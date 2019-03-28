Публикацию о письме водителей автобусов акиму области прокомментировали в акимате Костаная
Пресс-служба акима Костаная предоставила "НГ" комментарий к статье "За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае". Напомним, что водители автобусов, обслуживающих в Костанае городские пассажирские маршруты, написали коллективное письмо акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову, в котором изложили накопившиеся у них проблемы.
Приводим комментарий полностью:
- По вопросу нерентабельности пассажирских перевозок сообщаю, что организациям, обслуживающим регулярные городские и пригородные маршруты, необходимо организовать бесперебойную выдачу проездных документов (билетов) или внедрить электронную систему оплаты проезда. На основании чего проводить работу по признанию маршрутов социально-значимыми, что послужит основанием для дальнейшей возможности субсидирования, возмещения разницы между установленным тарифом и фактическими затратами на перевозки, а также возмещения убытков, понесенных в результате предоставления льгот на проезд, от чего и будет зависеть повышение зарплат водителей общественного транспорта.
Во избежание общественного взрыва и резонанса среди населения в настоящее время повышение тарифов на проезд в общественном транспорте не планируется.
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай"
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