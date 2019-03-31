Опираясь на международный опыт сохранения природы и борьбы с мусором, казахстанские экологи разработали стратегию по оздоровлению окружающей среды в столице, передает Елорда Инфо .

По мнению экологов, большую опасность для окружающей среды представляют воздушные шары. Материал, из которого состоят шары - латекс - разлагается в течение нескольких лет, нанося существенный вред окружающей среде. Кроме того, многие животные принимают использованные шары за пищу и едят их, а птицы путаются в привязанных веревках и лентах, что приводит их к гибели.

В некоторых странах установлен запрет на запуск воздушных шаров. К примеру, это запрещено в некоторых регионах США, Великобритании и Австралии.

Вместе с тем, с началом паводкового периода возникает риск резкого загрязнения поверхностных вод и в целом экосистемы вокруг столицы.

В связи с этим "Ассоциация экологических организаций Казахстана" предлагает комплекс мер по защите и сохранению экологии:

- проведение тщательной уборки на территории "зеленого пояса" в рамках экологического месячника;

- запрет на запуск воздушных шаров и отрегулирование полетов дронов, а также принятие мер по снижению образования неразлагаемых отходов и свалок;

- организация процесса учета обитаемых животных и птиц;

- проведение дноочистительных работ русла реки Есиль;

- реализация проекта по созданию городского природного парка.