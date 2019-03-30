Общаться с населением в "Фейсбуке" теперь будет акимат Аулиекольского района
Как сообщается на сайте районного акимата, первой социальной сетью, где был зарегистрирован никнейм «Акимат Аулиекольского района», стал «Фейсбук». Только в первый регистрации аккаунта подписчиками стали более 250 интернет-пользователей.
"И их изо дня в день становится больше", - отмечается в сообщении акимата.
На страничке публикуются новости, происходящие в районе, а также освещаются официальные мероприятия, проводимые в акимате района.
"Кроме того, здесь можно делиться в личных сообщениях своими вопросами, которые волнуют вас. Сообщения, безусловно, будут увидены властями района для дальнейшего оперативного решения", - отмечается в сообщении акимата.
Личную страницу в "Фейсбуке" открыл и аким Аулиекольского района Асхат КИСИКОВ.
«Настоящее время обязывает нас быть активными не только в реальной жизни, но и в виртуальном посредством социальных сетей и мессенджеров. Я открыл личную страничку в Facebook. Я думаю, что это будет удобно для открытого и конструктивного диалога, способствующий оперативному решению актуальных проблем Аулиекольского района. Буду рад предложениям и замечаниям для развития нашего региона и улучшения благосостояния жителей», - обратился он к жителям района 29 марта.
27 марта президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил акимам оперативно реагировать на запросы населени.
"Для нас очень важным является знать и своевременно реагировать на социальное самочувствие простых людей. Держать руку на пульсе. Это всегда является нашим приоритетом, и особенно в предэлекторальный период. Акимам необходимо оперативно реагировать на запросы населения и проводить разъяснительную работу. Важно активно работать в социальных сетях: создавать группы в мессенджерах, доступно разъяснять проводимую политику, модерировать и управлять ситуацией. Обратная связь с населением налажена не везде, из 17 акиматов всего у четырех есть контактные колл-центры, а мобильный народный контроль - в семи регионах", - сказал Токаев на совещании с акимами областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 0
Всего: 157
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
9 млн тенге штрафов взыскали за три дня полицейские в Костанайской области
В год 5- 10 тыщ моих. Наверно по этому ко мне дпс обращаются по имени и отчевству. Уважительно. Я ж им на зарплату и на пенсию даю.)))
Здание Ак мечети Костаная поставили на консервацию до начала ремонта
А вот слова про "политическое решение" чьи?! Какая политика! Религия и политика совмещены в нашем случае? Тогда говорите кто спонсоры, не бюджет ли? Церковь возле храма на Гагарина тоже...
«Насильно любить детей не заставишь»
Наталья КИФИК: - То есть мы могли бы вывезти детей на природу, но за это могут наказать… Накажут точно. Ребенка может укусить инфицированный клещ ,который редко но может оказатся именно в этом...
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
Так че там? Наказали мчс за то что они балоник не привезли автору?
Что делать, если старый штраф числится неоплаченным, рассказали в МВД
Не актуальная тема. Людей больше интересует, что делать если штраф оплачен, квиток фиг его знает где. А при замене или еще других телодвижений , там пересечений границы и т.д. база даных выдают что...