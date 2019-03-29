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Серый волк
В Костанае сбили человека на пешеходном переходе
Lex: этот участок дороги какой-то паронормальный. Да, аномально дешманские воришки! Сколько ни закупают краску, сколько ни осваивают денег на разметку - вся краска в этом районе исчезает, причем...
29.03.19 14:42
ZXC
Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
на котором я 27 марта утром ехала Источник:www.ng.kz А голос за кадром вроде мужской.
29.03.19 14:36
Гога
Здание Ак мечети Костаная поставили на консервацию до начала ремонта
высота - 4,51 м -Чего высота ??? Если что-то с цифрами в статье что-то не так , то сразу знаю , кто автор ! :lol: :-(
29.03.19 14:29
Гога
9 млн тенге штрафов взыскали за три дня полицейские в Костанайской области
в рамках оперативно-профилактического мероприятия Источник:www.ng.kz -- А что , ежедневно нельзя так работать ?? Что же они делают в остальные дни , когда нет ОПМ??
29.03.19 14:26
Медный
ЦОНы будут работать в выходные, чтобы малообеспеченные успели оформить документы для АСП
Наверное тема поднималась. Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья , набора пищевых...
29.03.19 14:25
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Костанайская теплокомпания планирует в этом году сократить сроки отключения горячей воды во время опрессовок

Галина КАТКОВА

29 марта 2019, 13:14 |  Государство

Обычно в областном центре горячее водоснабжение прекращается на три недели после окончания теплового сезона и на две в начале нового. Сейчас тепловики просчитывают возможность на 11 дней уменьшить безводный период.

- У нас по поводу этих отключений ГВС идут жалобы. Потребители ссылаются на столицу, где опрессовка проходит за три дня, но там коммуникации по большей части новые. А в Костанае износ сетей — 65%, - сказал сегодня, 29 марта, на брифинге директор ГКП КТЭК Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ. - В ходе опрессовок мы проводим ремонтные работы, потому что выявляется до 50-80 дефектов. Еще и за зиму накапливаются, мы в холодное время года стараемся их устранять в короткие сроки, ставим какие-то чопы, надеваем на трубы временные «хомуты»... А летом ремонты идут основательные. Поэтому пока отказаться от длительных перерывов в подаче горячей воды мы не можем.

Денежный вопрос тоже имеет значение. Горячее водоснабжение летом приносит предприятию убытки — 9,6 млн тенге в день.

Однако, по словам директора, начиная с 2016 года, ГКП провело серьезную модернизацию оборудования котельных и теплосетей. Кроме того, 2018 год завершило с прибылью.

- Положительный финансовый результат, а также то, что сохраняется эффект от наших инвестиционных программ, позволяет компании взять на себя некоторые гарантированные убытки. И мы сегодня рассматриваем возможность использовать полученную прибыль на сокращение периода отключения потребителей от горячего водоснабжения, - сказал Бекпаганбетов, - в мае-июне с 21 дня до 15-ти, в августе — с 15 дней до 10.

Тепловики, впрочем, оговаривают, что окончательное решение будет принято в мае. Тогда станет ясно, не подорожает ли для КТЭК природный газ, ведь рост цены на топливо способен «съесть» значительную часть прибыли предприятия.

Кроме того, заранее предупреждают: износ сетей в городе таков, что для части потребителей из-за проведения ремонтов уменьшить сроки отключения горячей воды все-таки не удастся.


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