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Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
Не знаю про какой рай речь, у каждого он свой. А что касается постов Серого, то лично я в них никакого вранья не замечал, все вроде бы по делу. Но тебе же видней))
01.04.19 20:40
seroff
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно
ещё одно доказательство того,что деньги и связи в Казахстане выше закона.
01.04.19 20:18
Victor Yang
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
olegggon: Не понимаю vofkakst: Будут заниматься чем угодно, Ну вот. Минимум двое попались.
01.04.19 20:12
vofkakst
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Будут заниматься чем угодно,но точно не обустройством и облагораживанием города... Лучше мыть заборы и ботинки, чем свести грязь с улиц на нет...
01.04.19 19:14
elektron
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Victor Yang: Было бы хорошо, если бы написали вчера или завтра. С 1-ым апреля!!! :lol: :lol: :lol:
01.04.19 19:13
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Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная

1 апреля 2019, 18:14 |  Общество

Грязь на улицах Костаная в период межсезонья доставляет немало неудобств,  на что массово жалуются горожане. Особые проблемы доставляет грязная обувь. Решить эту проблему пытается нынешней весной акимат Костаная

Иллюстративное фото chistodom.ru

В первой декаде апреля в областном центре будет реализован пилотный проект, в рамках которого  будут установлены 10 автоматов для чистки обуви. Известно, что чистка одного ботинка будет стоит 50 тенге. Чтобы почистить второй, в автомат придется загрузить еще одну монету достоинством в 50 тенге. За дополнительную плату можно воспользоваться функцией нанесения обувного крема. Предусмотрена заправка автомата кремом двух видов: черного и бесцветного.

Установлены первые автоматы будут возле общественных объектов, куда приходит ежедневно много людей: у областного и городского акиматов, областного музея и картинной галереи, а также у крупных торговых центров.

Если проект оправдает себя,  будет рассматриваться вопрос о закупке и установке дополнительных автоматов в рамках частно-государственного партнерства..
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11392
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.04.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы хорошо, если бы написали вчера или завтра.
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§ olegggon
Re: Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 01.04.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю, почему акимат занимается этим. Других проблем что-ли нет? Для этого ещё ГЧП организовывают. Во всем частном секторе непролазная грязь, хоть бы щебенку организовали. Каирбекова вроде должны ремонтировать в течении 2-х лет, уже 2 недели погода стоит нормальная, ни одного трактора не видно пока. Потом асфальт осенью будут дожить в мороз и дождь.
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§ elektron
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2751
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.04.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Было бы хорошо, если бы написали вчера или завтра.

С 1-ым апреля!!! :lol: :lol: :lol:
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§ vofkakst
Re: Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 411
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 01.04.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будут заниматься чем угодно,но точно не обустройством и облагораживанием города...
Лучше мыть заборы и ботинки, чем свести грязь с улиц на нет...
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§ Victor Yang
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11392
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.04.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Не понимаю

Цитата:
vofkakst:
Будут заниматься чем угодно,

Ну вот. Минимум двое попались.
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