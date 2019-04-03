Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с официальным визитом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Визит в Россию стал его первой зарубежной поездкой в должности Главы государства.

Касым-Жомарт Токаев и Александр Панкин. Фото РИА Новости

Борт Президента приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 в 14.00 по времени Нур-Султана. У трапа Главу государства встречали заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, глава департамента протокола министерства иностранных дел России Игорь Богдашев и посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.

Фото РИА Новости

Почетный караул, приветствовавший Токаева, исполнил гимны двух стран.

Фото РИА Новости

Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном форматах. Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Повестка дня встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы. По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

Также Президент Казахстана встретится с председателем Совета федерации России Валентиной Матвиенко и представителями творческой интеллигенции страны.

Фото akorda.kz

Кроме того, Токаев примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата. По итогам официального визита ожидаются совместное заявление глав государств для представителей средств массовой информации и подписание ряда двусторонних документов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что его первый зарубежный визит в качестве главы республики является показательным.

«Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит», - сказал он, отметив, что между двумя странами налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи и эффективно развивается сотрудничество во всех сферах.