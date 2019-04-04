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yudjin
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Victor Yang: день Нур-Султана. поправлю.. День рождения Нур-султана! Справедливость восторжествовала!
04.04.19 13:40
drakon
В Костанае-2 проехать невозможно
Ах вот для чего, собираются в КОстанае Кировцы - выпускать... :-o
04.04.19 13:35
Victor Yang
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
yudjin: Рождества Нур-султана. Зато день столицы теперь будет звучать как надо - день Нур-Султана.
04.04.19 13:34
Kairat stayer
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Мишаня: Заметно, да. Единственное оправдание, если визит незапланированный. А так некрасиво, на уровне зама МИД Зам МИД-а молодой пусть встречает, сам министр иностранных дел РФ Сергей...
04.04.19 13:27
dandiv
Сделать улицы удобными для водителей и пешеходов планируют в Костанае по жалобам горожан
А ну-ка попробуем... я создавал тему Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная Фотки правда там уже не отображаются... Попробую отправить письмо на qostaa@mail.ru (проектный офис...
04.04.19 13:11
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В Костанае подорожало питание в школьных столовых

Николай СОЛОВЬЕВ

4 апреля 2019, 08:59 |  Общество

С начала четвертой четверти родители учеников начальных классов (6-10 лет) вместо 195 тенге в день должны отдать за горячее питание 222 тенге.

Обед ученика среднего звена (11-14 лет) обойдется в 235 тенге, старшеклассника (15-18 лет) - 250 тенге.

3 апреля во всех школах Костаная детям предлагали плов с говядиной, кусочек хлеба и кисель

Как сообщила «НГ» директор школы-лицея № 1 Сания ШАРИПОВА, 28 марта был завершен конкурс по школьному питанию, он был утвержден в том числе и родительским комитетом.

- С 3 апреля наша школьная столовая работает по единому меню, - отметила она. - Горячий обед в школьной столовой одинаков для всех возрастных категорий детей, разница лишь в цене и размере порции в граммах.

Единое меню означает, что блюда и цены будут одинаковыми в каждой школе Костаная.

- Например если сегодня в меню каша, то значит во всех школах сегодня каша. И везде по одной цене, - пояснил руководитель отдела образования акимата Костаная Василий ЦЫМБАЛЮК. - Цена блюд рассчитана с учетом действительных цен на продукты питания. И школы, и мы провели расчеты затрат на питание по ценам, взятым в органах статистики. Меню утверждено органами санитарного надзора, получен положительный ответ. Школы только недавно провели тендер, изменились договорные условия. По сравнению с прошлым годом питание подорожало на процент инфляции. Отдел образования регулирует цены на питание уязвимых слоев населения, мы рекомендуем поставщикам придерживаться этой цены и в отношении остальных детей.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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