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в рамках оперативно-профилактического мероприятия Источник:www.ng.kz -- А что , ежедневно нельзя так работать ?? Что же они делают в остальные дни , когда нет ОПМ??
29.03.19 14:26
Медный
ЦОНы будут работать в выходные, чтобы малообеспеченные успели оформить документы для АСП
Наверное тема поднималась. Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья , набора пищевых...
29.03.19 14:25
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ЦОНы будут работать в выходные, чтобы малообеспеченные успели оформить документы для АСП

29 марта 2019, 10:20 |  Государство

Услуги населению по регистрации и документированию будут оказывать 30 и 31 марта. С 1 апреля вводятся новые механизмы оказания адресной социальной помощи, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

ЦОНы будут оказывать услуги населению по регистрации и документированию в выходные, 30 и 31 марта, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Такая мера связана с увеличением потока регистрирующихся по месту жительства для получения от местных исполнительных органов адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям, говорится в сообщении.

Для снижения очередей миграционная служба организовала в ЦОНах дополнительные рабочие места. Приём граждан, обратившихся для оформления удостоверяющих личность документов и регистрации по месту жительства, будет проводится с 9.00 до 20.00, сообщили в МВД РК.

В начале марта Нурсултан Назарбаев поручил с 1 апреля ввести новые механизмы оказания адресной социальной помощи. Критерий назначения помощи повысится с 50% до 70% от прожиточного минимума на одного человека, то есть с 14 849 до 20 789 тенге в этом году.

Ежемесячно на каждого ребёнка из малообеспеченной семьи будет выплачиваться гарантированная помощь в размере 70% от прожиточного минимума (20 789 тенге).
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§ Медный
ЦОНы будут работать в выходные, чтобы малообеспеченные успели оформить документы для АСП
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2645
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.03.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное тема поднималась.
Цитата:
Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья , набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности. Объём прожиточного минимума содержит два элемента — физиологический и социальный. Физиологический минимум — это стоимостное выражение материальных ценностей, жизненно необходимых для существования человека. В мировой практике он составляет 85—87 % общего прожиточного минимума, а остальное приходится на социальную часть — определённый набор духовных ценностей, соответствующий минимально приемлемому уровню жизни.
Wiki

Если для функционирования, как "говорит" государство, 28284 тенге достаточно для этого. То как может быть достаточно от этой суммы 70 процентов, т.е. 20 789 тенге?

Приведу аналогию: есть дерево и оно требует для "обеспечения нормального функционирования организма и сохранения его здоровья" 100 литров воды, а дают 70 литров...
что в итоге будет с деревом? :-x

[Исправлено: Медный, 29.03.2019 - 14:26]
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