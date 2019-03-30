Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана

В России вступил в силу закон о расширении возможности получения гражданства по упрощенной схеме для соотечественников и иностранцев, сообщает Sputnik. Закон был подписан Владимиром Путиным 27 декабря прошлого года. Спустя три месяца, согласно российскому законодательству, он вступил в силу.

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Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Закон также устанавливает порядок подачи соответствующих заявлений иностранцами, претендующими на получение российского гражданства, и перечень необходимых документов.

"Это позволит принять в гражданство в упрощенном порядке людей из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима. Одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство соотечественников. Они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания", – сообщается на сайте российской Госдумы.

Теперь желающим получить российское гражданство не нужно соответствовать требованию о наличии вида на жительство и непрерывного проживания в России в течение пяти лет, как это предусмотрено общим порядком. В ряде случаев соблюдение обязательства о сроке проживания в России или вовсе не требуется, или составляет от одного года до трех лет.

Также сокращены сроки рассмотрения документов до шести месяцев. Для граждан Казахстана, Беларуси и Кыргызстана он составляет до трех месяцев. Если заявление будет отклонено, подать новое заявление о принятии в российское гражданство можно будет через год.

Согласно данным комитета статистики министерства национальной экономики, за прошлый год Казахстан покинули порядка 40 тысяч человек. Основная часть казахстанцев – 88,1% – уехали в Россию, еще 6,3% выбрали Германию.