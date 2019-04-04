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Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...

"Журналистов пытаются закошмарить, чтобы всей глубины проблем народ не увидел?"
4 апреля 2019, 08:36 |  Мнения

За годы жизни «Нашей Газеты» - а нам нынче 17, однако - приходилось писать всякие редакторские колонки: веселые, ехидные, умильные... Сегодня получается исключительно в стиле милитари. Как любят говорить всякие там коррупционеры и нурлыкуны, не мы такие, жизнь такая.

Откуда настроеньице? Из жизни вестимо. В нынешнем сезоне казахстанская политическая мода прет-а-порте диктует нам камуфляж и бронежилеты. Реалии таковы: в судах Казахстана густо и часто судят журналистов всеми доступными способами. Нашему брату предлагается широкий ассортимент: от уголовки до административных статей.

Из последнего: журналист телеканала «Настоящее Время» Светлана Глушкова сначала задержана, а потом осуждена за то, что она 22 марта, во время задержания протестующих против переименования Астаны в Нур-Султан, якобы толкнула девушку, которая ей пыталась помешать. То есть - следите за руками - опытная журналистка, лауреат кучи премий и адекватный человек толкнула помешавшую ей несовершеннолетнюю девушку. Светлана утверждает, что она истицу даже не видела и это чистой воды провокация. О политической ангажированности процесса сразу заявили общественные активисты и правозащитники, что не помешало Глушкову признать виновной и назначить ей штраф. Штраф смешной, но дело не в нем, а в том, чтобы помешать профессиональной деятельности одного из немногих живых СМИ, которые берутся не за госзаказ, а за освещение реальных проблем и событий в стране.

Посмотрите: в судах исключительно «непослушные». А кто истцы?

В Костанае по уголовной статье «Клевета» судят молодую журналистку Алину Сушко. Потерпевший - сотрудник полиции.

«Наша Газета» в судебном процессе по иску о защите чести и достоинства оперуполномоченного УБОП Болотских, который считает, что его реноме пострадало даже не в ходе судебного разбирательства, где его пострадавшие обвиняли в весьма неприглядных делах, а при публикации отчета с суда. Причем ту часть отчета, где говорилось о недоказанности его вины, он не опровергает. А ту, где о предъявленных обвинениях, - очень даже.

При этом месяца не проходит, чтобы так или иначе не всплыли очень сомнительные дела и делишки сотрудников полиции. То убоповец дебош в ресторане устроит, то другой «поможет» брату с неугодным человеком разобраться, то инспектор ДПС у дамы 10 млн вымогает под страхом смерти... Вот несколько примеров из недавних громких дел в Костанайской области. Любой внимательный читатель список продолжит.

Журналистов пытаются закошмарить, чтобы всей глубины проблем народ не увидел? Но это же все равно, что бороться с прыщом под носом, занавешивая зеркало. Не видно только тебе самому, да и болит. Так что даже если этот «алягер ком алягер» в данный момент обществу далеко не всегда нужен, все равно надо бороться. Общество - штука изменчивая. Сегодня в депресняке, завтра в активности. А неприкормленная пресса - зверь краснокнижный. Так что - продолжаем идти!
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Комментарии к новости
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§ Анатолий Сальник
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Анатолий Сальник


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Сообщений: 60
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 04.04.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пост описывает типичные оценки взаимоотношения прессы и властей, которые повторяются десятилетиями в странах подобных РК. Учитывая наиболее тесные взаимоотношения СМИ и прессы с полицией, хочу отметить, что зачастую журналисты недооценивают противника и с луком и стрелами кидаются на танки. Война же.
По материалам брифинга Армана Бердалина большая часть коррупционных сообщений в call-центр Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции касается фактов вымогательства взяток и незаконных вознаграждений со стороны должностных лиц госорганов. Среди них преобладают должностные лица органов внутренних дел – 79, а также работников местных исполнительных органов – 16, работников сферы образования – 20, здравоохранения – 15.
Здесь понятно, что журналисты имеют особое чутьё на тварей разных мастей и калибров.
А теперь обратимся к типичному портрету коррупционера, составленного в Академии генеральной прокуратуры РФ.
Согласно составленному портрету, среднестатистический коррупционер – это мужчина 40 лет с высшим образованием. Женат и имеет детей. Энергичен и инициативен, стрессоустойчив и общителен. Готов много работать и отлично контролирует свои эмоции. Не нарушает общественный порядок и не злоупотребляет алкоголем и наркотиками.
Поэтому разоблачение такого "фрукта" требует от журналиста наличия ещё лучших интеллектуальных, психо-физиологических задатков. Что не всегда так.
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§ Анатолий Сальник
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 04.04.19 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкретный пример. Что заставило публиковать материалы суда? Замуж не втерпёж? Конкуренты могли раньше материал разместить? "Забейте" тему в информационном, бесспорном ключе. Можно ведь было дождаться судебного решения и на всю катушку, в стихах и красках разрисовать "подвиги" ответчика. Причём после всех апелляций, когда решение окончательное.
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* yudjin
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5842
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.04.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну с Днём рождения, Вас, единственные и неповторимые!
Честно скажу, традиционную открытку заранее не подготовил... не было времени и идеи. В ожидании опять же традиционной празднично-итоговой колонки редактора, открываю утром НГ... есть! и колонка и идея!
Ловите:


Так что, будьте бомбой , держите прицел по ветру, носите гордо звание "ЛУЧШИХ", но не хватайте звёзд... Давайте кому надо,извините, проср...ся... а в остальном, НЕ КАНТОВАТЬ! И НЕ СДАВАТЬСЯ!
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§ директор пляжа
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 04.04.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благодарим, что скрашиваете наши трудовые будни.
Успешных начинаний и продолжений Вам, долгих лет существования, постоянного роста!
Без Вашей жесткой руки и пера, объективных освещений событий, не было бы так, как есть сейчас! С ДР!
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§ Ольга Колоколова
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2308
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 04.04.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо всем за добрые слова и вообще за всякие слова! Мы все рады, что вы у нас есть
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* yudjin
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5842
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.04.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одна открыточка:
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§ сайлау курманов
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3066
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.04.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С днюхой! Любимая газета,здоровья и терпения и вам и нам. Люди-гандоны есть есть среди соседей,в коллективе и даже среди родни. Их стало даже больше.
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§ JereK
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1341
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 04.04.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С днем рождения! :)

yudjin, Открытки супер, как всегда. :)
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* drakon
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16008
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.04.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

НАША ГАЗЕТА, Ваш преданный - читатель - Дракон... :lol:
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§ JereK
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1341
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 04.04.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Конкретный пример. Что заставило публиковать материалы суда? Замуж не втерпёж?


Возьмите его на работу. Явно же просится :D
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