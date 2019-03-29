9 млн тенге штрафов взыскали за три дня полицейские в Костанайской области
Среди должников, оплативших штраф, владельцы трех автомобилей, стоящих на российском учете. Взыскание задолженностей по штрафам в бюджет проходило в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер». ОПМ проходило с 26-го по 28 марта по всей области. Об этом сегодня, 29 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Иллюстративное фото http://oo-osa.org
Разыскивая должников, полицейские не только останавливают автомобили на дороге, но и посещают места жительства владельцев машин.
- Также полицейские вносят новые номера транспортных средств в систему Центра оперативного управления «Автоураган». Это делается для того, чтобы позже автоматически выявлять с её помощью автомобили должников, задерживать их и направлять на спецстоянку, - рассказали в пресс-службе. - В базу данных добавлено почти 2 000 машин неплательщиков с российской регистрацией и почти 2 800 авто, принадлежащих гражданам Казахстана.
Как сообщили в департаменте, с начала года по области наложены штрафы на сумму 228 млн тенге, из которых взысканы 130 млн тенге.
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