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таноми52
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Vital: Скорей всего там мне будет хуже. А никто и не ждёт, что там сразу будет рай. Но со временем всё утрясётся, пустите корни. Ради детей стоит поменять жизнь.
31.03.19 16:16
elektron
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer: Пока особо ничего не ясно, Ну если даже вам не ясно? то сложно однако будет :lol: А в принципе если не сложно, ответьте, как может человек содержатся в КПЗ и не быть в списках.?...
31.03.19 16:00
Vital
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
таноми52: Мучу только ради детей. Меня тут все устраивает. И зарплата и работа. Скорей всего там мне будет хуже.
31.03.19 15:59
таноми52
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Не опускайте руки, Vital! Сосед тоже не с первого раза записался. Но записался! Съездил, сдал удачно док-ты, уже получил свидетельство участника гос. программы по переселению и делает следующие...
31.03.19 15:51
Vital
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Зарегался по инете в консульстве в Астане ещё в январе. До сих пор не могу записаться на приём. Там постоянно все дни на месяц заняты на перед. Новые россияне, кто из вас уже сталкивался с этим?
31.03.19 15:24
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Запретить запуск воздушных шаров предлагают экологи в Казахстане

Елорда Инфо

31 марта 2019, 13:21 |  Общество

Опираясь на международный опыт сохранения природы и борьбы с мусором, казахстанские экологи разработали стратегию по оздоровлению окружающей среды в столице, передает Елорда Инфо.

Фото с сайта elorda.info

По мнению экологов, большую опасность для окружающей среды представляют воздушные шары. Материал, из которого состоят шары - латекс - разлагается в течение нескольких лет, нанося существенный вред окружающей среде. Кроме того, многие животные принимают использованные шары за пищу и едят их, а птицы путаются в привязанных веревках и лентах, что приводит их к гибели.

В некоторых странах установлен запрет на запуск воздушных шаров. К примеру, это запрещено в некоторых регионах США, Великобритании и Австралии. 

Вместе с тем, с началом паводкового периода возникает риск резкого загрязнения поверхностных вод и в целом экосистемы вокруг столицы. 

В связи с этим "Ассоциация экологических организаций Казахстана" предлагает комплекс мер по защите и сохранению экологии:

- проведение тщательной уборки на территории "зеленого пояса" в рамках экологического месячника;

- запрет на запуск воздушных шаров и отрегулирование полетов дронов, а также принятие мер по снижению образования неразлагаемых отходов и свалок;

- организация процесса учета обитаемых животных и птиц; 

- проведение дноочистительных работ русла реки Есиль;

- реализация проекта по созданию городского природного парка.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Запретить запуск воздушных шаров предлагают экологи в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 223
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо запретить ещё пакеты продавать.
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§ drakon
Запретить запуск воздушных шаров предлагают экологи в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.03.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Надо запретить

У нас в Аптеках, уже несколько лет.

Дают пакеты бумажные или-
матерчатые,бесплатною
Ещё на пакете,надпись,возле
дерева, где просят использовать
этот пакет - несколько раз... :lol: :oops:
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§ drakon
Запретить запуск воздушных шаров предлагают экологи в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.03.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Запретить запуск воздушных шаров

Особенно - синего цвета. Они вреднее -
розовых или других... :lol: :-o
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