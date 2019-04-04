Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
За годы жизни «Нашей Газеты» - а нам нынче 17, однако - приходилось писать всякие редакторские колонки: веселые, ехидные, умильные... Сегодня получается исключительно в стиле милитари. Как любят говорить всякие там коррупционеры и нурлыкуны, не мы такие, жизнь такая.
Откуда настроеньице? Из жизни вестимо. В нынешнем сезоне казахстанская политическая мода прет-а-порте диктует нам камуфляж и бронежилеты. Реалии таковы: в судах Казахстана густо и часто судят журналистов всеми доступными способами. Нашему брату предлагается широкий ассортимент: от уголовки до административных статей.
Из последнего: журналист телеканала «Настоящее Время» Светлана Глушкова сначала задержана, а потом осуждена за то, что она 22 марта, во время задержания протестующих против переименования Астаны в Нур-Султан, якобы толкнула девушку, которая ей пыталась помешать. То есть - следите за руками - опытная журналистка, лауреат кучи премий и адекватный человек толкнула помешавшую ей несовершеннолетнюю девушку. Светлана утверждает, что она истицу даже не видела и это чистой воды провокация. О политической ангажированности процесса сразу заявили общественные активисты и правозащитники, что не помешало Глушкову признать виновной и назначить ей штраф. Штраф смешной, но дело не в нем, а в том, чтобы помешать профессиональной деятельности одного из немногих живых СМИ, которые берутся не за госзаказ, а за освещение реальных проблем и событий в стране.
Посмотрите: в судах исключительно «непослушные». А кто истцы?
В Костанае по уголовной статье «Клевета» судят молодую журналистку Алину Сушко. Потерпевший - сотрудник полиции.
«Наша Газета» в судебном процессе по иску о защите чести и достоинства оперуполномоченного УБОП Болотских, который считает, что его реноме пострадало даже не в ходе судебного разбирательства, где его пострадавшие обвиняли в весьма неприглядных делах, а при публикации отчета с суда. Причем ту часть отчета, где говорилось о недоказанности его вины, он не опровергает. А ту, где о предъявленных обвинениях, - очень даже.
При этом месяца не проходит, чтобы так или иначе не всплыли очень сомнительные дела и делишки сотрудников полиции. То убоповец дебош в ресторане устроит, то другой «поможет» брату с неугодным человеком разобраться, то инспектор ДПС у дамы 10 млн вымогает под страхом смерти... Вот несколько примеров из недавних громких дел в Костанайской области. Любой внимательный читатель список продолжит.
Журналистов пытаются закошмарить, чтобы всей глубины проблем народ не увидел? Но это же все равно, что бороться с прыщом под носом, занавешивая зеркало. Не видно только тебе самому, да и болит. Так что даже если этот «алягер ком алягер» в данный момент обществу далеко не всегда нужен, все равно надо бороться. Общество - штука изменчивая. Сегодня в депресняке, завтра в активности. А неприкормленная пресса - зверь краснокнижный. Так что - продолжаем идти!
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Victor Yang: день Нур-Султана. поправлю.. День рождения Нур-султана! Справедливость восторжествовала!
В Костанае-2 проехать невозможно
Ах вот для чего, собираются в КОстанае Кировцы - выпускать... :-o
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
yudjin: Рождества Нур-султана. Зато день столицы теперь будет звучать как надо - день Нур-Султана.
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Мишаня: Заметно, да. Единственное оправдание, если визит незапланированный. А так некрасиво, на уровне зама МИД Зам МИД-а молодой пусть встречает, сам министр иностранных дел РФ Сергей...
Сделать улицы удобными для водителей и пешеходов планируют в Костанае по жалобам горожан
А ну-ка попробуем... я создавал тему Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная Фотки правда там уже не отображаются... Попробую отправить письмо на qostaa@mail.ru (проектный офис...