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drakon
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, А фото, уже - присыпанной свалки, будут... :lol: ;-)
02.04.19 16:40
JereK
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ Не, ну норм, че.. На слушаниях постановили, что сокодвижение должно начаться 15-го, а соловьи у акимата должны заливисто петь с 9 до 6.
02.04.19 15:28
Гога
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Идиотизм в полном объеме! Дебилы правят .
02.04.19 15:26
yudjin
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
JereK: Сокодвижение уже неделю как началось. На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ... Не учли такое раннее потепление. Вот и стараются лесорубы без выходных и проходных. А если после 15-го...
02.04.19 15:24
yudjin
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Наводить порядок приехала и тяжёлая техника, которая засыпала землёй свалку бытовых отходов. Ох..неть можно. Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, о которой я сообщал еще в ноябре....
02.04.19 15:21
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Жалобы на дорожные знаки и их отсутствие будет принимать проектный офис при департаменте по делам госслужбы в Костанае

2 апреля 2019, 12:52 |  Государство

С предложением к жителям областного центра и гостям города обратилась сегодня, 2 апреля, пресс-служба департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области.

"Наверняка каждый из вас, вне зависимости от того, является он пешеходом или водителем, испытывал трудности по причине расположения знаков дорожного движения в неудобных местах, - говорится в обращении. - Будь то отсутствие пунктирной линии для поворота во двор, отсутствие пешеходного перехода либо же ограничительные знаки, препятствующие комфортному движению. Теперь все сообщения о подобных фактах будут аккумулироваться в проектном офисе «Қостанай – адалдық алаңы». Мы начинаем совместную работу с департаментом полиции по обеспечению комфортной среды для пешеходов и водителей".

Сообщения от граждан вместе с фотоматериалами и обоснованием своего мнения принимают на страницу департамента в Facebook, электронную почту qostaa@mail.ru и по телефону 54-46-24.
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§ лимон
Re: Жалобы на дорожные знаки и их отсутствие будет принимать...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 896
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.04.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хм, у департамента только фэйсбук и майл ру? официального сайта для приема заявок не предусмотрено?
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