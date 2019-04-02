1 апреля - нам почти никто не поверил

Вчера читателям "НГ" было предложено отыскать в новостной ленте "первоапрельские" новости. Пользователи сайта "НГ" с задачей справились, как говорится, на 120%: все три фейковых новости угадали многие. Вдогонку читатели сочли розыгрышем сообщение о досрочном освобождении экс-акима Костаная Ахметжанова. И ошиблись: Ахметжанов действительно условно-досрочно освобожден.

Иная картина в пабликах "НГ" в соцсетях. Читатели ВК и ОК более склонны принимать за чистую монету выдуманные собыития.

Итак, перечислим первоапрельские новости от «НГ»:

1. Антилопа гну в стаде сайги. События такого не было, хотя, очень богатые и эксцентричные люди сейчас содержат домашние зоопарки с довольно крупными животными и иногда случаются всякие казусы. Поэтому в теории такое могло бы случиться. Тем более, что гну способны переносить морозы до 20 градусов. Про такую особенность поведения гну, как припадки, ничего выдумывать не пришлось, это действительно имеет место быть. Цена на взрослого самца гну тоже указана совершенно реальная.

2. Новая соцсеть Assbook. Такой сети нет. Пока. Но кто их знает, этих британцев. Вопреки нашим устаревшим взглядам на них, как на чопорных и довольно скучных граждан, жители Великобритании любят пошутить, порой на грани фола. Кстати, про недовольство Фэйсбуком, претензиях к Цукербергу и предложение палаты общин — сущая правда.

3. Автомат для чистки обуви. Эту новость большинство наших пользователей, как оказалось, хотели бы видеть не в числе фейковых. Но, к сожалению, здесь все выдумано от начала до конца. Кроме, разве что, существования самих автоматов и грязи на наших улицах...