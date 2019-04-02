Касым-Жомарт Токаев дал казахской прессе первое интервью в должности президента
informburo.kz
Касым-Жомарт Токаев дал первое интервью с момента принятия президентских полномочий, сообщает informburo.kz. Глава государства ответил на вопросы главных редакторов республиканских газет Egemen Qazaqstan и Aıqyn Дархана Кыдырали и Нурторе Жусипа.
Фото с сайта informburo.kz
Токаев рассказал о трёх основных принципах, на которых строится его деятельность, – преемственность, справедливость и постоянное развитие:
"Лидер нации, добровольно сложив полномочия, показал новый, совершенно уникальный пример политического руководства независимой страной. Мой основной принцип строится на том же – гарантией развития страны служат государственность и преемственность".
"Справедливость – это общечеловеческая ценность. И её потеря для человечества и нации равноценна потере себя. Общество, где нет справедливости, склонно к деградации. Поэтому государство, общество, каждый человек – мы все вместе должны бороться с несправедливостью".
"Третий принцип – идти только вперёд. В условиях глобальной конкуренции без защиты своих интересов и стремительного развития можем потерять многое. Нынче жизнь не терпит лени и беспечности. Нельзя отставать от высоких технологий, мирового развития цифровизации. Отстанешь на десятки лет, не восполнишь и за сотни".
"Благодаря мудрому решению Елбасы передача власти состоялась без эксцессов. Этот шаг сделан для будущего, для сохранения стабильности государства и его дальнейшего развития. Теперь наша задача – не сойти с этого пути, твёрдо идти вперёд, развиваться и процветать. Иначе будущее поколение нам не простит", – сказал глава государства.
Президент ответил на вопрос об опасениях отдельных экспертов о том, что смена власти может привести к "неоднозначному будущему" Казахстана.
"Разного рода прорицатели были, есть и будут. Главное здесь то, что мы смогли устроить передачу власти в спокойной обстановке. Мы не стояли, как в некоторых странах, на площадях и не было шума. Это благодаря дальновидности Первого Президента. Мы доказали миру, что Казахстан – цивилизованная страна, что наш народ обладает высокой политической культурой. Всё прошло на законных основаниях. И я не сойду с этого курса и не допущу никакой "неоднозначности", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Отвечая на вопросы о коммуникациях власти и народа, Токаев отметил, что формат беседы в виде отчётных встреч устарел.
"Отчёты, доклады... народ от них устал и не доверяет. Людям не хватает простого человеческого общения. Иногда кажется, что чиновникам приятнее общаться с народом через окно своих кабинетов или служебных автомобилей", – считает президент.
Он напомнил, что встречался с акимами регионов и потребовал прекратить формальные коммуникации с жителями. Теперь акимы должны оперативно реагировать на обращения, общаться с людьми в соцсетях, получать от них отзывы и там же объяснять, что власти делают ради их благополучия.
Однако, считает президент, чиновники просто не знают, как себя вести с людьми.
"Поэтому я принял решение на базе Академии госуправления открыть специальные курсы, где акимов всех уровней можно будет обучать методам коммуникации с народом", – сказал Токаев.
Президент подробно остановился на выделяемых средствах для соцподдержки уязвимого населения, но дал понять, что необходимо бороться с иждивенчеством.
Президента спросили о новом составе Правительства, ожидаются ли ещё назначения и как он подходит к вопросу отбора кадров.
"Если меняется Президент, не обязательно должно меняться и Правительство, – ответил глава государства. – Правительство было сформировано недавно, предстоит решить большой блок вопросов, министры получили конкретные поручения. Есть ещё сезонные вопросы – паводок, посевная кампания. Поэтому я не вижу необходимости сейчас менять Правительство. Но работа отдельных членов Кабинета министров будет оцениваться по результатам".
Президенту задали вопрос о переводе казахского языка на латинскую графику. Токаев ответил, что переход на латиницу – один из решающих периодов модернизации сознания:
"Переход на латиницу будет идти по графику, установленному Елбасы. Мы не будем от него отклоняться. Но учтём общественное мнение, плюсы и минусы при пользовании".
В интервью журналистам Касым-Жомарт Токаев заявил, что не приемлет помпезность и расточительство. Президент процитировал Абая, который говорил о трёх качествах, которые уничтожают человека, – это невежество, леность и коварство.
"За годы независимости выросло поколение образованных, честных, порядочных и патриотичных людей. Мы опираемся на них. Если они личности целеустремлённые, трудолюбивые, думающие, скромные и умеют сострадать, тогда нас ждёт светлое будущее", – закончил президент.
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Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, А фото, уже - присыпанной свалки, будут... :lol: ;-)
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ Не, ну норм, че.. На слушаниях постановили, что сокодвижение должно начаться 15-го, а соловьи у акимата должны заливисто петь с 9 до 6.
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Идиотизм в полном объеме! Дебилы правят .
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
JereK: Сокодвижение уже неделю как началось. На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ... Не учли такое раннее потепление. Вот и стараются лесорубы без выходных и проходных. А если после 15-го...
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Наводить порядок приехала и тяжёлая техника, которая засыпала землёй свалку бытовых отходов. Ох..неть можно. Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, о которой я сообщал еще в ноябре....