Новую глобальную социальную сеть запускают в апреле в Великобритании

После скандалов, связанных с прорехами в защите конфиденциальной информации в популярной сети Facebook, пользователи во всем мире стали удалять свои аккаунты.

Иллюстративное фото



Попытки основателя Facebook Марка Цукерберга оправдаться, за то, что в соцсети велся многолетний сбор данных о всех действиях своих пользователей, только подлили масла в огонь. Теперь Facebook обвиняют еще и в распространении политической рекламы. В связи с этим, члены палаты общин Великобритании даже предложили изменить законодательство, чтобы получить возможность регулировать сообщения, распространяющиеся в соцсетях.

Так или иначе, Facebook уже не в зените славы и на его место приходят новые соцсети, переманивающие в свои ряды пользователей. В Великобритании группа молодых программистов решила дать свой «ответ Чемберлену». В первых числах апреля будет запущена новая соцсеть, которая, по мнению создателей, имеет все шансы стать одной из самых популярных. В пику Facebook ее назвали Assbook (ass - в переводе с английского «зад»). Создатели Assbook обещают своим пользователям полную защиту их данных о посягательств не только злоумышленников, но и различных спецслужб, а также полную свободу распространения информации. Единственным условием является то, что на фото профиля должен быть снимок пятой точки пользователя в обтягивающей одежде.

Этим создатели новой соцсети, видимо, хотят показать, где они видели Цукерберга, спецслужбы и любые попытки контроля.