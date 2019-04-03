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drakon
"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев
Анатолий Сальник: А сейчас голос прорезался. Не понял что ли... :lol:
03.04.19 12:56
raem
Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили без ее участия
А судьи кто???time.kz
03.04.19 12:56
Дарвин
"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев
Ну всё! Сейчас начнут с бизнесменов драть в три шкуры!
03.04.19 12:52
Анатолий Сальник
Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили без ее участия
Чёт не понял? Возмущаемся? А как может быть иначе в РК?
03.04.19 12:38
Анатолий Сальник
"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев
Эта политика, когда доходы государства от продажи сырья не распространяются на социальные показатели, нужды. Идут на развитие кластеров, отраслей. При этом видна огромная коррумпирующая составляющая....
03.04.19 12:34
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Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили без ее участия

Радио "Азаттык"

3 апреля 2019, 08:57 |  Государство

Административный суд в Нур-Cултане признал репортера «Настоящего Времени» Светлану Глушкову виновной по делу, которое общественность и правозащитники осудили как попытку властей воспрепятствовать работе журналиста, сообщает Радио "Азаттык".

Журналист телеканала «Настоящее Время» Светлана Глушкова в суде по ее делу. Нур-Султан, 2 апреля 2019 года

Глушкову осудили в ее отсутствие, сообщил адвокат Бауыржан Азанов.

Как заявила судья Асия Дощанова, оглашая приговор, Глушкова приговоривается к штрафу 10 МРП (1 МРП в 2019 году составляет 2 525 тенге - Ред.) "с 30-процентной скидкой, в окончательной сумме - 8 838 тенге".

Корреспондента обвинили в том, что она якобы толкнула девушку, пытавшуюся помешать ей освещать задержания протестующих 22 марта в городе, ныне носящем имя Нур-Султан. Глушкова отвергла обвинения, считая их политически мотивированными, и назвала действия властей в отношении нее попыткой воспрепятствовать ее работе.

В комментарии журналистам после оглашения судебного решения Глушкова сказала, что не согласна с приговором и намерена его обжаловать. По ее словам, она подверглась преследованию за свою профессиональную деятельность и намерена и далее продолжать журналистскую работу.

Ранее во вторник, 2 апреля, суд продолжился без подсудимой и ее адвокатов. Председательствующая по делу судья Асия Дощанова после заявления Глушковой о недоверии суду потребовала, чтобы журналист покинула зал судебного заседания. Вслед за подзащитной вышли и адвокаты. Ранее во вторник суд оставил без удовлетворения ходатайства защиты об отводе председательствующего судьи и процессуального прокурора. Также суд отказал защите в признании недействительным составленного полицией административного протокола.

22 марта корреспондента «Настоящего Времени», вместе с оператором находившуюся у торгового центра «Шапагат», где одновременно с празднествами по случаю Наурыза происходили задержания граждан, в процессе работы окружили неизвестные люди. Они мешали журналистам НВ и Азаттыка вести съемку. В этот день Глушкову задержали и продержали в отделении полиции более пяти часов. Там настаивали, что на Глушкову поступило заявление от некоей девушки о том, что журналистка будто бы толкнула ее. Корреспондента отпустили без предъявления обвинений и составления протокола.

В последний раз Глушкову задержали вечером 31 марта в столичном аэропорту, куда она прилетела из Алматы. Журналиста около четырех часов продержали в здании аэропорта, прежде чем составить протокол и вручить ей копии материалов административного дела и повестку в суд. Журналистка заявила о нарушении ее прав полицией.

В 2017 году Светлана Глушкова стала лауреатом премии PRI Human Rights Award (премия «Международной тюремной реформы» за права человека) в номинации «За продвижение и освещение вопросов прав человека в СМИ». Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) в своем заявлении 28 марта осудила задержание корреспондента телеканала «Настоящее Время» Светланы Глушковой и призвала власти Казахстана прекратить преследование журналистов, освещающих выступления граждан.
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Комментарии к новости
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§ таноми52
Re: Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.04.19 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтоб журналисты "своё место знали"!
А то, ишь ты, лауреатка, "возомнила"!
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§ Victor Yang
Re: Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11397
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.04.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как заявила судья Асия Дощанова, оглашая приговор, Глушкова приговоривается к штрафу 10 МРП (1 МРП в 2019 году составляет 2 525 тенге - Ред.) "с 30-процентной скидкой, в окончательной сумме - 8 838 тенге" Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34276

Цитата:
По ее словам, она подверглась преследованию за свою профессиональную деятельность и намерена и далее продолжать журналистскую работу. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34276

Преследование? Штрафом 9000 тенге? Вы серьёзно?
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§ таноми52
Re: Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.04.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Преследование? Штрафом 9000 тенге? Вы серьёзно?[/q

А на большее не было оснований. И это-то основание -"оттолкнула девушку" (которая, видно, неспроста "путалась в ногах", а потом написала заявление), притянуто за уши. А многочасовые задержания, а выдворение из зала суда, суета сотрудников "органов" вокруг этого "толчка" чем объяснить? Маньячку задержали?
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§ Анатолий Сальник
Re: Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили...
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 03.04.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт не понял? Возмущаемся? А как может быть иначе в РК?
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§ raem
Re: Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили...
raem


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 03.04.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А судьи кто....? https://time.kz/news/archive/2008/09/20/6832
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