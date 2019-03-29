ЦОНы будут работать в выходные, чтобы малообеспеченные успели оформить документы для АСП
Услуги населению по регистрации и документированию будут оказывать 30 и 31 марта. С 1 апреля вводятся новые механизмы оказания адресной социальной помощи, передает Informburo.kz.
Фото из архива "НГ"
ЦОНы будут оказывать услуги населению по регистрации и документированию в выходные, 30 и 31 марта, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.
Такая мера связана с увеличением потока регистрирующихся по месту жительства для получения от местных исполнительных органов адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям, говорится в сообщении.
Для снижения очередей миграционная служба организовала в ЦОНах дополнительные рабочие места. Приём граждан, обратившихся для оформления удостоверяющих личность документов и регистрации по месту жительства, будет проводится с 9.00 до 20.00, сообщили в МВД РК.
В начале марта Нурсултан Назарбаев поручил с 1 апреля ввести новые механизмы оказания адресной социальной помощи. Критерий назначения помощи повысится с 50% до 70% от прожиточного минимума на одного человека, то есть с 14 849 до 20 789 тенге в этом году.
Ежемесячно на каждого ребёнка из малообеспеченной семьи будет выплачиваться гарантированная помощь в размере 70% от прожиточного минимума (20 789 тенге).
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 1
Всего: 226
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
В Костанае сбили человека на пешеходном переходе
Lex: этот участок дороги какой-то паронормальный. Да, аномально дешманские воришки! Сколько ни закупают краску, сколько ни осваивают денег на разметку - вся краска в этом районе исчезает, причем...
Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
на котором я 27 марта утром ехала Источник:www.ng.kz А голос за кадром вроде мужской.
Здание Ак мечети Костаная поставили на консервацию до начала ремонта
высота - 4,51 м -Чего высота ??? Если что-то с цифрами в статье что-то не так , то сразу знаю , кто автор ! :lol: :-(
9 млн тенге штрафов взыскали за три дня полицейские в Костанайской области
в рамках оперативно-профилактического мероприятия Источник:www.ng.kz -- А что , ежедневно нельзя так работать ?? Что же они делают в остальные дни , когда нет ОПМ??
ЦОНы будут работать в выходные, чтобы малообеспеченные успели оформить документы для АСП
Наверное тема поднималась. Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья , набора пищевых...