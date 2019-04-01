2025 год. Минфин назвал новый срок всеобщего декларирования в Казахстане
Tengrinews.kz
Всеобщее декларирование в Казахстане предлагают перенести на 2025 год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Иллюстративное фото:bankist.ru
"Действующим законодательством предусмотрено внедрение всеобщего декларирования для граждан Республики Казахстан с 1 января 2020 года. В этой связи ведется работа по подготовке законодательной базы, информационных систем, актуализации баз данных уполномоченных органов, проведению пилотов в регионах. Результаты пилота в Осакаровском районе Карагандинской области выявили проблемные вопросы, решение которых требует дополнительного времени", - говорится в сообщении.
Министерством финансов внесено предложение в Правительство Республики Казахстан по поэтапному внедрению всеобщего декларирования.
На первом этапе с 1 января 2021 года предлагается начать декларирование с государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним, и их супругов.
На втором этапе с 1 января 2023 года - работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта) и их супруги.
На третьем этапе с 1 января 2024 года - руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.
На четвертом этапе с 1 января 2025 года - оставшиеся категории населения.
"При этом важно отметить, что итоги каждого этапа будут анализироваться, выявляться проблемные вопросы и приниматься меры по совершенствованию законодательства, методологии и информационных систем. В настоящее время готовятся поправки в законодательство по поэтапному введению всеобщего декларирования. Они будут внесены на рассмотрение в Парламент в установленном порядке", - отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что всеобщее декларирование доходов и расходов физических лиц начнут с 1 января 2020 года. Гражданам в декларации нужно будет указать недвижимость, автомобиль, наличность, акции, зарубежные счета, драгоценности и прочее имущество. Эти данные будут учитываться в дальнейшем для налогового контроля. Депутаты Сената выступили с предложением о поэтапном переходе к всеобщему декларированию, так как на это есть ряд причин. К примеру, не у всех казахстанцев есть доступ к Интернету и наблюдаются проблемы с объединением баз данных.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 3
Всего: 286
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова назначили в Костанае
Змея Подколодная: Улицу нет смысла называть его именем. Через лет 5-7 эта улица будет носить другое имя. Соглашусь с Подколодной: лучше назвать его именем больницу. Именно в медицине он...
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
Vital: Вот буквально недавно в Астане Если в Астане,то уже давно,если недавно -то уже в Нурсултане :)))
Больше грязи – шире морда!
То то смотрю на наших начальников - у них все шире и шире !!
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
maxsaf: Пихает в каждый комент по любой теме - спиленные кроны. Он, наверное, недавно побывал в Костанае. Это зрелище не для слабонервных. Еще долго долго ему будут сниться спиленные кроны и...
Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова назначили в Костанае
Дракон, это уже обязанности комиссии обходить каждый дом планируемой для переименования улицы. А в случае подделки подписей, уголовное дело