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2025 год. Минфин назвал новый срок всеобщего декларирования в Казахстане

Tengrinews.kz

1 апреля 2019, 13:17 |  Государство

Всеобщее декларирование в Казахстане предлагают перенести на 2025 год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Иллюстративное фото:bankist.ru

"Действующим законодательством предусмотрено внедрение всеобщего декларирования для граждан Республики Казахстан с 1 января 2020 года. В этой связи ведется работа по подготовке законодательной базы, информационных систем, актуализации баз данных уполномоченных органов, проведению пилотов в регионах. Результаты пилота в Осакаровском районе Карагандинской области выявили проблемные вопросы, решение которых требует дополнительного времени", - говорится в сообщении.

Министерством финансов внесено предложение в Правительство Республики Казахстан по поэтапному внедрению всеобщего декларирования.

На первом этапе с 1 января 2021 года предлагается начать декларирование с государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним, и их супругов.

На втором этапе с 1 января 2023 года - работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта) и их супруги.

На третьем этапе с 1 января 2024 года - руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.

На четвертом этапе с 1 января 2025 года - оставшиеся категории населения.

"При этом важно отметить, что итоги каждого этапа будут анализироваться, выявляться проблемные вопросы и приниматься меры по совершенствованию законодательства, методологии и информационных систем. В настоящее время готовятся поправки в законодательство по поэтапному введению всеобщего декларирования. Они будут внесены на рассмотрение в Парламент в установленном порядке", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что всеобщее декларирование доходов и расходов физических лиц начнут с 1 января 2020 года. Гражданам в декларации нужно будет указать недвижимость, автомобиль, наличность, акции, зарубежные счета, драгоценности и прочее имущество. Эти данные будут учитываться в дальнейшем для налогового контроля. Депутаты Сената выступили с предложением о поэтапном переходе к всеобщему декларированию, так как на это есть ряд причин. К примеру, не у всех казахстанцев есть доступ к Интернету и наблюдаются проблемы с объединением баз данных.
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§ Добринцофф
Re: 2025 год. Минфин назвал новый срок всеобщего декларирования...
Добринцофф


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Сообщений: 6439
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.04.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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