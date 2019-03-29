Погода начала апреля в Костанае: тепло, небольшие дожди и ветер

Синоптическая ситуация первых дней апреля будет мало отличаться от той, что наблюдается на излете марта. Местами обещают небольшие дожди, вызванные прохождением атмосферных фронтов.

- В понедельник и вторник, 1-2 апреля, по ночам местами будут наблюдаться минусовые температуры,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Самые низкие показатели термометров достигнут 5 градусов ниже нуля, но на большей части территории области - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Дневная температура порадует весенними значениями, ожидаем от 5 до 10 градусов тепла, местами воздух прогреется до +15 °С.

Прохождение атмосферных фронтов всегда несет ветреную погоду. Так будет и первые два дня апреля — синоптики прогнозируют юго-западный ветер 9-14 м/с, временами усиливающийся до 15-20 м/с.