Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная

С 9 часов утра на трассе Костанай-Затобольск рабочие приступили к кронированию деревьев и уборке территории. На внеплановый субботник приехали сотрудники всех пяти подрядных организаций, которые занимаются кронированием деревьев в областном центре.

Работы связаны с тем, что эту дорогу передали на баланс отдела ЖКХ акимата Костаная.

- Предварительно здесь каждое дерево обследовали наши специалисты, - рассказал "НГ" руководитель отдела ЖКХ, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Есть деревья, которые мы спилили под корень, потому что они были заражены грибковыми болезнями. Остальные прокронировали по всем правилам. Очень много здесь скопилось бытового мусора.

Наводить порядок приехала и тяжёлая техника, которая засыпала землёй свалку бытовых отходов.

- В качестве подведомственных организаций мы привлекли ГКП "Костанай-Су" и ГКП "КТЭК", - сообщил Тарасов. - Мы их заранее придупредили, чтобы они отобрали тех, кто добровольно сможет помочь городу в работе по уборке этих территорий. Массово такие субботники они начнутся с апреля. У нас только один ориентир - закончить все работы до начала сокодвижения.

Сотрудники коммунальных предприятий были так заняты своей работой, что от разговора с журналистами отказались.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА