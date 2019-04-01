Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная

Грязь на улицах Костаная в период межсезонья доставляет немало неудобств, на что массово жалуются горожане. Особые проблемы доставляет грязная обувь. Решить эту проблему пытается нынешней весной акимат Костаная

Иллюстративное фото chistodom.ru

В первой декаде апреля в областном центре будет реализован пилотный проект, в рамках которого будут установлены 10 автоматов для чистки обуви. Известно, что чистка одного ботинка будет стоит 50 тенге. Чтобы почистить второй, в автомат придется загрузить еще одну монету достоинством в 50 тенге. За дополнительную плату можно воспользоваться функцией нанесения обувного крема. Предусмотрена заправка автомата кремом двух видов: черного и бесцветного.

Установлены первые автоматы будут возле общественных объектов, куда приходит ежедневно много людей: у областного и городского акиматов, областного музея и картинной галереи, а также у крупных торговых центров.

Если проект оправдает себя, будет рассматриваться вопрос о закупке и установке дополнительных автоматов в рамках частно-государственного партнерства..