Балет "Щелкунчик" покажут костанайцам артисты театра из Санкт-Петербурга
Ольга ЛИХОГРАЙ
Артисты театра классического балета из Санкт-Петербурга под руководством Валентина Грищенко приедут в Костанай 26 апреля. Они покажут балет Чайковского «Щелкунчик».
- Главные партии исполнят выпускник Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Сергей Кононенко и прима-балерина Наталья Потехина, - сообщили «НГ» организаторы. - Сергей Кононенко известен нашим зрителям по исполнению главной партии в балете «Лебединое озеро», который костанайцы могли посмотреть в октябре прошлого года.
Спектакль "Щелкунчик" покажут на сцене областной филармонии им. Е. Умурзакова, начало - в 19.00. Цена билетов, в зависимости от ряда, будет варьироваться от 6 000 до 12 000 тенге.
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