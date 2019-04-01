Новую глобальную социальную сеть запускают в апреле в Великобритании
После скандалов, связанных с прорехами в защите конфиденциальной информации в популярной сети Facebook, пользователи во всем мире стали удалять свои аккаунты.
Иллюстративное фото
Попытки основателя Facebook Марка Цукерберга оправдаться, за то, что в соцсети велся многолетний сбор данных о всех действиях своих пользователей, только подлили масла в огонь. Теперь Facebook обвиняют еще и в распространении политической рекламы. В связи с этим, члены палаты общин Великобритании даже предложили изменить законодательство, чтобы получить возможность регулировать сообщения, распространяющиеся в соцсетях.
Так или иначе, Facebook уже не в зените славы и на его место приходят новые соцсети, переманивающие в свои ряды пользователей. В Великобритании группа молодых программистов решила дать свой «ответ Чемберлену». В первых числах апреля будет запущена новая соцсеть, которая, по мнению создателей, имеет все шансы стать одной из самых популярных. В пику Facebook ее назвали Assbook (ass - в переводе с английского «зад»). Создатели Assbook обещают своим пользователям полную защиту их данных о посягательств не только злоумышленников, но и различных спецслужб, а также полную свободу распространения информации. Единственным условием является то, что на фото профиля должен быть снимок пятой точки пользователя в обтягивающей одежде.
Этим создатели новой соцсети, видимо, хотят показать, где они видели Цукерберга, спецслужбы и любые попытки контроля.
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Не знаю про какой рай речь, у каждого он свой. А что касается постов Серого, то лично я в них никакого вранья не замечал, все вроде бы по делу. Но тебе же видней))
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно
ещё одно доказательство того,что деньги и связи в Казахстане выше закона.
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
olegggon: Не понимаю vofkakst: Будут заниматься чем угодно, Ну вот. Минимум двое попались.
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Будут заниматься чем угодно,но точно не обустройством и облагораживанием города... Лучше мыть заборы и ботинки, чем свести грязь с улиц на нет...
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Victor Yang: Было бы хорошо, если бы написали вчера или завтра. С 1-ым апреля!!! :lol: :lol: :lol: