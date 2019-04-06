Размышления после форума

21 марта в Костанае прошел международный медиафорум. Живой обмен мнениями, побуждающий задумываться до сих пор. Ведь проблемы и вызовы таковы, что затрагивают всех нас. Я выделил бы три, тесно связанные друг с другом.

Первая проблема современных СМИ и обществ в целом – размывание критериев оценки аргументации и весомости информации. Звучит, пожалуй, тяжеловесно. Но по сути эта проблема сопряжена с серьезнейшей угрозой и интеллектуальному развитию, и общественной безопасности. Не говоря уже об изменении роли учителя, педагога: из источника знаний он все более превращается в лоцмана, помогающего в идеале тем, кто учится, как не захлебнуться в океанах информации, информационного мусора и откровенных, хотя подчас и забавных фэйков. Сегодня так много источников информации и псевдоинформации и так мало интеллектуальных «очистителей» этих, в том числе и грязевых потоков, что вырастает глобальная угроза экологии мысли. Сплошь и рядом, причем не только в интернет-пространстве мы сталкиваемся с дискуссиями, где наряду со специалистами можно встретить кого угодно. Сообщения же в гаджетах вообще в огромном количестве безымянны, без указания источников, что напрямую подрубает корни реально критической мысли.

Если вспомнить и многочисленные теледебаты, то здесь одновременно с упомянутым размываются и этико-эстетические основы ведения дискуссий, да и просто спокойного человеческого разговора. Крики, сумятица и прочая, и прочая. Правда, мне могут возразить: народ сегодня требует зрелищ, телевидение - рейтингов, а мир Интернета – лайков. Что ж, я лично не замшелый враг зрелищ. Просто зрелища зрелищам рознь. Если квалифицированный любитель следит за ходом шахматного матча или турнира, то для него не важно, кто и как стучит фигурами по доске. Его захватывают события, разворачивающиеся в партиях. Есть, и другие зрелища: в октагоне, на ринге. Но и тут притягивает не перебранка, не использование запрещенных приемов, а схватка, которая не становится менее зрелищной от того, что идет по определенным правилам. Нас же приучают, как к чему-то естественному, к зрелищам, где те или иные правила постоянно преступаются.

Так мы переходим к третьему - к столкновению педагогики в ее традиционном понимании и средств массовой информации, а также индустрии развлечений в целом. И что мы видим? Если в советское время, когда далеко не все было идеально и существовало множество отталкивающих штампов, все-таки в целом индустрия развлечений, художественная культура, включающая наиболее популярные фильмы, и педагогика, говоря спортивным языком, «играли на одном поле», то сегодня педагогика и индустрия развлечений, в которую все более превращаются и многочисленные, вроде бы идеологически заостренные телепрограммы, словно существуют на разных планетах. «Ученые» и околоученые дяди и тети, прорвавшись к экранам, мониторам и прочая, подчас выделывают такое, что и в самом заурядном, и в образцовом учебном заведении решительно осуждалось бы.

Тот ли это плюрализм, о котором мечталось в годы перестройки, когда пелось о вожделенном «свежем ветре»?