В Костанае подорожало питание в школьных столовых
Николай СОЛОВЬЕВ
С начала четвертой четверти родители учеников начальных классов (6-10 лет) вместо 195 тенге в день должны отдать за горячее питание 222 тенге.
Обед ученика среднего звена (11-14 лет) обойдется в 235 тенге, старшеклассника (15-18 лет) - 250 тенге.
3 апреля во всех школах Костаная детям предлагали плов с говядиной, кусочек хлеба и кисель
Как сообщила «НГ» директор школы-лицея № 1 Сания ШАРИПОВА, 28 марта был завершен конкурс по школьному питанию, он был утвержден в том числе и родительским комитетом.
- С 3 апреля наша школьная столовая работает по единому меню, - отметила она. - Горячий обед в школьной столовой одинаков для всех возрастных категорий детей, разница лишь в цене и размере порции в граммах.
Единое меню означает, что блюда и цены будут одинаковыми в каждой школе Костаная.
- Например если сегодня в меню каша, то значит во всех школах сегодня каша. И везде по одной цене, - пояснил руководитель отдела образования акимата Костаная Василий ЦЫМБАЛЮК. - Цена блюд рассчитана с учетом действительных цен на продукты питания. И школы, и мы провели расчеты затрат на питание по ценам, взятым в органах статистики. Меню утверждено органами санитарного надзора, получен положительный ответ. Школы только недавно провели тендер, изменились договорные условия. По сравнению с прошлым годом питание подорожало на процент инфляции. Отдел образования регулирует цены на питание уязвимых слоев населения, мы рекомендуем поставщикам придерживаться этой цены и в отношении остальных детей.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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