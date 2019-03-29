ЦОНы будут работать в выходные, чтобы малообеспеченные успели оформить документы для АСП

Услуги населению по регистрации и документированию будут оказывать 30 и 31 марта. С 1 апреля вводятся новые механизмы оказания адресной социальной помощи, передает Informburo.kz.

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ЦОНы будут оказывать услуги населению по регистрации и документированию в выходные, 30 и 31 марта, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Такая мера связана с увеличением потока регистрирующихся по месту жительства для получения от местных исполнительных органов адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям, говорится в сообщении.

Для снижения очередей миграционная служба организовала в ЦОНах дополнительные рабочие места. Приём граждан, обратившихся для оформления удостоверяющих личность документов и регистрации по месту жительства, будет проводится с 9.00 до 20.00, сообщили в МВД РК.

В начале марта Нурсултан Назарбаев поручил с 1 апреля ввести новые механизмы оказания адресной социальной помощи. Критерий назначения помощи повысится с 50% до 70% от прожиточного минимума на одного человека, то есть с 14 849 до 20 789 тенге в этом году.

Ежемесячно на каждого ребёнка из малообеспеченной семьи будет выплачиваться гарантированная помощь в размере 70% от прожиточного минимума (20 789 тенге).