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arman_kst
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Молоко в Казахстане дорожает в два раза быстрее, чем растет инфляция

1 апреля 2019, 14:28 |  Общество

Масло и молоко выросли в цене на 10%, при уровне инфляции в 5%, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Energyprom.kz. В то же время сыр подорожал за год сразу на 13,3%, до 2 583,1 тенге за кг; сливочно-растительный спред - на 12,2%, до 952,4 тенге за кг; сливочное масло - на 10,4%, до 2 177,4 тенге за кг; пастеризованное молоко - на 10,4%, до 239,2 тенге за л.

 

 

Иллюстративное фото: pixabay.com
Подробнее: https://tengrinews.kz/money/moloko-v-kazahstane-dorojaet-v-dva-raza-byistree-inflyatsii-366214/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

При этом казахстанцы используют все больше молока и молочной продукции. Потребление молока и молочных продуктов в домохозяйствах страны за последний квартал прошлого года составило в среднем 64,4 литра на душу населения. Это на 6,9% больше, чем годом ранее. Больше всего молока и молочных продуктов потребляют жители Алматы: 77,5 литра в среднем на душу населения в квартал. Также в тройке лидеров Акмолинская (75,3 литра) и Карагандинская (72,5 литра) области.

В то же время при росте потребления среди молочных продуктов за январь-февраль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось лишь производство сливочного масла - на 16,9%, до 2 100 тонн, а также сыров и творога - на 3,6%, до 4 300 тонн. Производство жидкого обработанного молока и сливок, напротив, сократилось на 1%, до 84 700 тонн, как и прочих молочных продуктов - на 4,1% до 1 100 тонн.

В то же время при росте потребления среди молочных продуктов за январь-февраль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось лишь производство сливочного масла - на 16,9 процента, до 2,1 тысячи тонн, а также сыров и творога - на 3,6 процента, до 4,3 тысячи тонн. Производство жидкого обработанного молока и сливок, напротив, сократилось на 1 процент, до 84,7 тысячи тонн, как и прочих молочных продуктов - на 4,1 процента, до 1,1 тысячи тонн.
Подробнее: https://tengrinews.kz/money/moloko-v-kazahstane-dorojaet-v-dva-raza-byistree-inflyatsii-366214/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
При этом казахстанцы используют все больше молока и молочной продукции. Потребление молока и молочных продуктов в домохозяйствах страны за последний квартал прошлого года составило в среднем 64,4 литра на душу населения. Это на 6,9 процента больше, чем годом ранее. Больше всего молока и молочных продуктов потребляют жители Алматы: 77,5 литра в среднем на душу населения в квартал. Также в тройке лидеров Акмолинская (75,3 литра) и Карагандинская (72,5 литра) области.
Подробнее: https://tengrinews.kz/money/moloko-v-kazahstane-dorojaet-v-dva-raza-byistree-inflyatsii-366214/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
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§ Затоболец
Молоко в Казахстане дорожает в два раза быстрее, чем растет инфляция
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 01.04.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рубль растет соответственно вся местная селхоз продукция, а точнее молочка будет дорожать, наши могут продавать еще дороже в России

[Исправлено: Затоболец, 01.04.2019 - 14:32]
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§ Vital
Re: Молоко в Казахстане дорожает в два раза быстрее, чем растет...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7438
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.04.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могу без молока прожить. И без хлеба. Гланое чтоб картоха и мясо с овощами не дорожало. Детям тоже щас молоком не кормят беременные. Им смеси дают в аптеки. Правда там трудности есть. Ну можно их решить.
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* Ахмат
Молоко в Казахстане дорожает в два раза быстрее, чем растет инфляция
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 01.04.19 - 15:23
Комментарий проходит проверку.
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