Ситуацию со сливом канализации на территории бывшего химзавода прокомментировали в ГКП «Костанай-Су»

Факт, который стал известен в ходе судебной тяжбы между двумя предпринимателями, вызвал опасения о возможности экологической катастрофы в центре Костаная. Об этой проблеме "НГ" писала 21 марта в статье «Много воды утекло. Куда – неизвестно».

Бывший владелец здания по пр. Аль-Фараби, 111/1 Валентин Дядык: «Если канализационные стоки от нашего здания никуда не уходят, то куда они деваются?» / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

В деле фигурировало письмо главного инженера ГКП «Костанай-Су» Виталия Панаетова. В нем сообщалось, что канализация, по которой отводились стоки от здания на пр. Аль-Фараби, 111/1, не подключена к городской сети и не обслуживается этим предприятием. Возник вопрос - куда уходят сливные воды от этого здания и соседних объектов?

Как пояснял "НГ" Панаетов, канализация, расположенная на данной территории, не стоит на балансе ГКП «Костанай-Су» и никогда им не обслуживалась. Поэтому в ГКП нет данных о месте ее подключении к городскому канализационному коллектору. Главный инженер заверил, что разберется в ситуации, когда растает снег.

Сегодня, 3 апреля, «НГ» получила комментарий от пресс-секретаря ГКП «Костанай-Су» Салтанат АЙТЕНОВОЙ:

- Как мы и обещали, наши сотрудники выехали на данный участок и обнаружили точку подключения, которая находится на пересечении ул. Летунова - ул. Гоголя и подключена к городской канализации. Таким образом все канализационные стоки с территорий бывшего химзавода сливаются в канализационный коллектор ГКП «Костанай-Су».

По поводу дальнейшего обслуживания канализационной сети на этой территории пресс-секретарь сообщила:

- Полномочий и финансовых возможностей у предприятия не имеется, так как данные расходы не заложены в действующий тариф на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения.

Напомним, что до продажи здания на пр. Аль-Фараби, 111/1 его владелец, ТОО «KOMTEKO KZ», и ГКП «Костанай-Су» заключили договор на предоставление услуг по водоснабжению и/или отведению сточных вод. Означает ли это, что в тариф за пользование водой из городского водопровода, по которому потребитель вносил свои средства в кассу ГКП «Костанай-Су», входят также услуги по водоотведению? Во всяком случае в договоре от 24 января 2017 года, который предоставили «НГ» в ТОО «KOMTEKO KZ», записано, что тариф за 1 куб. м по воде составляет– 164,1 тенге без НДС, а по канализации – 98,93 тенге.