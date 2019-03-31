"Почему 600 миллионов не тратят на борьбу с раком". Житель Нур-Султана обратился к казахстанцам

Житель Нур-Султана по имени Мирас обратился к казахстанцам по поводу спасения больных раком соотечественников, передает корреспондент Тengrinews.kz. Одним из тех, кому нужна помощь, является его племянник Ильдан Баталов.

У двухлетнего мальчика в начале года диагностировали рак мозга. В Германии есть киндерклиника, где ему могут спасти жизнь. На операцию нужно 60 миллионов тенге. Родители малыша сообщили, что они не смогли получить финансовую поддержку со стороны государства. На данный момент своими силами семье удалось собрать 20 миллионов тенге.

Услышав новость о капитальном ремонте Триумфальной арки, Мирас вышел с огромным баннером на площадь перед аркой.

"600 миллионов тратится на ремонт подземного перехода для арки. Окей, допустим. Но почему я не вижу, чтобы 600 миллионов тратилось на борьбу против рака. Поэтому я прошу вас, дорогие казахстанцы, давайте вместе создадим свои хорошие новости и поможем моему племяннику справиться с этим недугом, как когда-то получилось у Копей (Алима Копей. - Прим. авт.)", - отметил Мирас (@miraskino).

Ранее заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов пояснил, что 600 миллионов тенге нужны на ремонт и благоустройство подземного перехода под Триумфальной аркой. По его словам, на эти цели не будут привлекаться деньги из бюджета.

"Сумма - это наши расчеты для частных инвесторов, чтобы их привлечь в этот бизнес. Никаких вопросов о том, чтобы попросить эти деньги из местного бюджета, мы перед депутатами не ставили. Наоборот, если у нас возникает какая-то проблема, мы привлекаем частный бизнес. Весь резонанс у людей из-за мысли о том, что эти деньги будут привлекаться из бюджета. Из бюджета мы деньги брать не планировали и не будем. Как мы будем готовы выработать свои предложения для бизнеса - мы их обязательно озвучим. Желающие есть всегда. Вопрос только в условиях наших взаимоотношений с бизнесом", - пояснил Нуркенов.

В феврале сообщалось, что двухлетняя Алима Копей выздоровела в США. В мае прошлого года родители попросили помощи в лечении серьезного заболевания дочери - более 50 процентов тела ребенка поразил рак. Казахстанцы быстро откликнулись на призыв, собрав за сутки 14 миллионов тенге. Деньги на дорогостоящее лечение поступали со всего Казахстана и из других стран. Девочка лечилась в Южной Корее, затем ее перевезли в США в клинику Хьюстона.