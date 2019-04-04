Форум
yudjin
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Victor Yang: день Нур-Султана. поправлю.. День рождения Нур-султана! Справедливость восторжествовала!
04.04.19 13:40
drakon
В Костанае-2 проехать невозможно
Ах вот для чего, собираются в КОстанае Кировцы - выпускать... :-o
04.04.19 13:35
Victor Yang
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
yudjin: Рождества Нур-султана. Зато день столицы теперь будет звучать как надо - день Нур-Султана.
04.04.19 13:34
Kairat stayer
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Мишаня: Заметно, да. Единственное оправдание, если визит незапланированный. А так некрасиво, на уровне зама МИД Зам МИД-а молодой пусть встречает, сам министр иностранных дел РФ Сергей...
04.04.19 13:27
dandiv
Сделать улицы удобными для водителей и пешеходов планируют в Костанае по жалобам горожан
А ну-ка попробуем... я создавал тему Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная Фотки правда там уже не отображаются... Попробую отправить письмо на qostaa@mail.ru (проектный офис...
04.04.19 13:11
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Сделать улицы удобными для водителей и пешеходов планируют в Костанае по жалобам горожан

Артём МАРУСИЧ

4 апреля 2019, 12:02 |  ЖКХ

2 апреля проектный офис «Костанай – адалдык аланы» департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции обратился к костанайцам с предложением присылать информацию о дорожных знаках, мешающих движению транспорта и пешеходов.


3 апреля представители проектного офиса вместе с полицейскими посетили несколько мест, о которых за день сообщили горожане.

- У нас уже 6 письменных заявлений и несколько звонков, присылают подробное описание проблемы, включая карты, - рассказала «НГ» руководитель проектного офиса «Костанай – адалдык аланы» Анжела АЛЬЖАНОВА. - Совместно с сотрудниками отдела ЖКХ акимата Костаная и административной полиции мы отработаем эти замечания. У отдела ЖКХ есть план по установке дорожных знаков, мы хотим предложить коррективы в этот план.

Первой точкой в маршруте стала автобусная остановка в микрорайоне Аэропорт. Возле нее нет соответствующих знаков, пассажирам приходится выходить их автобуса прямо в грязь, а водители легковых автомобилей жалуются на расположение остановки. Она размещена рядом с перекрестком, поэтому автобусы закрывают обзор.

- Поступают обращения граждан - просят, чтобы переместили остановку, - отмечает руководитель управления профилактики коррупции департамента по делам госслужбы Рустем БОЛАТ. - Тут находится трансформатор, прямо напротив него остановка, рядом еще одна - водителям ничего не видно, это создает дискомфорт местным жителям.


Следующей точкой маршрута стала остановка «Лесоторговая база» по улице Карбышева. Жители жаловались на то, что расстояние между знаками «Пешеходный переход» на обеих полосах движения - около 50 м, то есть действие знаков распространяется на всю длину остановок и с приличным запасом. Согласно этим знакам, выйдя из-за автобуса с любой стороны, вы окажетесь на пешеходном переходе, что чревато аварией.

- При выявлении недостатков в улично-дорожной сети города сотрудники дорожно-технической инспекции выдают предписание в отдел ЖКХ, - рассказал о системе взаимодействия структур инспектор административной полиции УП Костаная Магжан ОЛЖАБАЙ. - Если оно не выполняется в течение трех дней, мы можем привлечь к административной ответственности. Но таких случаев еще не было. В этом месте несоответствий нет, но мы рассмотрим возможность установки дополнительных знаков.

Поступила жалоба и на знак «Стоянка запрещена» возле спорткомплекса «Динамо» по улице Толстого. По словам горожан, на этом месте часто приходится парковать автомобиль, привозя детей в спортзал. Как пояснил Магжан Олжабай, знак позволяет останавливаться под ним на пять минут и выходу детей из автомобиля не мешает. Тем не менее, и этот вопрос обещали рассмотреть.

Проектный офис принимает сообщения от граждан вместе с фотоматериалами и обоснованием своего мнения на странице департамента в Facebook, по электронной почте qostaa@mail.ru и по телефону 54-46-24.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.04.19 13:12 Выпуск КамАЗов и «Кировцев» намерены наладить в Костанае
04.04.19 12:49 Совместное заявление Путина и Токаева: Россия и Казахстан не приемлют попытки «очернения» общей истории
04.04.19 11:04 Балет "Щелкунчик" покажут костанайцам артисты театра из Санкт-Петербурга
04.04.19 08:59 В Костанае подорожало питание в школьных столовых
04.04.19 08:36 Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
03.04.19 19:37 Систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте Костаная введут до конца 2019 года
03.04.19 16:41 11 дней отдохнут казахстанцы в мае
03.04.19 16:39 После непогоды конца рабочей недели в Костанайской области ожидаются теплые безоблачные выходные дни
03.04.19 16:18 Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
03.04.19 15:38 Ситуацию со сливом канализации на территории бывшего химзавода прокомментировали в ГКП «Костанай-Су»

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* dandiv
Re: Сделать улицы удобными для водителей и пешеходов планируют в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 04.04.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ну-ка попробуем... я создавал тему Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
Фотки правда там уже не отображаются...
Попробую отправить письмо на qostaa@mail.ru (проектный офис при департаменте по делам госслужбы в Костанае) - указано в статье Жалобы на дорожные знаки и их отсутствие будет принимать проектный офис при департаменте по делам госслужбы в Костанае. Может что изменится, ведь на самом деле опасный пешеходный переход :-(
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 235
Пользователей: 4
Всего: 239

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх