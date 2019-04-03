Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили без ее участия

Административный суд в Нур-Cултане признал репортера «Настоящего Времени» Светлану Глушкову виновной по делу, которое общественность и правозащитники осудили как попытку властей воспрепятствовать работе журналиста, сообщает Радио "Азаттык".

Журналист телеканала «Настоящее Время» Светлана Глушкова в суде по ее делу. Нур-Султан, 2 апреля 2019 года

Глушкову осудили в ее отсутствие, сообщил адвокат Бауыржан Азанов.

Как заявила судья Асия Дощанова, оглашая приговор, Глушкова приговоривается к штрафу 10 МРП (1 МРП в 2019 году составляет 2 525 тенге - Ред.) "с 30-процентной скидкой, в окончательной сумме - 8 838 тенге".

Корреспондента обвинили в том, что она якобы толкнула девушку, пытавшуюся помешать ей освещать задержания протестующих 22 марта в городе, ныне носящем имя Нур-Султан. Глушкова отвергла обвинения, считая их политически мотивированными, и назвала действия властей в отношении нее попыткой воспрепятствовать ее работе.

В комментарии журналистам после оглашения судебного решения Глушкова сказала, что не согласна с приговором и намерена его обжаловать. По ее словам, она подверглась преследованию за свою профессиональную деятельность и намерена и далее продолжать журналистскую работу.

Ранее во вторник, 2 апреля, суд продолжился без подсудимой и ее адвокатов. Председательствующая по делу судья Асия Дощанова после заявления Глушковой о недоверии суду потребовала, чтобы журналист покинула зал судебного заседания. Вслед за подзащитной вышли и адвокаты. Ранее во вторник суд оставил без удовлетворения ходатайства защиты об отводе председательствующего судьи и процессуального прокурора. Также суд отказал защите в признании недействительным составленного полицией административного протокола.

22 марта корреспондента «Настоящего Времени», вместе с оператором находившуюся у торгового центра «Шапагат», где одновременно с празднествами по случаю Наурыза происходили задержания граждан, в процессе работы окружили неизвестные люди. Они мешали журналистам НВ и Азаттыка вести съемку. В этот день Глушкову задержали и продержали в отделении полиции более пяти часов. Там настаивали, что на Глушкову поступило заявление от некоей девушки о том, что журналистка будто бы толкнула ее. Корреспондента отпустили без предъявления обвинений и составления протокола.

В последний раз Глушкову задержали вечером 31 марта в столичном аэропорту, куда она прилетела из Алматы. Журналиста около четырех часов продержали в здании аэропорта, прежде чем составить протокол и вручить ей копии материалов административного дела и повестку в суд. Журналистка заявила о нарушении ее прав полицией.

В 2017 году Светлана Глушкова стала лауреатом премии PRI Human Rights Award (премия «Международной тюремной реформы» за права человека) в номинации «За продвижение и освещение вопросов прав человека в СМИ». Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) в своем заявлении 28 марта осудила задержание корреспондента телеканала «Настоящее Время» Светланы Глушковой и призвала власти Казахстана прекратить преследование журналистов, освещающих выступления граждан.