Кандидат против всех. "Феномен Зеленского" объяснили политологи

Казахстанские политологи объяснили, в чем именно заключается успех и "феномен" кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского, которого уже в начале избирательной кампании эксперты нередко называли "кандидатом против всех".

Владимир Зеленский. Фото ©REUTERS

Также они высказались о перспективах действующего главы страны Петра Порошенко и влиянии итогов выборов на Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Специалисты считают, что слабость официальных властей Украины заключается также в том, что, зная о низком уровне доверия населения, правящая элита, в данном случае Петр Порошенко, не позаботилась о том, чтобы представить народу кандидата, которому больше бы доверяли простые люди. По мнению экспертов, в стране устали от потрясений, в Украине крепнет недовольство госслужащими и выбранным ими путем развития страны и деэскалации конфликтов. В этих условиях претендовать на серьезные перспективы на выборах правящим элитам, как отмечается, было очень сложно.

"Зеленский в нынешней избирательной кампании - кандидат против всех. Человек, который хотя и представляет олигархический класс, но не является чиновником, не представляет бюрократическую систему, от которой все там (в Украине. - Прим. автора) уже устали. Поэтому люди просто проголосовали по принципу "назло чиновникам", - считает Максим Казначеев.

Политолог Данияр Ашимбаев уверен, что успех Владимира Зеленского, в данном случае победа в первом туре президентских выборов, был ожидаем. Причина тому, по его словам, ситуация в стране с кризисом и военными конфликтами.

"Феномен Зеленского был определен "усталостью" электората от прежних политических элит, которые на выборах представляли, в первую очередь, Порошенко и Тимошенко и которые имеют достаточно низкую поддержку населения. Успех Зеленского был предопределен, прежде всего, двумя факторами. Первое - неспособность прежних политических элит Украины навести в стране хоть какое-то элементарное подобие порядка. Идут бесконечные скандалы, коррупционные, политические, национальные и так далее. Страну буквально раздирает. Это мы видим на примере Крыма, Донецка и Луганска. С другой стороны есть личная популярность Зеленского. Он не просто шоумен, он ведущий основного политического комедийного шоу "Вечерний квартал". В частности, в таком формате, какой вряд ли есть на всем постсоветском пространстве - достаточно ироничном, где высмеивались все пороки украинских политических систем и элит. За Зеленским - медийность, медийная поддержка и финансовые ресурсы Игоря Коломойского (украинский олигарх. - Прим. автора), что вызывает определенную настороженность. Изначально было видно, что при этих условиях Зеленский выйдет во второй тур", - говорит политолог Данияр Ашимбаев.

Оба эксперта признают, что Владимир Зеленский популярный шоумен, но никак не политик. При этом, по их мнению, Украине требуется сильный лидер, который навел бы в стране порядок. Но политологи добавляют, что мир видел много примеров успешной политической деятельности, которую осуществляли люди, ранее далекие от власти.

Казахстану, по словам экспертов, более выгоден Петр Порошенко в качестве президента Украины, но 16 процентов голосов в первом туре выборов они уже считают политическим провалом.

"У кандидата Зеленского одна из самых общих предвыборных программ. Он за все хорошее против всего плохого. Это вполне объяснимо. Дело в том, что он не профессиональный политик и он работает исключительно с популистскими настроениями. Поэтому говорить о какой-то серьезной, внятной, детальной программе действий, даже в отношении самой Украины и тем более Казахстана, не приходится. На самом деле вообще неизвестно, что он собирается делать. Он, боюсь, сам до сих пор этого не знает", - уверен Казначеев.

"Вопрос в том, сможет ли ко второму туру Порошенко договориться с другими кандидатами. Думаю, что это маловероятно. На текущий момент ситуация достаточно неопределенная. Но, грубо говоря, по данным социологов, есть 70-процентная вероятность того, что во втором утре победит Владимир Зеленский. Достаточно много политических фигур, придя к власти, не имели большого административного опыта. Эмомали Рахмон, до того как возглавить республику, был директором совхоза, как и Александр Лукашенко, придя к власти в Беларуси. И оба до сих пор находятся в политике. Но тут другая специфика. У Зеленского есть понимание многих вопросов, а отсутствие административного опыта - вопрос такой... Скажем так, не самый важный в данном случае. Как реагировать, пока сказать сложно. Понятно, что какие бы ни были отношения между Казахстаном и Украиной и Россией и Украиной, для Москвы и Нур-Султана Порошенко - более понятная и приемлемая фигура. Тем более у Порошенко есть бизнес в Казахстане, что делает его еще более сговорчивым в определенных вопросах, если таковые возникают. И Порошенко - представитель системной элиты. Для Казахстана или России, где у власти находится традиционная номенклатура, вопрос поддержки Порошенко более удобен. Зеленский - непредсказуем, этот парень требует осторожности. Тем более что речь идет о стране, в которой достаточно сложный национальный вопрос, с большим фактором внешнего вмешательства. В принципе во всех странах постсоветского пространства заинтересованы в том, чтобы на Украине был сильный лидер. При этом системный. Зеленского в качестве такого мало кто рассматривает. Он все-таки фигура, которую невозможно просчитать. Все знают его таланты как шоумена, как продюсера, сценариста, режиссера, но как президента, тем более в стране, находящейся в кризисе, - это большой вопрос. Понятно, что это, в принципе, дает всем урок: если элиты не будут реагировать на настроения электората - не будет взаимоотношений в социальных, экономических вопросах", - говорит Ашимбаев.

"В Казахстане такой сценарий (приход к власти человека, далекого от политики. - Прим. автора) невозможен. У нас другая политическая система. Политики с рейтингом в 14-15 процентов ни на что претендовать не могут. Опыт интересен, но на Казахстане применить его вряд ли получится. У нас по-другому проходит процедура выбора: нелюбовь к чиновникам быстро смягчается другими факторами, в первую очередь - административным ресурсом", - подытожил политолог Максим Казначеев.

После обработки 72,09 процента протоколов стало известно, что Владимир Зеленский набирает 30,44 процента голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,15 процента граждан, Юлию Тимошенко - 13,16 процента. Лидер "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,54 процента. По законодательству страны во второй тур выборов могут выйти только два кандидата. Зеленский и Порошенко.

В начале марта 2019 года социологическая группа "Рейтинг" провела в Украине опрос мнений граждан. По его результатам выяснилось, что более 25 процентов украинцев готовы отдать свои голоса на президентских выборах за Владимира Зеленского. Второе место, по данным опроса, у нынешнего президента Украины Петра Порошенко - 16,6 процента. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко с результатом 16,2 процента голосов.

"Высокие рейтинги Зеленского обусловлены прежде всего его популярностью, приобретенной благодаря творческой деятельности. Кроме того, это новое лицо в политике, у которого нет негативного политического прошлого - в отличие от остальных кандидатов. В связи с этим позицию украинцев "за Зеленского" следует рассматривать скорее как "против всех остальных". Вместе с тем я не берусь утверждать, что лидирующие позиции Зеленского в различных соцопросах являются предвестником его победы на выборах. Ситуация и настроения в обществе меняются с каждым днем, поэтому сложно предположить, какую картину мы будем наблюдать 31 марта", - высказывался тогда украинский журналист и политик Дмитрий Гордон.