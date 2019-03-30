В России вступил в силу закон о расширении возможности получения гражданства по упрощенной схеме для соотечественников и иностранцев, сообщает Sputnik. Закон был подписан Владимиром Путиным 27 декабря прошлого года. Спустя три месяца, согласно российскому законодательству, он вступил в силу.
© Sputnik / Илья Питалев
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Закон также устанавливает порядок подачи соответствующих заявлений иностранцами, претендующими на получение российского гражданства, и перечень необходимых документов.
"Это позволит принять в гражданство в упрощенном порядке людей из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима. Одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство соотечественников. Они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания", – сообщается на сайте российской Госдумы.
Теперь желающим получить российское гражданство не нужно соответствовать требованию о наличии вида на жительство и непрерывного проживания в России в течение пяти лет, как это предусмотрено общим порядком. В ряде случаев соблюдение обязательства о сроке проживания в России или вовсе не требуется, или составляет от одного года до трех лет.
Также сокращены сроки рассмотрения документов до шести месяцев. Для граждан Казахстана, Беларуси и Кыргызстана он составляет до трех месяцев. Если заявление будет отклонено, подать новое заявление о принятии в российское гражданство можно будет через год.
Согласно данным комитета статистики министерства национальной экономики, за прошлый год Казахстан покинули порядка 40 тысяч человек. Основная часть казахстанцев – 88,1% – уехали в Россию, еще 6,3% выбрали Германию.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Victor Yang: Ну не могут власти Казахстана менять названия на русском языке Этого я что то совсем не понял :lol: Ну звать меня Виталий, на латинице Vitalij (Vitaly), но никак ни вУталий или...
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Victor Yang: для граждан Казахстана правила получения гражданства РФ не изменились. ну как же : Теперь желающим получить российское гражданство не нужно соответствовать требованию о наличии вида...
Ваши вопросы редакции и сообществу
elektron: улицы Кустанайские есть. А Костанайских не Потому что в России вежливо молчат. Ну не могут власти Казахстана менять названия на русском языке - не в их компетенции.
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron: Связи с изменениями правил другой страны! Я ж и говорю - для граждан Казахстана правила получения гражданства РФ не изменились. Ну и, как где-то написали, - 40000 - это всего 0,2%...
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
//Как сообщили в департаменте, по факту непроизвольного выстрела в международном аэропорту Атырау проведено служебное расследование.// Что значит непроизвольный выстрел? //Виновный, сержант полиции...