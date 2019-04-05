Тимур ГАФУРОВ: Патриции и клиенты

Касым-Жомарт ТОКАЕВ войдёт в историю нашей независимости не только как человек, назвавший столицу страны именем своего предшественника (пишется через дефис, обе части слова - с большой буквы), но и как самый виртуальный руководитель государства - в самом хорошем значении этого эпитета.

На этой неделе второй президент РК зарегистрировался в соцсети Instagram и в первом же посте напомнил, что недавно «призвал акимов регионов оперативно реагировать на запросы граждан и активно работать в социальных сетях для налаживания обратной связи с населением».

- Как вы знаете, уже несколько лет активно использую сеть Twitter и делюсь своим мнением о важных для нашей страны событиях. Решил продолжить эту практику в популярной сети Instagram, - отметил Токаев.

Тема соцсетей звучит рефреном в его выступлениях все две недели после инаугурации. Вот и 27 марта, на совещании с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, Токаев рекомендовал «создавать группы в мессенджерах, доступно разъяснять проводимую политику, модерировать и управлять ситуацией».

- Для нас очень важным является знать и своевременно реагировать на социальное самочувствие простых людей. Держать руку на пульсе. Это всегда является нашим приоритетом и особенно в предэлекторальный период, - подчеркнул он.

Первыми откликнулись чиновники столичного акимата - как сообщается на сайте ведомства, они не только зарегистрировались в соцсетях, но и обнародовали номера своих мобильных телефонов, чтобы оперативно реагировать на жалобы.

Сам Касым-Жомарт Кемелевич показал, как нужно держать руку на пульсе, приложив к своему посту в Twitter сюжет «31 канала», в котором жители арендной многоэтажки в городе Ленгер жалуются на то, что их дом регулярно топит отходами человеческой жизнедеятельности. Проще говоря - дерьмом. И сразу в пресс-службе акимата Туркестанской области сообщили, что проблема со сточными водами и неприятным запахом в жилом доме № 25 «Б» оперативно решена. Интересно, что до судьбоносного твита президента городские власти не могли решить её два года.

Можно смело предположить, что по такой схеме казахстанская власть будет коммуницировать с народом в течение всего предэлекторального периода, которым обещает стать весь короткий срок полномочий второго президента. И вроде ничего плохого в этом нет - раз уж акимы откроют глаза и уши запросам населения, так почему бы не поиметь на этом маленький гешефт в ближайшие год-полтора, а там видно будет. Но проблема в том, что модерировать и управлять ситуацией наши чиновники прекрасно научились в случаях, когда их просят решить разного рода бытовые проблемы, особенно если эти проблемы возникли благодаря их же действиям либо бездействию. Но стоит только снизу крикнуть о несогласии с проводимой политикой или, того хуже, выйти на акцию протеста, как власть мгновенно становится слепой, глухой или, того хуже, испуганно агрессивной.

- Я такого не слышал, – заявил журналистам глава МВД РК Ерлан ТУРГУМБАЕВ, отвечая на вопрос о задержании нескольких десятков граждан на митингах, прошедших 21-22 марта в Астане, Алматы и Шымкенте.

И пояснил: это «не из-за переименования столицы», просто там было нарушение общественного порядка.

В Древнем Риме каждый патриций содержал клиентелу, а клиенты, в частности, поддерживали его на выборах. И чем ближе были выборы, тем щедрее становился патрон. Вполне эффективная модель для будущего Казахстана - дать людям хлеба и зрелищ, чтобы они поменьше вспоминали о своих правах, гарантированных Конституцией. И рассчитывать, что третий президент страны продвинет её чуть ближе к демократии, на такой основе было бы очень наивно. Ведь слова "плебей" и "плебисцит" - не случайно одного корня.