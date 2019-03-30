Стоит ли бороться за возврат комиссии по кредиту: письмо судьям и мнение эксперта

Казахстанцы сейчас судятся за возврат так называемых комиссий по обслуживанию кредита, эти деньги взимались банками как часть платежей по обслуживанию кредита, что вызвало жалобы заемщиков на их необоснованность. Суды нередко выносят решения в пользу заемщиков, постановляя вернуть им суммы в сотни тысяч тенге. Однако недавно в соцсетях появилось письмо с указанием не рассматривать такие гражданские дела. Корреспондент Tengrinews.kz решила разобраться в ситуации.

После жалоб заемщиков на необоснованность комиссий по обслуживанию кредита Нацбанк в 2012 году сначала выступил с заявлением о необходимости прекратить такую практику, а в 2016 году утвердил окончательный список комиссий, в котором этой комиссии нет. Тем временем казахстанцы решали этот вопрос в судах.

В письме, которое вызвало удивление у пользователей соцсетей, говорится о якобы запрете на рассмотрение дел по взысканию комиссий банков за обслуживание кредитов. Документ направлен председателям районных и приравненных им судов. В его содержании указано следующее:

"Согласно устному указанию председателя коллегии по гражданским делам Верховного Суда Абдыкадырова Е. Н. гражданские дела, связанные с взысканием комиссии за обслуживание кредитов и займа, до 19 марта 2019 года не рассматривать и решения по ним не выносить".

Позже в Алматинском областном суде подтвердили, что такое письмо было. Но при этом назвали его ошибочным. После этого в райсуды отправили еще одно письмо, уже действительное, в котором говорится о том, что дела о взыскании комиссий рассматривать можно и нужно в обычном порядке.

"В ходе проверки установлено, что, действительно, 6 марта 2019 года в адрес райсудов направлено письмо за подписью и. о. председателя К. Досымбет о нерассмотрении дел по взысканиям банковских комиссий за обслуживание кредитов и займа до 19 марта 2019 года. Данное письмо является ошибочно направленным, так как подобных указаний не поступало, о чем в райсуды направлено письмо об отзыве и оставлении без исполнения", - отметили в Алматинском областном суде.

По оценке финансового консультанта и сооснователя юридического сервиса Аntidolg.kz Ботагоз Жумановой, в судах Казахстана в 2018 году рассматривались около 150 тысяч исков.

"И если в среднем подсчитать сумму возвращенных комиссий (допустим 100 тысяч тенге), то мы получим бешеные объемы денег, которые банки должны вернуть своим клиентам. И это только начало. Проблема в том, что банки за последние пять лет записали эти доходы в прибыль, заплатили налоги, сделали аудит финансовой отчетности у большой четверки, делали свои резервы по требованию Нацбанка, а часть банков выплатили дивиденды акционерам. В общем, возврат комиссий - это мина, которая может сделать серьезный удар по банковскому сектору. И это наказание за неэтичное поведение финансистов, которые хотели заработать больше, паковали финансовые продукты и услуги не совсем добросовестным образом", - считает Жуманова.

Впрочем, эксперт Ботагоз Жуманова уверена, что данное письмо не повлияет на судебные решения по взысканию комиссий с банков.

"Однозначно оно не произведет эффекта, потому что в Казахстане уже сложилась судебная практика решений по таким искам. Развернуть ее будет очень сложно, потому что применение закона должно быть единым. Нужно биться за свои интересы, незаконные комиссии - это деньги, которые клиенты переплатили (суммы могут быть до 1 миллиона тенге). И эти деньги должны быть возвращены принципиально. Это формирует на рынке среду, в которой повышается юридическая и финансовая грамотность клиентов и заставляет финансистов вести дела более этично", - говорит она.

Эксперт отмечает, что заемщики, которые брали кредиты в банках последние пять лет и у которых есть на руках графики платежей, могут запросить копии в банке и посмотреть наличие незаконных комиссий. Оценить шансы на возврат клиентам могут помочь юристы и юридические сервисы, специализирующиеся на этой нише. К выбору представителя своих интересов в суде нужно подходить внимательно и, конечно, обязательно читать договор с юристом.

При этом в Алматинском горсуде отмечают, что ввиду изменений в законодательстве от 21 января 2019 года установлен запрет на взимание комиссии за ведение банковского счета, связанной с выдачей и обслуживанием банковского займа, а также за зачисление займа на банковский счет, на взимание вознаграждения, начисленного по истечении 180 дней просрочки по договорам ипотечного займа, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности и обеспеченного залогом недвижимого имущества.

"В связи с чем необходимости обращения по данному спору не имеется, поскольку такие комиссии будут отменены", - резюмируют в суде.