают? Вот тоже задалась этим вопросом. Думаю, экология - да, не эстетично выглядящие насаждения -да, невежественное выполнение работ -да,...