Форум
drakon
"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев
Анатолий Сальник: А сейчас голос прорезался. Не понял что ли... :lol:
03.04.19 12:56
raem
Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили без ее участия
А судьи кто???time.kz
03.04.19 12:56
Дарвин
"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев
Ну всё! Сейчас начнут с бизнесменов драть в три шкуры!
03.04.19 12:52
Анатолий Сальник
Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили без ее участия
Чёт не понял? Возмущаемся? А как может быть иначе в РК?
03.04.19 12:38
Анатолий Сальник
"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев
Эта политика, когда доходы государства от продажи сырья не распространяются на социальные показатели, нужды. Идут на развитие кластеров, отраслей. При этом видна огромная коррумпирующая составляющая....
03.04.19 12:34
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев

Tengrinews.kz

3 апреля 2019, 11:24 |  Государство

Депутат Сената, член Комитета по финансам и бюджету Даурен Адильбеков возмутился низким уровнем зарплат казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Эрнар Бурибаевич (Ержанов - директор Департамента налогового и таможенного законодательства Минфина. - Прим.), минимальная зарплата знаете в Казахстане какая? 42 500 тенге - это 115 долларов. Вот теперь послушайте, в Украине - 149 долларов, в Армении - 152 доллара, в Белоруссии - 154 доллара, в России - 172 доллара. (...) Где наши доходы (в республиканский бюджет. - Прим.)? Что будем с доходами делать? Надеюсь, вы не согласны с тем, что у нас 115, а в Армении - 152 доллара. Там нет нефти и газа, таблицы Менделеева нет. А почему мы не можем? Где ваши анализ и предложение? Сколько товаров мы экспортируем сырьем? А сколько из них должны были переработать? Почему не анализируете? Ваш министр - первый заместитель премьер-министра (Алихан Смаилов. - Прим. автора), там такой объем работы и ответственность. Вы же ему должны помогать. Вы должны писать ему предложения, как увеличить объем дохода в бюджет. Мы же так сидеть не можем", - возмутился Даурен Адильбеков, обсуждая поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы.

По мнению сенатора, в Минфине не думают, как увеличить доходы в бюджет страны, кроме средств, которые поступают от продажи нефти и трансфертов из Нацфонда.

"Вы не видите и не думаете о том, как увеличить доходы. Это нехорошее отношение. Одним триллионом увеличиваем ... расходной части бюджета, из них только 180 миллиардов – это ваша доля, все остальное Нацфонд, который предназначен для других целей. Я считаю, что есть вопросы. И Минфин, Миннацэкономики должны найти выход и предложить, как будем обеспечивать рост экономики, расширять налогооблагаемую базу", - сказал Даурен Адильбеков.

Сенатор попросил представителя министерства дать конкретные предложения.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.04.19 12:48 Казахстанцам отменят комиссии на 30 миллиардов тенге - прогноз Нацбанка
03.04.19 10:38 Кто из госслужащих и бизнесменов Казахстана получил большой срок и вышел через пару лет? Обзор
03.04.19 08:57 Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили без ее участия
02.04.19 17:48 Апелляционную жалобу матери Дарьи Махартовой рассмотрят 18 апреля
02.04.19 16:09 Второй объединенный турнир по грепплингу UWW и жекпе-жек прошел в Костанае
02.04.19 14:35 Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
02.04.19 13:32 Биртанов: На одного участкового врача в Казахстане приходится почти две тысячи человек
02.04.19 12:52 Жалобы на дорожные знаки и их отсутствие будет принимать проектный офис при департаменте по делам госслужбы в Костанае
02.04.19 12:19 1 апреля - нам почти никто не поверил
02.04.19 11:42 Касым-Жомарт Токаев дал казахской прессе первое интервью в должности президента

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ olegggon
Re: "Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 03.04.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За то мы развитая страна, входим в какую то там тридцатку. И все нам завидуют. 🤪
Профайл

§ Гога
Re: "Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.04.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
"Где наши доходы?"
Как где ?? В больших карманах больших людей ! :lol:
Профайл

§ Анатолий Сальник
Re: "Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем...
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 03.04.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта политика, когда доходы государства от продажи сырья не распространяются на социальные показатели, нужды. Идут на развитие кластеров, отраслей. При этом видна огромная коррумпирующая составляющая. Т. е доходы от сырья расталкиваются по карманам чиновников. Политика официально заявленная ранее. Заявление сенатора чистейшей воды самопиар. Почему при Назарбаеве молчал? А сейчас голос прорезался.
Профайл

§ Дарвин
Re: "Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем...
Дарвин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 20.08.13
Отправлено: 03.04.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё! Сейчас начнут с бизнесменов драть в три шкуры!
Профайл

§ Дарвин
Re: "Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем...
Дарвин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 20.08.13
Отправлено: 03.04.19 - 12:53
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ drakon
"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16004
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.04.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
А сейчас голос прорезался.

Не понял что ли?... :lol:
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 257
Пользователей: 2
Всего: 259

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх