Запретить запуск воздушных шаров предлагают экологи в Казахстане
Елорда Инфо
Опираясь на международный опыт сохранения природы и борьбы с мусором, казахстанские экологи разработали стратегию по оздоровлению окружающей среды в столице, передает Елорда Инфо.
Фото с сайта elorda.info
По мнению экологов, большую опасность для окружающей среды представляют воздушные шары. Материал, из которого состоят шары - латекс - разлагается в течение нескольких лет, нанося существенный вред окружающей среде. Кроме того, многие животные принимают использованные шары за пищу и едят их, а птицы путаются в привязанных веревках и лентах, что приводит их к гибели.
В некоторых странах установлен запрет на запуск воздушных шаров. К примеру, это запрещено в некоторых регионах США, Великобритании и Австралии.
Вместе с тем, с началом паводкового периода возникает риск резкого загрязнения поверхностных вод и в целом экосистемы вокруг столицы.
В связи с этим "Ассоциация экологических организаций Казахстана" предлагает комплекс мер по защите и сохранению экологии:
- проведение тщательной уборки на территории "зеленого пояса" в рамках экологического месячника;
- запрет на запуск воздушных шаров и отрегулирование полетов дронов, а также принятие мер по снижению образования неразлагаемых отходов и свалок;
- организация процесса учета обитаемых животных и птиц;
- проведение дноочистительных работ русла реки Есиль;
- реализация проекта по созданию городского природного парка.
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