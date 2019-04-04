Выпуск КамАЗов и «Кировцев» намерены наладить в Костанае
Галина ПЕТРЕНКО
О таком наполнении машиностроительного кластера, который формируется в регионе, сообщил сегодня, 4 апреля, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Вопросы производства сельхозмашин обсуждались на агросовещании.
Аким области отметил, что необходимо наращивать темпы обновления тракторов и комбайнов в хозяйствах. Рекомендовал тем, кто в этом нуждается обратить внимание на технику, которую собирают на площадках АО «Агромаш Холдинг».
- Комбайны "Essil" двух модификаций производят, можете брать, субсидии на это предусмотрены. Цены ниже, чем на «Джон Дир», «Кейс». Конечно, у тех выработка больше, но не стоит сбрасывать со счета наши реалии - наличие, цену, сроки доставки запчастей к ним, а также квалификацию механизаторов, которые на ней смогут качественно работать. С кадрами же проблема есть, - сказал Мухамбетов. - Недавно завод получил лицензию на производство белорусских тракторов МТЗ-82, начал выпускать. На сегодня 75 тракторов продали. Выпуск можем нарастить до 3 000 штук в год. Акимам городов и районов надо разнарядку сделать по МТЗ и тракторам марки Lovol.
Колесные Lovol 4-х модификаций были выставлены, кстати, на входе в филармонию, где аграрии совещались.
- Техника китайская, теперь будем собирать у себя. Эти тракторы несколько дороже МТЗ, но по части параметров превосходят их, - прорекламировал продукцию АО глава региона.
И добавил, что решенным можно считать и вопрос по сборке «Кировцев» в Костанае. С директором Петербургского машиностроительного завода по этому поводу аким Костанайской области встречался.
- В этом году мы начинаем строить завод по выпуску этих тракторов здесь, - сказал Архимед Мухамбетов, - в следующем году строительство завершим. Планируем, что 400 тракторов К-744 будем продавать в области. Договорились также, что 5 000 автомобилей КамАЗ у нас будем собирать. Были длительные переговоры, выбирали площадку производственную в нескольких областях. Остановились на Костанайской. Этот результат стоил нам больших усилий, я выходил на руководство Татарстана... Работа принесла результат.
По словам акима, планируется также наладить выпуск автокомпонентов для КамАЗов. Основные производства будут размещаться на заводе АО «Агромаш Холдинг», сопутствующие - в индустриальной зоне. В перспективе обещано открывать для обслуживания местной сельхозтехники сеть сервис-центров в районах.
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