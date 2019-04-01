Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Грязь на улицах Костаная в период межсезонья доставляет немало неудобств, на что массово жалуются горожане. Особые проблемы доставляет грязная обувь. Решить эту проблему пытается нынешней весной акимат Костаная
Иллюстративное фото chistodom.ru
В первой декаде апреля в областном центре будет реализован пилотный проект, в рамках которого будут установлены 10 автоматов для чистки обуви. Известно, что чистка одного ботинка будет стоит 50 тенге. Чтобы почистить второй, в автомат придется загрузить еще одну монету достоинством в 50 тенге. За дополнительную плату можно воспользоваться функцией нанесения обувного крема. Предусмотрена заправка автомата кремом двух видов: черного и бесцветного.
Установлены первые автоматы будут возле общественных объектов, куда приходит ежедневно много людей: у областного и городского акиматов, областного музея и картинной галереи, а также у крупных торговых центров.
Если проект оправдает себя, будет рассматриваться вопрос о закупке и установке дополнительных автоматов в рамках частно-государственного партнерства..
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Не знаю про какой рай речь, у каждого он свой. А что касается постов Серого, то лично я в них никакого вранья не замечал, все вроде бы по делу. Но тебе же видней))
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ещё одно доказательство того,что деньги и связи в Казахстане выше закона.
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
olegggon: Не понимаю vofkakst: Будут заниматься чем угодно, Ну вот. Минимум двое попались.
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Будут заниматься чем угодно,но точно не обустройством и облагораживанием города... Лучше мыть заборы и ботинки, чем свести грязь с улиц на нет...
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Victor Yang: Было бы хорошо, если бы написали вчера или завтра. С 1-ым апреля!!! :lol: :lol: :lol: