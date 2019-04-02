Жалобы на дорожные знаки и их отсутствие будет принимать проектный офис при департаменте по делам госслужбы в Костанае

С предложением к жителям областного центра и гостям города обратилась сегодня, 2 апреля, пресс-служба департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области.

"Наверняка каждый из вас, вне зависимости от того, является он пешеходом или водителем, испытывал трудности по причине расположения знаков дорожного движения в неудобных местах, - говорится в обращении. - Будь то отсутствие пунктирной линии для поворота во двор, отсутствие пешеходного перехода либо же ограничительные знаки, препятствующие комфортному движению. Теперь все сообщения о подобных фактах будут аккумулироваться в проектном офисе «Қостанай – адалдық алаңы». Мы начинаем совместную работу с департаментом полиции по обеспечению комфортной среды для пешеходов и водителей".

Сообщения от граждан вместе с фотоматериалами и обоснованием своего мнения принимают на страницу департамента в Facebook, электронную почту qostaa@mail.ru и по телефону 54-46-24.