Систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте Костаная введут до конца 2019 года

Как сообщил сегодня, 3 апреля, на брифинге руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ, до конца 2019 года все городские автобусы оснастят электронными терминалами оплаты проезда.

- Мы уже 2 года рассматриваем обращения горожан, - отметил Тарасов. - Сам тариф пересматривать пока оснований нет. Но когда введут электронную оплату, логично, что цена за наличный расчёт вырастет. Пока не знаю, на сколько именно.

По мнению руководителя отдела ЖКХ, электронная оплата проезда выгодна и перевозчикам, и пассажирам. Она поможет отследить наиболее популярные маршруты и измерить пассажиропоток, выяснить, как часто этими маршрутами пользуются льготники, и из этого рассчитывать планы по субсидированию.

В Нур-Султане такая система действует с апреля 2011 года. Сейчас в столице можно оплатить проезд в автобусе по транспортной карте, наличными, а также с помощью QR-code, SMS и даже банковской картой через мобильное приложение.

Специальные терминалы для обслуживания транспортных карт в Костанае устанавливать не будут. Каким образом система будет реализована, пока не ясно.

Тарасов напомнил, что 15 апреля должен состояться тендер на право осуществлять перевозки общественным транспортом по городским и пригородным маршрутам. В условиях конкурса предусмотрено увеличение протяжённости маршрутов №№ 2, 7, 18 "А", 101, 108 и количества автобусов на них. Открывать новые маршруты акимат не планирует.