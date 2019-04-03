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maxsaf
"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев
Ждал камента от ура-патриотов. Неа, не выходят. Значит работают строго по команде? Или они настолько патриоты, что их даже это устраивает?
03.04.19 19:29
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Что то Путин и Медведев, вместо того, чтобы во Внуково - поехать, так Путин поехал на открытие автозавода Мерседес. А Дмитрий где спрятался:... :lol: :oops: :-o
03.04.19 18:15
Ахмат
11 дней отдохнут казахстанцы в мае
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03.04.19 17:49
Механик
Ситуацию со сливом канализации на территории бывшего химзавода прокомментировали в ГКП «Костанай-Су»
На балансе не состоит, а деньги берут. Интересная у нас страна. :lol:
03.04.19 17:43
Механик
Дорожная разметка для безопасного поворота налево на загородных трассах
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03.04.19 17:40
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Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву

Tengrinews.kz

3 апреля 2019, 16:18 |  Государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с официальным визитом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото ©РИА Новости

Визит в Россию стал его первой зарубежной поездкой в должности Главы государства.

Касым-Жомарт Токаев и Александр Панкин. Фото РИА Новости

Борт Президента приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 в 14.00 по времени Нур-Султана. У трапа Главу государства встречали заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, глава департамента протокола министерства иностранных дел России Игорь Богдашев и посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.

Фото РИА Новости

Почетный караул, приветствовавший Токаева, исполнил гимны двух стран.

Фото РИА Новости

Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном форматах. Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Повестка дня встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы. По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

Также Президент Казахстана встретится с председателем Совета федерации России Валентиной Матвиенко и представителями творческой интеллигенции страны.

Фото akorda.kz

Кроме того, Токаев примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата. По итогам официального визита ожидаются совместное заявление глав государств для представителей средств массовой информации и подписание ряда двусторонних документов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что его первый зарубежный визит в качестве главы республики является показательным.

«Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит», - сказал он, отметив, что между двумя странами налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи и эффективно развивается сотрудничество во всех сферах.
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§ yudjin
Re: Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
yudjin


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Сообщений: 5838
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.04.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в 14.00 по времени Нур-Султана.

как звучит-то... по ходу скоро летоисчесление в Казахстане введут от Рождества Нур-султана. ;-)
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