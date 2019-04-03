Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Tengrinews.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с официальным визитом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Фото ©РИА Новости
Визит в Россию стал его первой зарубежной поездкой в должности Главы государства.
Касым-Жомарт Токаев и Александр Панкин. Фото РИА Новости
Борт Президента приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 в 14.00 по времени Нур-Султана. У трапа Главу государства встречали заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, глава департамента протокола министерства иностранных дел России Игорь Богдашев и посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.
Фото РИА Новости
Почетный караул, приветствовавший Токаева, исполнил гимны двух стран.
Фото РИА Новости
Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном форматах. Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Повестка дня встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы. По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов.
Также Президент Казахстана встретится с председателем Совета федерации России Валентиной Матвиенко и представителями творческой интеллигенции страны.
Фото akorda.kz
Кроме того, Токаев примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата. По итогам официального визита ожидаются совместное заявление глав государств для представителей средств массовой информации и подписание ряда двусторонних документов.
Ранее Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что его первый зарубежный визит в качестве главы республики является показательным.
«Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит», - сказал он, отметив, что между двумя странами налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи и эффективно развивается сотрудничество во всех сферах.
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