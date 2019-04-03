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11 дней отдохнут казахстанцы в мае
3 апреля 2019, 16:41 | Государство
В мае в Казахстане отмечают Праздник единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы. В этом месяце 11 выходных дней, передает Tengrinews.kz.
Рабочих дней для казахстанцев с пятидневной рабочей неделей - 20. Праздник единства народа Казахстана отмечают 1 мая. 7 мая празднуют День защитника Отечества. 9 мая в Казахстане отмечают День Победы. В связи с праздником отдых в субботу, 4 мая, переносится на пятницу, 10 мая.
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