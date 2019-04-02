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drakon
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, А фото, уже - присыпанной свалки, будут... :lol: ;-)
02.04.19 16:40
JereK
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ Не, ну норм, че.. На слушаниях постановили, что сокодвижение должно начаться 15-го, а соловьи у акимата должны заливисто петь с 9 до 6.
02.04.19 15:28
Гога
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Идиотизм в полном объеме! Дебилы правят .
02.04.19 15:26
yudjin
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
JereK: Сокодвижение уже неделю как началось. На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ... Не учли такое раннее потепление. Вот и стараются лесорубы без выходных и проходных. А если после 15-го...
02.04.19 15:24
yudjin
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Наводить порядок приехала и тяжёлая техника, которая засыпала землёй свалку бытовых отходов. Ох..неть можно. Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, о которой я сообщал еще в ноябре....
02.04.19 15:21
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Читательский рейтинг

1 апреля - нам почти никто не поверил

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

2 апреля 2019, 12:19 |  Общество

Вчера читателям "НГ" было предложено отыскать в новостной ленте "первоапрельские" новости.  Пользователи сайта "НГ" с задачей справились, как говорится, на 120%: все три фейковых новости угадали многие. Вдогонку читатели сочли розыгрышем сообщение о досрочном освобождении экс-акима Костаная Ахметжанова. И ошиблись: Ахметжанов действительно условно-досрочно освобожден.

Иная картина в пабликах "НГ" в соцсетях. Читатели ВК и ОК более склонны принимать за чистую монету выдуманные собыития.

Итак, перечислим первоапрельские новости от «НГ»:

1. Антилопа гну в стаде сайги. События такого не было, хотя, очень богатые и эксцентричные люди сейчас содержат домашние зоопарки с довольно крупными животными и иногда случаются всякие казусы. Поэтому в теории такое могло бы случиться. Тем более, что гну способны переносить морозы до 20 градусов. Про такую особенность поведения гну, как припадки, ничего выдумывать не пришлось, это действительно имеет место быть. Цена на взрослого самца гну тоже указана совершенно реальная.

2. Новая соцсеть Assbook. Такой сети нет. Пока. Но кто их знает, этих британцев. Вопреки нашим устаревшим взглядам на них, как на чопорных и довольно скучных граждан, жители Великобритании любят пошутить, порой на грани фола. Кстати, про недовольство Фэйсбуком, претензиях к Цукербергу и предложение палаты общин — сущая правда.

3. Автомат для чистки обуви. Эту новость большинство наших пользователей, как оказалось, хотели бы видеть не в числе фейковых. Но, к сожалению, здесь все выдумано от начала до конца. Кроме, разве что, существования самих автоматов и грязи на наших улицах...
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: 1 апреля - нам почти никто не поверил
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16000
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.04.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да угадал я все 3 новости, только не
стал - писать. Всёравно, мне приз -
не прислали бы... :lol:
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§ лимон
Re: 1 апреля - нам почти никто не поверил
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 896
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.04.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой тонкий расчет про досрочное освобождение экс-акима))) посмеялись и забыли или приняли за шутку вовсе ;-)
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