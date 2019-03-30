Общаться с населением в "Фейсбуке" теперь будет акимат Аулиекольского района

Как сообщается на сайте районного акимата, первой социальной сетью, где был зарегистрирован никнейм «Акимат Аулиекольского района», стал «Фейсбук». Только в первый регистрации аккаунта подписчиками стали более 250 интернет-пользователей.

"И их изо дня в день становится больше", - отмечается в сообщении акимата.

На страничке публикуются новости, происходящие в районе, а также освещаются официальные мероприятия, проводимые в акимате района.

"Кроме того, здесь можно делиться в личных сообщениях своими вопросами, которые волнуют вас. Сообщения, безусловно, будут увидены властями района для дальнейшего оперативного решения", - отмечается в сообщении акимата.

Личную страницу в "Фейсбуке" открыл и аким Аулиекольского района Асхат КИСИКОВ.





«Настоящее время обязывает нас быть активными не только в реальной жизни, но и в виртуальном посредством социальных сетей и мессенджеров. Я открыл личную страничку в Facebook. Я думаю, что это будет удобно для открытого и конструктивного диалога, способствующий оперативному решению актуальных проблем Аулиекольского района. Буду рад предложениям и замечаниям для развития нашего региона и улучшения благосостояния жителей», - обратился он к жителям района 29 марта.

27 марта президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил акимам оперативно реагировать на запросы населени.

"Для нас очень важным является знать и своевременно реагировать на социальное самочувствие простых людей. Держать руку на пульсе. Это всегда является нашим приоритетом, и особенно в предэлекторальный период. Акимам необходимо оперативно реагировать на запросы населения и проводить разъяснительную работу. Важно активно работать в социальных сетях: создавать группы в мессенджерах, доступно разъяснять проводимую политику, модерировать и управлять ситуацией. Обратная связь с населением налажена не везде, из 17 акиматов всего у четырех есть контактные колл-центры, а мобильный народный контроль - в семи регионах", - сказал Токаев на совещании с акимами областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.