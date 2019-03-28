Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В министерстве объяснили, почему это фейк
В Министерстве информации и общественного развития объяснили, почему информация об обязательной приставке "Нур" к фамилиям казахстанцев является шуткой, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Казахстанцы получают в мессенджере WhatsApp фотографию заметки из газеты, где говорится, что Министерство индустрии и цифрового развития (такого ведомства в Казахстане нет) выпустило постановление, согласно которому с 1 апреля 2019 года станет обязательной приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. "Ахметов станет Нур-Ахметовым, Иванов станет Нур-Ивановым", - говорится в описании.
В Министерстве информации и общественного развития сообщили, что заметка в газете является первоапрельской шуткой.
"Это фейк. Вы можете это понять по нескольким очевидным признакам. Например, в материале ссылаются на постановление Министерства индустрии и цифрового развития. Как вы знаете, такого министерства не существует в Казахстане. Приведена цитата некого анонима. Если бы существовало настоящее постановление, то разъяснения давал бы конкретный представитель государственного органа и назвал бы свое имя и должность. Под материалом указан источник - "Первоапрельский Щучинск", что как бы должно наводить всех на мысль, что это является первоапрельской шуткой", - сказала пресс-секретарь министерства Айжан Мусинова.
Как выяснилось, заметка была опубликована в щучинском районном издании "Стабильная газета" в выпуске от 28 марта.
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