Совместное заявление Путина и Токаева: Россия и Казахстан не приемлют попытки «очернения» общей истории

Временный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин по итогам встречи в Кремле 3 апреля сделали совместное заявление относительно дальнейшего развития отношений двух стран, сообщает Радио "Азаттык".

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Кремле, Москва, 3 апреля 2019 года

В документе, в частности, говорится, что Казахстан и Россия «не приемлют любые попытки фальсификации, переписывания и "очернения" нашей общей истории, являющейся важнейшей основой наших союзнических отношений, прежде всего истории Второй мировой войны».

В заявлении также говорится, что стороны продолжат сотрудничество по комплексу «Байконур», в том числе реализацию совместного проекта создания космического ракетного комплекса «Байтерек». Как отмечается в документе, Казахстан и Россия принимают меры, «нацеленные на формирование по линии Организации Договора о коллективной безопасности действенной системы обеспечения коллективной безопасности и реагирования на кризисные ситуации».

Как сообщает "Интерфакс-Казахстан", Путин предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям.

"Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям", – сказал Путин журналистам по итогам российско-казахстанских переговоров.

Президент России рассказал, что сейчас развивается сотрудничество России и Казахстана в области мирного атома.

"Работают шесть российско-казахстанских предприятий по добыче и обогащению урана", – отметил президент РФ.

Токаев и Путин упомянули Назарбаева перед началом переговоров в Кремле 3 апреля.

Как заявил Токаев, отношения между двумя странами "развиваются по восходящей линии".

"И, как любит говорить Нурсултан Абишевич Назарбаев, являются эталонными. Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии", - сказал Токаев.

Путин, в свою очередь, поздравил Токаева со вступлением в должность, заявив:

"Мы с вами знакомы, но в качестве главы государства вы прибываете в нашу страну впервые".

Президент России также упомянул Назарбаева, заявив, что уровень отношений между двумя странами "во многом, это, конечно же, заслуга первого президента Казахстана". Россию и Казахстан он назвал "ближайшими союзниками".

Визит Токаева в Москву стал его первой официальной заграничной поездкой с момента принятия президентской присяги 20 марта 2019 года. Токаев занял эту должность как спикер сената после отставки его предшественника Нурсултана Назарбаева, покинувшего пост после почти 30-летнего пребывания во главе страны, но сохранившего ряд влиятельных должностей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Внуково-2. Москва, 3 апреля 2019 года

Некоторые пользователи социальной сети, узнавшие через СМИ о церемонии встречи, посчитали, что «Токаева встретили не на высоком уровне». Судя по их мнению, «это первый официальный визит Токаева и к нему должны были проявить соответствующее уважение, направив для его встречи высокопоставленных должностных лиц выше заместителя министра».

Аналогичного мнения придерживаются и некоторые англоязычные эксперты. «Токаев получил необычайно низкий прием в ходе своей первой зарубежной поездки в Москву. Даже бывший лидер оппозиции Армении Пашинян был принят выше в ходе его первой поездки в Россию. Что случилось?» — пишет в Twtitter'e старший научный сотрудник Программы по изучению России и Евразии в вашингтонском Центре Карнеги Пол Стронски.

Политолог Ерлан Саиров одним из первых в социальной сети обратил внимание на этот вопрос. По его словам, «в дипломатии случайностей не бывает».

- Ввиду того, что для Касым-Жомарта Токаева это первая поездка в качестве президента Казахстана, российская сторона могла бы и повысить статус встречающих, - к примеру, направить премьер-министра, вице-премьера или министра иностранных дел. Однако это зависит от протокола встречающей страны, то есть министерства иностранных дел России. Возможно, это считается не столь важным, чтобы придавать этому значение, - говорит он.

По словам Ерлана Саирова, церемония встречи Токаева в Москве прежде всего показывает, что наступила новая эра казахстанской дипломатии. Во-вторых, руководство страны должно по-новому строить принципы своих поездок на международном уровне.

- Правильнее будет ускорить проведение президентских выборов в стране для оптимальной работы с международными организациями, причем не только во внешней политике, но и в деловой, финансовой и гуманитарной сферах, - говорит он.

Во время церемонии встречи Касым-Жомарта Токаева в аэропорту. Москва, 3 апреля 2019 года

Бывший дипломат Казбек Бейсебаев обращает внимание на то, что церемония встречи президента Касым-Жомарта Токаева определяется в зависимости от статуса визита.

Казахстанские СМИ передали, что Токаев едет с официальным визитом, однако российская сторона, похоже, посчитала визит рабочим. Я посмотрел протокол России. Если бы это был официальный визит, то Токаева должен был встретить премьер-министр и министр иностранных дел. К тому же с Токаевым не было большой делегации. Тем не менее его встретили с почетным караулом и оркестром, - говорит он.

По словам Казбека Бейсебаева, церемония встречи президента не организовывается в зависимости от его личного статуса.

- Как бы то ни было, Россия оказала президенту Казахстана высокое уважение на дипломатическом уровне. Потому что Россия считает Казахстан важным партнером, - говорит Бейсебаев.