«Было легко» - Дарья Гринь из Костаная стала чемпионкой РК по кикбоксингу за 46 секунд

Чемпионат Казахстана по кикбоксингу среди молодежи и взрослых, посвященный памяти мастеров спорта СССР по боксу Мурата Бегежанова и Асылхана Бусурманова, проходил в Костанае, во Дворце спорта, 27-30 марта.

Дарья Гринь (в красном) отправляет на пол соперницу из Актобе

Бои проводились в разделе фулл-контакт. Участие в турнире приняли более 300 кикеров из всех регионов республики.

Любителей зрелищных поединков в ринге в Костанае всегда хватало, но не меньше в Костанае и тех, кто с детских лет имеет неутомимое желание боксировать на самых больших и значимых чемпионатах.

В весовой категории 65 кг яркая представительница костанайской школы кикбоксинга Дарья Гринь завоевала свое шестое золото чемпионатов РК. Еще до начала боя Дарья буквально испепелила свою соперницу взглядом во время фейс ту фейс в ринге.

- Первый раз за всю мою карьеру я сразу попала в финал и провела всего один бой, - подытожила 16-летняя мастер спорта РК по кикбоксингу Дарья ГРИНЬ. - Бой был быстрым и легким, так как соперница сдалась в первом раунде, на 46 секунде. На сегодня я являюсь шестикратной чемпионкой Казахстана и победителем Кубка мира по кикбоксингу, который проходил в Анапе. На этом я останавливаться не собираюсь, впереди еще много чемпионатов, золото которых нужно завоевать. Хочу сказать большое спасибо всем, кто пришел посмотреть на мой бой и поддержать меня.

Справедливости ради отметим, что соперница Даши - актюбинка Даметкен Кабиева - в финале все же не сдавалась и встала после мощнейшего нокдауна с правой руки, в который ее отправила Гринь. Даметкен показала готовность к бою, но ее секундант заявил рефери в ринге об отказе от продолжения поединка. При этом угол гостей поблагодарил Дарью Гринь за бой.

Темирлан Кабиев (в красном) стал чемпионом Казахстана по кикбоксингу

Два костанайца встретились в финале весовой категории 91 кг - серебряный призер кубка мира по кикбоксингу, мастер спорта РК Айбек Мукашев и чемпион Азии по боксу среди молодежи, мастер спорта РК по боксу Темирлан Кабиев.

Айбек Мукашев (слева) стал серебряным призером чемпионата РК

Мукашев неутомимо шел вперед и проявлял недюжинную волю к победе, но Кабиев все же переиграл соперника-кикбоксера на руках и на его же поле. Впечатлило также умение боксера Кабиева бить ногами на уровне такого серьезного чемпионата.

Приз в номинации "За волю к победе" получил воспитанник ПСК "Султан" (Костанай) Дидар Толебаев.

В общекомандном зачете сборная Костанайской области взяла бронзу.

Мурат Бегежанов и Асылхан Бусурманов являлись знаковыми фигурами в костанайском кикбоксинге. Асылхан (многие воспитанники его называли дядя Акан) был вице-президентом федерации кикбоксинга РК, внес неоценимый вклад в развитие этого вида спорта как в Костанайской области, так и стране. Он был одним из первых тренеров серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, трехкратного чемпиона Азии Василия Левита. Бусурманов дал путевки в жизнь многим спортсменам, большая часть из них стали чемпионами мира и Азии.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА