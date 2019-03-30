Головкин согласовал соперника и дату следующего боя

Казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) вернется на ринг 8 июня, передает Тengrinews.kz со ссылкой на Worldboxingnews.net. С местом проведения вечера бокса пока не определились, однако фаворитом считается Нью-Йорк. Также неплохие шансы принять шоу у Лас-Вегаса, Сан-Антонио и Лос-Анджелеса.

По информации источника, соперником казахстанца будет победитель The Contender ("Претендент") американец Брэндон Адамс (21-2, 13 КО). В рамках шоу он одолел среди прочих Евгения Хитрова и Шейна Мозли-младшего.

Позже Адамс поделился настроем на предстоящий бой с Головкиным.

"Люди не видят меня на ринге каждый день, и это сыграет мне на руку. Здорово, что они не очень много знают обо мне. Но им нужно узнать, кто я такой. Надеюсь, когда это произойдет, бой уже закончится. У меня будет хороший план на бой, я буду постоянно двигаться", - приводит его слова спортивный портал Vesti.kz.

Также в рамках шоу защиту титула проведет чемпион WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (27-0, 17 КО). Его оппонент - боксер из Польши Мацей Сулецки (28-1, 11 КО).

Для Головкина этот бой станет первым из шести в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN.

Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе Саулем "Канело" Альваресом (51-1-2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35-2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Именно на этой арене "Канело" дважды встречался с Головкиным. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.