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Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС
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Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС

Tengrinews.kz

4 апреля 2019, 13:51 |  Государство

Заместитель министра энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал возможное строительство атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: unsplash.com

"Мнение казахстанцев однозначно будет учитываться. Что касается места, я уже сказал, что изучались различные площадки с точки зрения сейсмичности района, с точки зрения доступа к воде и так далее. Был определен так называемый шорт-лист - это площадка в Курчатове (Восточно-Казахстанская область. - Прим.) и площадка в поселке Улкен в Алматинской области", - сообщил Мирзагалиев в кулуарах после заседания Сената.

По его словам, несмотря на то что предложение прозвучало на высшем уровне, оно остается коммерческим.

"Вопрос обсуждается уже несколько лет, и до сих пор решения пока нет. Сказать, что решение будет принято в ближайшее время, я не могу. У нас пока баланс электроэнергии, сегодня профицита электроэнергии достаточно", - заверил он.

Замминистра добавил, что о стоимости проекта пока говорить нельзя, так как не определены ни мощность, ни сроки, ни точное место строительства.

Ранее Мирзагалиев сообщил, что в Алматинской области выделили место под атомную электростанцию на случай, если Казахстан решит ее строить.

Владимир Путин по итогам переговоров с Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что Москва предложила Нур-Султану строительство атомной электростанции.
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Комментарии к новости
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§ КГСПС
Re: Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.04.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
изучались различные площадки с точки зрения сейсмичности района,/// Восточный Казахстан и Алматинская область самые несейсмичные?!
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§ Victor Yang
Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11405
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.04.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Восточный Казахстан и Алматинская область самые несейсмичные?!

Вот-вот.
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§ arman_kst
Re: Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шымкент нормально будет
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§ Victor Yang
Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о строительстве АЭС
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11405
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.04.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Шымкент нормально будет

Там плотность населения большая. Самый оптимальный вариант - Тургай - там точно никому не помешает.
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* Сабыр
Re: Мнение казахстанцев будет учитываться - Мирзагалиев о...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.04.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас столько бесполезной и ненужной степи. Конечно надо строить и не одну! Всю Азию можем завалить дешёвой и безопасной энергией! Хотя,и бензином можем залить,но строим экспо а не нпз. Умом,конечно, непонять. Видимо,завалили всех зелёной энергией))
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