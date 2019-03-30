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«Пункты для голосования как у нас, но желания голосовать больше» - жительница Костаная с мандатом наблюдателя от ОБСЕ из предвыборной Украины
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«Пункты для голосования как у нас, но желания голосовать больше» - жительница Костаная с мандатом наблюдателя от ОБСЕ из предвыборной Украины

Галина КАТКОВА

30 марта 2019, 21:09 |  Общество

Ксения ЖИЛКИБАЕВА, вчера - журналист «НГ», сейчас -  пресс-секретарь управления здравоохранения и всегда - активист общественных организаций, вошла в число 8 казахстанцев, которые будут наблюдать за законностью и демократичностью выборов нового президента Украины в составе миссии ОБСЕ. Сегодня, 30 марта, в стране – день тишины.

Место работы наблюдателя Жилкибаевой – Сарненский район, это в Ровненской области, на северо-западе Украины. Сарны - город районного значения с населением около 30 000 человек.

- В день тишины агитация запрещена. На избирательных участках завершаются последние приготовления к голосованию. Большая их часть уже готова. На некоторых мы побывали. Как и у нас, располагаются они на предприятиях, в школах, - рассказала «НГ» Ксения. – И антураж привычный – прозрачные урны, зашторенные кабины. Но впечатляет, конечно, количество плакатов с предвыборной платформой кандидатов, которые потребовалось разместить на участках.

В Украине претендентов на президентское кресло, дошедших до выборов – 39, беспрецедентное количество не только для этой страны. Предвыборная гонка была бурной.

- Мы по приезду какое-то время оставались в Киеве, потом отправились сюда, на запад страны. И в столице, и в небольшом городе, который за 400 км от нее, я немало с местными людьми разговаривала. Ни разу не услышала: «Не пойду голосовать», - отметила Ксения.

Завтра в 7.30 наблюдатели должны быть на избирательных участках. Всего в Украину наблюдать за выборным процессом только от ОБСЕ прибыло около 700 человек.
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* maxsaf
Re: «Пункты для голосования как у нас, но желания голосовать...
maxsaf


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Сообщений: 1728
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не верю в честность выборов. Совсем. Существует миллионы разных способов изменить результаты в ту или иную сторону. Хоть сто человек попой на бюллетени посади - их все равно подменят. Я люблю смотреть разные фильмы интересные, про фокусников. Ну и передачи типа как про Копперфильда. Им такое провернуть на выборах - как конфетку у младенца отобрать. А деньги там немалые, так что не удивлюсь.
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