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elektron
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
Да и кстати, если 5-ть лет назад квартира в Аркалыке была, а может и сегодня остаётся, в её собственности. То тоже как то этот вопрос урегулировать можно?
28.03.19 21:10
elektron
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
НГ молодцы, спасибо вам, что держите дело на контроле. А как насчёт наказания сына, с которым она проживала, за причинение вреда здоровью, а проще избиения, привлечь? не пробовали? А следовало бы....
28.03.19 21:05
elektron
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
maxsaf: Опыт, мудрость и понимание чего либо, приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один. :lol:
28.03.19 20:46
maxsaf
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
А что думает мурзилка по этому поводу? Мурзилка: Ну а кто вам еще нужен? Как говорится, помоги себе сам!
28.03.19 20:38
таноми52
«Должен продолжить спасать людей»
Аппетит приходит во время еды: начинал со скромных 180 тыс. на двоих, понравилось...
28.03.19 20:15
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Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В министерстве объяснили, почему это фейк

28 марта 2019, 21:23 |  Государство

В Министерстве информации и общественного развития объяснили, почему информация об обязательной приставке "Нур" к фамилиям казахстанцев является шуткой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Казахстанцы получают в мессенджере WhatsApp фотографию заметки из газеты, где говорится, что Министерство индустрии и цифрового развития (такого ведомства в Казахстане нет) выпустило постановление, согласно которому с 1 апреля 2019 года станет обязательной приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. "Ахметов станет Нур-Ахметовым, Иванов станет Нур-Ивановым", - говорится в описании.

В Министерстве информации и общественного развития сообщили, что заметка в газете является первоапрельской шуткой.

"Это фейк. Вы можете это понять по нескольким очевидным признакам. Например, в материале ссылаются на постановление Министерства индустрии и цифрового развития. Как вы знаете, такого министерства не существует в Казахстане. Приведена цитата некого анонима. Если бы существовало настоящее постановление, то разъяснения давал бы конкретный представитель государственного органа и назвал бы свое имя и должность. Под материалом указан источник - "Первоапрельский Щучинск", что как бы должно наводить всех на мысль, что это является первоапрельской шуткой", - сказала пресс-секретарь министерства Айжан Мусинова.

Как выяснилось, заметка была опубликована в щучинском районном издании "Стабильная газета" в выпуске от 28 марта.
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* Азамат Лисов
Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В министерстве объяснили, почему это фейк
Азамат Лисов


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Сообщений: 43
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 28.03.19 - 21:29
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