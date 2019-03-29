Водителю, сбившему насмерть ребенка, вынесен приговор в Костанае

27-летнего костанайца приговорили к 2 годам лишения свободы. Кроме того, он лишен права управлять транспортными средствами сроком на 4 года. Об этом сообщается на сайте Костанайского областного суда.

Восьмилетний мальчик был сбит вечером 4 июня 2018 года на ул. Кобланды батыра. В результате ДТП ребенок от полученных травм умер в больнице.

Водитель по результатам медицинского освидетельствования был трезв, однако ехал с превышением скорости.

Суд № 2 Костаная признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 345 УК РК.

- При определении меры наказания подсудимому суд учёл мнение потерпевшей, настаивавшей на наказании в виде лишения свободы, характер и степень общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, а также личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения уголовного правонарушения, - говорится в сообщении пресс-службы. - Также суд учел наличие малолетних детей у подсудимого и чистосердечное раскаяние.

Санкцией статьи, по которой водитель признан виновным, предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Но по закону она относится к категории небольшой тяжести, поэтому суд учел требования ч. 2 ст. 55 УК РК: срок или размер наказания при совершении преступления небольшой тяжести не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. Отбывать наказание осуждённому предстоит в колонии минимальной безопасности.

Приговор в законную силу еще не вступил.