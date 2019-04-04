Сделать улицы удобными для водителей и пешеходов планируют в Костанае по жалобам горожан

2 апреля проектный офис «Костанай – адалдык аланы» департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции обратился к костанайцам с предложением присылать информацию о дорожных знаках, мешающих движению транспорта и пешеходов.





3 апреля представители проектного офиса вместе с полицейскими посетили несколько мест, о которых за день сообщили горожане.



- У нас уже 6 письменных заявлений и несколько звонков, присылают подробное описание проблемы, включая карты, - рассказала «НГ» руководитель проектного офиса «Костанай – адалдык аланы» Анжела АЛЬЖАНОВА. - Совместно с сотрудниками отдела ЖКХ акимата Костаная и административной полиции мы отработаем эти замечания. У отдела ЖКХ есть план по установке дорожных знаков, мы хотим предложить коррективы в этот план.

Первой точкой в маршруте стала автобусная остановка в микрорайоне Аэропорт. Возле нее нет соответствующих знаков, пассажирам приходится выходить их автобуса прямо в грязь, а водители легковых автомобилей жалуются на расположение остановки. Она размещена рядом с перекрестком, поэтому автобусы закрывают обзор.

- Поступают обращения граждан - просят, чтобы переместили остановку, - отмечает руководитель управления профилактики коррупции департамента по делам госслужбы Рустем БОЛАТ. - Тут находится трансформатор, прямо напротив него остановка, рядом еще одна - водителям ничего не видно, это создает дискомфорт местным жителям.





Следующей точкой маршрута стала остановка «Лесоторговая база» по улице Карбышева. Жители жаловались на то, что расстояние между знаками «Пешеходный переход» на обеих полосах движения - около 50 м, то есть действие знаков распространяется на всю длину остановок и с приличным запасом. Согласно этим знакам, выйдя из-за автобуса с любой стороны, вы окажетесь на пешеходном переходе, что чревато аварией.

- При выявлении недостатков в улично-дорожной сети города сотрудники дорожно-технической инспекции выдают предписание в отдел ЖКХ, - рассказал о системе взаимодействия структур инспектор административной полиции УП Костаная Магжан ОЛЖАБАЙ. - Если оно не выполняется в течение трех дней, мы можем привлечь к административной ответственности. Но таких случаев еще не было. В этом месте несоответствий нет, но мы рассмотрим возможность установки дополнительных знаков.

Поступила жалоба и на знак «Стоянка запрещена» возле спорткомплекса «Динамо» по улице Толстого. По словам горожан, на этом месте часто приходится парковать автомобиль, привозя детей в спортзал. Как пояснил Магжан Олжабай, знак позволяет останавливаться под ним на пять минут и выходу детей из автомобиля не мешает. Тем не менее, и этот вопрос обещали рассмотреть.



Проектный офис принимает сообщения от граждан вместе с фотоматериалами и обоснованием своего мнения на странице департамента в Facebook, по электронной почте qostaa@mail.ru и по телефону 54-46-24.