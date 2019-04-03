"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев

Депутат Сената, член Комитета по финансам и бюджету Даурен Адильбеков возмутился низким уровнем зарплат казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Эрнар Бурибаевич (Ержанов - директор Департамента налогового и таможенного законодательства Минфина. - Прим.), минимальная зарплата знаете в Казахстане какая? 42 500 тенге - это 115 долларов. Вот теперь послушайте, в Украине - 149 долларов, в Армении - 152 доллара, в Белоруссии - 154 доллара, в России - 172 доллара. (...) Где наши доходы (в республиканский бюджет. - Прим.)? Что будем с доходами делать? Надеюсь, вы не согласны с тем, что у нас 115, а в Армении - 152 доллара. Там нет нефти и газа, таблицы Менделеева нет. А почему мы не можем? Где ваши анализ и предложение? Сколько товаров мы экспортируем сырьем? А сколько из них должны были переработать? Почему не анализируете? Ваш министр - первый заместитель премьер-министра (Алихан Смаилов. - Прим. автора), там такой объем работы и ответственность. Вы же ему должны помогать. Вы должны писать ему предложения, как увеличить объем дохода в бюджет. Мы же так сидеть не можем", - возмутился Даурен Адильбеков, обсуждая поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы.

По мнению сенатора, в Минфине не думают, как увеличить доходы в бюджет страны, кроме средств, которые поступают от продажи нефти и трансфертов из Нацфонда.

"Вы не видите и не думаете о том, как увеличить доходы. Это нехорошее отношение. Одним триллионом увеличиваем ... расходной части бюджета, из них только 180 миллиардов – это ваша доля, все остальное Нацфонд, который предназначен для других целей. Я считаю, что есть вопросы. И Минфин, Миннацэкономики должны найти выход и предложить, как будем обеспечивать рост экономики, расширять налогооблагаемую базу", - сказал Даурен Адильбеков.

Сенатор попросил представителя министерства дать конкретные предложения.