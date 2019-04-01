Большой, бородатый, рогатый: кого сайгаки приняли в свое стадо?

На границе Костанайской и Актюбинской областей в стадах мигрирующей сайги местными жителями было замечено крупное животное, прежде им не встречавшееся. Чабаны сообщили о необычном звере ученым, описав его как крупного бородатого быка темного цвета. Выезд на место зоологов разрешил эту загадку.

Иллюстративное фото juzaphoto.com

— Когда я услышал, что рассказывают об этом животном, я сразу заподозрил, о ком может идти речь,- объяснил зоолог Юрий КРИПТОВСКИЙ. - Только принять такую версию было очень сложно, ведь животное, подходящее под описание — обитатель африканских саванн и у нас его не может быть, потому что не может быть никогда. Но, когда увидел собственными глазами, пришлось поверить — в сайгачье стадо затесался самец антилопы гну. Видимо, кто-то из очень богатых людей содержал его в личном зоопарке, и гну удалось совершить побег. После скитаний по степи, он присоединился к сайге. Судя по тому, что нам удалось пронаблюдать, он в некотором смысле даже возглавил стадо. Хотя это и нельзя сравнить с тем, как козел ведет стадо овец, но он явно не на последних ролях. Еще бы, взрослый самец гну может весить 250 кг, тогда как сайга весит не более 40. Конечно, такой крупный объект издалека бросается в глаза и местные жители его сразу заметили. Будем пытаться отловить его живым, но сделать это непросто — нельзя пугать сайгу.

Иллюстративное фото juzaphoto.com

Ученый сообщил, что цена взрослого живого гну колеблется от 170 000 до 220 000 российских рублей (1 - 1,3 млн тенге). Но предупредил желающих обогатиться, что продать его будет невероятно сложно. К тому же у гну периодически случается неприятное явление в поведении. Зоологи их называют «припадками» (хотя в строгом научном смысле это не припадки). Во время «припадков» гну начинают бегать по кругу, взбрыкивать задними ногами, угрожающе мотать головой. Вероятно, во время одного из таких «припадков» работники частного зоопарка и не смогли удержать крупное копытное и ему удалось вырваться на волю. В случае поимки беглеца, его скорее всего передадут в один из зоопарков Казахстана.





