Костанайская теплокомпания планирует в этом году сократить сроки отключения горячей воды во время опрессовок

Обычно в областном центре горячее водоснабжение прекращается на три недели после окончания теплового сезона и на две в начале нового. Сейчас тепловики просчитывают возможность на 11 дней уменьшить безводный период.

- У нас по поводу этих отключений ГВС идут жалобы. Потребители ссылаются на столицу, где опрессовка проходит за три дня, но там коммуникации по большей части новые. А в Костанае износ сетей — 65%, - сказал сегодня, 29 марта, на брифинге директор ГКП КТЭК Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ. - В ходе опрессовок мы проводим ремонтные работы, потому что выявляется до 50-80 дефектов. Еще и за зиму накапливаются, мы в холодное время года стараемся их устранять в короткие сроки, ставим какие-то чопы, надеваем на трубы временные «хомуты»... А летом ремонты идут основательные. Поэтому пока отказаться от длительных перерывов в подаче горячей воды мы не можем.

Денежный вопрос тоже имеет значение. Горячее водоснабжение летом приносит предприятию убытки — 9,6 млн тенге в день.

Однако, по словам директора, начиная с 2016 года, ГКП провело серьезную модернизацию оборудования котельных и теплосетей. Кроме того, 2018 год завершило с прибылью.

- Положительный финансовый результат, а также то, что сохраняется эффект от наших инвестиционных программ, позволяет компании взять на себя некоторые гарантированные убытки. И мы сегодня рассматриваем возможность использовать полученную прибыль на сокращение периода отключения потребителей от горячего водоснабжения, - сказал Бекпаганбетов, - в мае-июне с 21 дня до 15-ти, в августе — с 15 дней до 10.

Тепловики, впрочем, оговаривают, что окончательное решение будет принято в мае. Тогда станет ясно, не подорожает ли для КТЭК природный газ, ведь рост цены на топливо способен «съесть» значительную часть прибыли предприятия.

Кроме того, заранее предупреждают: износ сетей в городе таков, что для части потребителей из-за проведения ремонтов уменьшить сроки отключения горячей воды все-таки не удастся.