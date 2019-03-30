Форум
elektron
Ваши вопросы редакции и сообществу
Victor Yang: Ну не могут власти Казахстана менять названия на русском языке Этого я что то совсем не понял :lol: Ну звать меня Виталий, на латинице Vitalij (Vitaly), но никак ни вУталий или...
30.03.19 15:40
elektron
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Victor Yang: для граждан Казахстана правила получения гражданства РФ не изменились. ну как же : Теперь желающим получить российское гражданство не нужно соответствовать требованию о наличии вида...
30.03.19 15:35
Victor Yang
Ваши вопросы редакции и сообществу
elektron: улицы Кустанайские есть. А Костанайских не Потому что в России вежливо молчат. Ну не могут власти Казахстана менять названия на русском языке - не в их компетенции.
30.03.19 15:17
Victor Yang
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron: Связи с изменениями правил другой страны! Я ж и говорю - для граждан Казахстана правила получения гражданства РФ не изменились. Ну и, как где-то написали, - 40000 - это всего 0,2%...
30.03.19 15:14
elektron
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
//Как сообщили в департаменте, по факту непроизвольного выстрела в международном аэропорту Атырау проведено служебное расследование.// Что значит непроизвольный выстрел? //Виновный, сержант полиции...
30.03.19 15:10
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана

Sputnik

30 марта 2019, 12:07 |  Общество

В России вступил в силу закон о расширении возможности получения гражданства по упрощенной схеме для соотечественников и иностранцев, сообщает Sputnik. Закон был подписан Владимиром Путиным 27 декабря прошлого года. Спустя три месяца, согласно российскому законодательству, он вступил в силу.

© Sputnik / Илья Питалев

Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Закон также устанавливает порядок подачи соответствующих заявлений иностранцами, претендующими на получение российского гражданства, и перечень необходимых документов.

"Это позволит принять в гражданство в упрощенном порядке людей из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима. Одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство соотечественников. Они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания", – сообщается на сайте российской Госдумы.

Теперь желающим получить российское гражданство не нужно соответствовать требованию о наличии вида на жительство и непрерывного проживания в России в течение пяти лет, как это предусмотрено общим порядком. В ряде случаев соблюдение обязательства о сроке проживания в России или вовсе не требуется, или составляет от одного года до трех лет.

Также сокращены сроки рассмотрения документов до шести месяцев. Для граждан Казахстана, Беларуси и Кыргызстана он составляет до трех месяцев. Если заявление будет отклонено, подать новое заявление о принятии в российское гражданство можно будет через год.

Согласно данным комитета статистики министерства национальной экономики, за прошлый год Казахстан покинули порядка 40 тысяч человек. Основная часть казахстанцев – 88,1% – уехали в Россию, еще 6,3% выбрали Германию.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.03.19 14:16 Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
30.03.19 10:52 Стоит ли бороться за возврат комиссии по кредиту: письмо судьям и мнение эксперта
30.03.19 09:19 Общаться с населением в "Фейсбуке" теперь будет акимат Аулиекольского района
30.03.19 07:58 Что делать, если старый штраф числится неоплаченным, рассказали в МВД
29.03.19 17:59 Погода начала апреля в Костанае: тепло, небольшие дожди и ветер
29.03.19 15:16 Водителю, сбившему насмерть ребенка, вынесен приговор в Костанае
29.03.19 13:42 Облет территорий для оценки паводковой ситуации начался в Костанайской области
29.03.19 13:14 Костанайская теплокомпания планирует в этом году сократить сроки отключения горячей воды во время опрессовок
29.03.19 12:49 На сайте Акорды опубликована биография Токаева, семейный статус – «разведён»
29.03.19 12:01 Здание Ак мечети Костаная поставили на консервацию до начала ремонта

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ arman_kst
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы хотел иметь дополнительно паспорт США, Канады или европейской страны). А так, шило на мыло
Профайл

§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1722
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

Ну кто-то же наверняка и российскому паспорту будет рад.
Профайл

§ drakon
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.03.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы тоже - взял, Российский Паспорт... :lol:
Профайл

§ elektron
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2730
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу ошибаться, но думаю катастрофа. С чем сравнивать есть вроде 8-)
Достаточно посмотреть на Туркмению и на Киргизстан. Выводы делайте сами "господа" 8-)
Профайл

§ Victor Yang
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11383
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.03.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
думаю катастрофа

Для Казахстана, как я понял, правила как раз не изменились.
Профайл

§ elektron
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2730
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
правила как раз не изменились.

Дело не в правилах и их изменениях для определённо взятой страны,
а о последствиях для той же определённо взятой станы,
в Связи с изменениями правил другой страны! :-P
Профайл

§ Victor Yang
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11383
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.03.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Связи с изменениями правил другой страны!

Я ж и говорю - для граждан Казахстана правила получения гражданства РФ не изменились. Ну и, как где-то написали, - 40000 - это всего 0,2% населения и потери невелики.
Профайл

§ elektron
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2730
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
для граждан Казахстана правила получения гражданства РФ не изменились.

ну как же :
Теперь желающим получить российское гражданство не нужно соответствовать требованию о наличии вида на жительство и непрерывного проживания в России в течение пяти лет, как это предусмотрено общим порядком. В ряде случаев соблюдение обязательства о сроке проживания в России или вовсе не требуется, или составляет от одного года до трех лет.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 209
Пользователей: 0
Всего: 209

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх