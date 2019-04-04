Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...

За годы жизни «Нашей Газеты» - а нам нынче 17, однако - приходилось писать всякие редакторские колонки: веселые, ехидные, умильные... Сегодня получается исключительно в стиле милитари. Как любят говорить всякие там коррупционеры и нурлыкуны, не мы такие, жизнь такая.

Откуда настроеньице? Из жизни вестимо. В нынешнем сезоне казахстанская политическая мода прет-а-порте диктует нам камуфляж и бронежилеты. Реалии таковы: в судах Казахстана густо и часто судят журналистов всеми доступными способами. Нашему брату предлагается широкий ассортимент: от уголовки до административных статей.

Из последнего: журналист телеканала «Настоящее Время» Светлана Глушкова сначала задержана, а потом осуждена за то, что она 22 марта, во время задержания протестующих против переименования Астаны в Нур-Султан, якобы толкнула девушку, которая ей пыталась помешать. То есть - следите за руками - опытная журналистка, лауреат кучи премий и адекватный человек толкнула помешавшую ей несовершеннолетнюю девушку. Светлана утверждает, что она истицу даже не видела и это чистой воды провокация. О политической ангажированности процесса сразу заявили общественные активисты и правозащитники, что не помешало Глушкову признать виновной и назначить ей штраф. Штраф смешной, но дело не в нем, а в том, чтобы помешать профессиональной деятельности одного из немногих живых СМИ, которые берутся не за госзаказ, а за освещение реальных проблем и событий в стране.

Посмотрите: в судах исключительно «непослушные». А кто истцы?

В Костанае по уголовной статье «Клевета» судят молодую журналистку Алину Сушко. Потерпевший - сотрудник полиции.

«Наша Газета» в судебном процессе по иску о защите чести и достоинства оперуполномоченного УБОП Болотских, который считает, что его реноме пострадало даже не в ходе судебного разбирательства, где его пострадавшие обвиняли в весьма неприглядных делах, а при публикации отчета с суда. Причем ту часть отчета, где говорилось о недоказанности его вины, он не опровергает. А ту, где о предъявленных обвинениях, - очень даже.

При этом месяца не проходит, чтобы так или иначе не всплыли очень сомнительные дела и делишки сотрудников полиции. То убоповец дебош в ресторане устроит, то другой «поможет» брату с неугодным человеком разобраться, то инспектор ДПС у дамы 10 млн вымогает под страхом смерти... Вот несколько примеров из недавних громких дел в Костанайской области. Любой внимательный читатель список продолжит.

Журналистов пытаются закошмарить, чтобы всей глубины проблем народ не увидел? Но это же все равно, что бороться с прыщом под носом, занавешивая зеркало. Не видно только тебе самому, да и болит. Так что даже если этот «алягер ком алягер» в данный момент обществу далеко не всегда нужен, все равно надо бороться. Общество - штука изменчивая. Сегодня в депресняке, завтра в активности. А неприкормленная пресса - зверь краснокнижный. Так что - продолжаем идти!