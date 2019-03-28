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elektron
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
Да и кстати, если 5-ть лет назад квартира в Аркалыке была, а может и сегодня остаётся, в её собственности. То тоже как то этот вопрос урегулировать можно?
28.03.19 21:10
elektron
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
НГ молодцы, спасибо вам, что держите дело на контроле. А как насчёт наказания сына, с которым она проживала, за причинение вреда здоровью, а проще избиения, привлечь? не пробовали? А следовало бы....
28.03.19 21:05
elektron
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
maxsaf: Опыт, мудрость и понимание чего либо, приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один. :lol:
28.03.19 20:46
maxsaf
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
А что думает мурзилка по этому поводу? Мурзилка: Ну а кто вам еще нужен? Как говорится, помоги себе сам!
28.03.19 20:38
таноми52
«Должен продолжить спасать людей»
Аппетит приходит во время еды: начинал со скромных 180 тыс. на двоих, понравилось...
28.03.19 20:15
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Публикацию о письме водителей автобусов акиму области прокомментировали в акимате Костаная

28 марта 2019, 16:26 |  ЖКХ

Пресс-служба акима Костаная предоставила "НГ" комментарий к статье "За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае". Напомним, что водители автобусов, обслуживающих в Костанае городские пассажирские маршруты, написали коллективное письмо акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову, в котором изложили накопившиеся у них проблемы.

Приводим комментарий полностью:

- По вопросу нерентабельности пассажирских перевозок сообщаю, что организациям, обслуживающим регулярные городские и пригородные маршруты, необходимо организовать бесперебойную выдачу проездных документов (билетов) или внедрить электронную систему оплаты проезда. На основании чего проводить работу по признанию маршрутов социально-значимыми, что послужит основанием для дальнейшей возможности субсидирования, возмещения разницы между установленным тарифом и фактическими затратами на перевозки, а также возмещения убытков, понесенных в результате предоставления льгот на проезд, от чего и будет зависеть повышение зарплат водителей общественного транспорта.

Во избежание общественного взрыва и резонанса среди населения в настоящее время повышение тарифов на проезд в общественном транспорте не планируется.

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай"
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Публикацию о письме водителей автобусов акиму области...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11378
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.03.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему про режим работы не ответили?
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§ arman_kst
Re: Публикацию о письме водителей автобусов акиму области...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электронную систему оплаты по примеру "Онай" необходимо внедрять не автобусникам-водителям, а акимату.
Потом акимат должен поменять автопарк на новые автобусы. В Алма-Ате скоро их поменяют.
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§ 101
Re: Публикацию о письме водителей автобусов акиму области...
101


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 28.03.19
Отправлено: 28.03.19 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот это да
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§ 101
Re: Публикацию о письме водителей автобусов акиму области...
101


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 28.03.19
Отправлено: 28.03.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К чему это все
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§ Ахмат
Re: Публикацию о письме водителей автобусов акиму области...
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 28.03.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на ответ ответом))) чистый доход не хотят частики показывать не выгодно.А, водители страдают пашут с утра до вечера. Бедняги ребята.
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