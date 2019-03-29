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Серый волк
В Костанае сбили человека на пешеходном переходе
Lex: этот участок дороги какой-то паронормальный. Да, аномально дешманские воришки! Сколько ни закупают краску, сколько ни осваивают денег на разметку - вся краска в этом районе исчезает, причем...
29.03.19 14:42
ZXC
Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
на котором я 27 марта утром ехала Источник:www.ng.kz А голос за кадром вроде мужской.
29.03.19 14:36
Гога
Здание Ак мечети Костаная поставили на консервацию до начала ремонта
высота - 4,51 м -Чего высота ??? Если что-то с цифрами в статье что-то не так , то сразу знаю , кто автор ! :lol: :-(
29.03.19 14:29
Гога
9 млн тенге штрафов взыскали за три дня полицейские в Костанайской области
в рамках оперативно-профилактического мероприятия Источник:www.ng.kz -- А что , ежедневно нельзя так работать ?? Что же они делают в остальные дни , когда нет ОПМ??
29.03.19 14:26
Медный
ЦОНы будут работать в выходные, чтобы малообеспеченные успели оформить документы для АСП
Наверное тема поднималась. Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья , набора пищевых...
29.03.19 14:25
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9 млн тенге штрафов взыскали за три дня полицейские в Костанайской области

29 марта 2019, 11:19 |  Государство

Среди должников, оплативших штраф, владельцы трех автомобилей, стоящих на российском учете. Взыскание задолженностей по штрафам в бюджет проходило в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер». ОПМ проходило с 26-го по 28 марта по всей области. Об этом сегодня, 29 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото http://oo-osa.org

Разыскивая должников, полицейские не только останавливают автомобили на дороге, но и посещают места жительства владельцев машин.

- Также полицейские вносят новые номера транспортных средств в систему Центра оперативного управления «Автоураган». Это делается для того, чтобы позже автоматически выявлять с её помощью автомобили должников, задерживать их и направлять на спецстоянку, - рассказали в пресс-службе. - В базу данных добавлено почти 2 000 машин неплательщиков с российской регистрацией и почти 2 800 авто, принадлежащих гражданам Казахстана.

Как сообщили в департаменте, с начала года по области наложены штрафы на сумму 228 млн тенге, из которых взысканы 130 млн тенге.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: 9 млн тенге штрафов взыскали за три дня полицейские в...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 29.03.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не прикопаешься. молодцы, че сказать..
их по городу стало меньше, как-то спокойнее даже стало.)
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§ Гога
Re: 9 млн тенге штрафов взыскали за три дня полицейские в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.03.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
в рамках оперативно-профилактического мероприятия Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34223
-- А что , ежедневно нельзя так работать ?? Что же они делают в остальные дни , когда нет ОПМ??
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