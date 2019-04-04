Форум
yudjin
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Victor Yang: день Нур-Султана. поправлю.. День рождения Нур-султана! Справедливость восторжествовала!
04.04.19 13:40
drakon
В Костанае-2 проехать невозможно
Ах вот для чего, собираются в КОстанае Кировцы - выпускать... :-o
04.04.19 13:35
Victor Yang
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
yudjin: Рождества Нур-султана. Зато день столицы теперь будет звучать как надо - день Нур-Султана.
04.04.19 13:34
Kairat stayer
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
Мишаня: Заметно, да. Единственное оправдание, если визит незапланированный. А так некрасиво, на уровне зама МИД Зам МИД-а молодой пусть встречает, сам министр иностранных дел РФ Сергей...
04.04.19 13:27
dandiv
Сделать улицы удобными для водителей и пешеходов планируют в Костанае по жалобам горожан
А ну-ка попробуем... я создавал тему Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная Фотки правда там уже не отображаются... Попробую отправить письмо на qostaa@mail.ru (проектный офис...
04.04.19 13:11
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Балет "Щелкунчик" покажут костанайцам артисты театра из Санкт-Петербурга

Ольга ЛИХОГРАЙ

4 апреля 2019, 11:04 |  Культура

Артисты театра классического балета из Санкт-Петербурга под руководством Валентина Грищенко приедут в Костанай 26 апреля. Они покажут балет Чайковского «Щелкунчик».

- Главные партии исполнят выпускник Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Сергей Кононенко и прима-балерина Наталья Потехина, - сообщили «НГ» организаторы. - Сергей Кононенко известен нашим зрителям по исполнению главной партии в балете «Лебединое озеро», который костанайцы могли посмотреть в октябре прошлого года.

Спектакль "Щелкунчик" покажут на сцене областной филармонии им. Е. Умурзакова, начало - в 19.00. Цена билетов, в зависимости от ряда, будет варьироваться от 6 000 до 12 000 тенге.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.04.19 13:12 Выпуск КамАЗов и «Кировцев» намерены наладить в Костанае
04.04.19 12:49 Совместное заявление Путина и Токаева: Россия и Казахстан не приемлют попытки «очернения» общей истории
04.04.19 12:02 Сделать улицы удобными для водителей и пешеходов планируют в Костанае по жалобам горожан
04.04.19 08:59 В Костанае подорожало питание в школьных столовых
04.04.19 08:36 Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
03.04.19 19:37 Систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте Костаная введут до конца 2019 года
03.04.19 16:41 11 дней отдохнут казахстанцы в мае
03.04.19 16:39 После непогоды конца рабочей недели в Костанайской области ожидаются теплые безоблачные выходные дни
03.04.19 16:18 Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
03.04.19 15:38 Ситуацию со сливом канализации на территории бывшего химзавода прокомментировали в ГКП «Костанай-Су»

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ директор пляжа
Re: Балет "Щелкунчик" покажут костанайцам артисты...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 04.04.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда "нотр дам де пари" отменили один умник из филармонии сказал разочарованным посетителям что так как нет перевода в мюзикле на казахский данное выступление отменяется. Каково было возмущение присутствующих, словом не описать. Хотя истинная причина это авторские права на территории Казахстана. Ну и как после этого того м.ч. назвать? специально стравливает людей или как
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 238
Пользователей: 4
Всего: 242

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх