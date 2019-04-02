Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Георгий ГОВОРОВ
С 9 часов утра на трассе Костанай-Затобольск рабочие приступили к кронированию деревьев и уборке территории. На внеплановый субботник приехали сотрудники всех пяти подрядных организаций, которые занимаются кронированием деревьев в областном центре.
Работы связаны с тем, что эту дорогу передали на баланс отдела ЖКХ акимата Костаная.
- Предварительно здесь каждое дерево обследовали наши специалисты, - рассказал "НГ" руководитель отдела ЖКХ, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Есть деревья, которые мы спилили под корень, потому что они были заражены грибковыми болезнями. Остальные прокронировали по всем правилам. Очень много здесь скопилось бытового мусора.
Наводить порядок приехала и тяжёлая техника, которая засыпала землёй свалку бытовых отходов.
- В качестве подведомственных организаций мы привлекли ГКП "Костанай-Су" и ГКП "КТЭК", - сообщил Тарасов. - Мы их заранее придупредили, чтобы они отобрали тех, кто добровольно сможет помочь городу в работе по уборке этих территорий. Массово такие субботники они начнутся с апреля. У нас только один ориентир - закончить все работы до начала сокодвижения.
Сотрудники коммунальных предприятий были так заняты своей работой, что от разговора с журналистами отказались.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 1
Всего: 265
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, А фото, уже - присыпанной свалки, будут... :lol: ;-)
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ Не, ну норм, че.. На слушаниях постановили, что сокодвижение должно начаться 15-го, а соловьи у акимата должны заливисто петь с 9 до 6.
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Идиотизм в полном объеме! Дебилы правят .
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
JereK: Сокодвижение уже неделю как началось. На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ... Не учли такое раннее потепление. Вот и стараются лесорубы без выходных и проходных. А если после 15-го...
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Наводить порядок приехала и тяжёлая техника, которая засыпала землёй свалку бытовых отходов. Ох..неть можно. Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, о которой я сообщал еще в ноябре....