Молоко в Казахстане дорожает в два раза быстрее, чем растет инфляция
Масло и молоко выросли в цене на 10%, при уровне инфляции в 5%, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Energyprom.kz. В то же время сыр подорожал за год сразу на 13,3%, до 2 583,1 тенге за кг; сливочно-растительный спред - на 12,2%, до 952,4 тенге за кг; сливочное масло - на 10,4%, до 2 177,4 тенге за кг; пастеризованное молоко - на 10,4%, до 239,2 тенге за л.
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При этом казахстанцы используют все больше молока и молочной продукции. Потребление молока и молочных продуктов в домохозяйствах страны за последний квартал прошлого года составило в среднем 64,4 литра на душу населения. Это на 6,9% больше, чем годом ранее. Больше всего молока и молочных продуктов потребляют жители Алматы: 77,5 литра в среднем на душу населения в квартал. Также в тройке лидеров Акмолинская (75,3 литра) и Карагандинская (72,5 литра) области.
В то же время при росте потребления среди молочных продуктов за январь-февраль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось лишь производство сливочного масла - на 16,9%, до 2 100 тонн, а также сыров и творога - на 3,6%, до 4 300 тонн. Производство жидкого обработанного молока и сливок, напротив, сократилось на 1%, до 84 700 тонн, как и прочих молочных продуктов - на 4,1% до 1 100 тонн.
Подробнее: https://tengrinews.kz/money/moloko-v-kazahstane-dorojaet-v-dva-raza-byistree-inflyatsii-366214/
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Подробнее: https://tengrinews.kz/money/moloko-v-kazahstane-dorojaet-v-dva-raza-byistree-inflyatsii-366214/
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