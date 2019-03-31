Николай ВОРОНИН: Неплохое начало

Понимание приходит с годами. Иногда - даже слишком поздно. После многочисленных массовых отравлений новое правительство планирует восстановить внезапные проверки предприятий общепита, магазинов и т. д.

Сейчас действует закон, по которому при проведении проверки надо предупредить бизнесмена за месяц до ее начала. Глупее положения я не встречал. Ведь доходит до абсурда. После массового отравления мороженым в Шимкенте в 2018 году депутат мажилиса Артур Платонов попросил тогдашнего вице-премьера Досаева принять меры по обеспечению безопасности населения к предпринимательским структурам, специализирующихся па производстве и продаже продуктов и оказывающих услуги в сфере общественного питания. И это законодательная власть? Примите закон, а не просите!

Ведь известно, что общество свободного предпринимательства во главу угла ставит прибыль. Безопасность населения бизнесменов не интересует. Поэтому бизнес в сфере общественного питания создает блюда больше для утехи глаз, но в ущерб желудку. А при наличии огромного количества химических красителей, улучшителей вкуса и тому подобного это делать легко и дешево.

И вообще пора прекратить баюкать бизнес. Об этом говорили в июле 2018 года теперь уже бывшие президент Назарбаев и премьер-министр Сагинтаев. Вот слова Назарбаева: "Для малого и среднего бизнеса законами мы все сделали, все равно объем малого и среднего бизнеса не растет".

Еще дальше пошел советник председателя Нацбанка РК Айдархан Кусаинов, который в августе 2018 года говорил, что поддерживать бизнес, по существу, бессмысленно, это нонсенс, государство должно поддерживать людей.

Я тоже так считаю. Вы организовали свой бизнес, производите, торгуете, у вас к этому талант, так причем тут государство? Так нет же, все требуют и требуют.

Наш бизнес дошел до того, что, кажется, уже продавцов больше, чем покупателей. Причем, даже чтобы продать, тоже требуют помощь. Костанайские бизнесмены утверждают, что 15 млрд тенге, выделенные государством на поддержку экспорта, это категорически мало. С какой стати? Производите и реализуйте. Высокое качество и низкая стоимость товара - вот залог успешного экспорта. Чтобы обеспечить высокое качество, ума много не надо. Например, в колбасу кладите мясо, а не обрезь. Закладывайте в свою прибыль не сотни процентов, а десять. Вот вам и доступная цена продукта. А это пробьет дорогу и экспорту.

Возвращаясь к намерению возродить внезапные проверки, хочу отметить, что у старого правительства, да и у первого президента, видимо, не было достаточно отваги, чтобы разрубить этот узел. Не знаю, получится ли у новой власти. Ведь у нас всему хорошему не позволено доходить до конца. Вот и это предложение планируют направить в Парламент только к концу второго квартала. Почему не сейчас? Ведь с присвоением имени Назарбаева всему и везде управились за пару дней.

Смущает и предлагаемая система наказания за выявленные нарушения - штрафы. Стендаль писал, что штрафы являются наказанием только для бедняков, богатым людям они нипочем. За отравления людей надо однозначно гнать из бизнеса. Свято место пусто не бывает. И предварительно не забыть взыскать деньги в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда.